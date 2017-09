Sen 'Ankara'sın soğuk düşün

Okulların açılmasıyla çığırından çıkan trafik ve Ankara ayazından önceki son sıcaklar, Twitter kullanıcılarını söyletti. @maryocan, “Ankara, daha önce böyle trafik görmemişti” derken, @YuelTien, “Ankara’da toplu ulaşım bir yaşam mücadelesidir. Vitaldir, survivaldır. Tüm işleriniz deparınızın sizi otobüse yetiştirmesine bağlıdır” tespitinde bulundu. Ankara trafiğiyle ilgili diğer yorumlar ise şunlar oldu:

@DokuzOlmaz Ankara’da trafik kaosu büyüyerek devam ediyor. Hiç böyle görmemiştim Ankara’yı. İnsanlar çıldırıyor.

@atanmayanlaolur Ankara’da trafik yok diyenin kafasını Eskişehir yolu asfaltına sürtmek için harika bir gün.

@burakatasevennn Ankara trafiği hayata tutunmamı engelliyor.

@yamanbariss Hayatım boyunca ilk kez Ankara’da trafiğe kaldım. Bildiğin trafik ya.

@krdkayse Trafikte İstanbul’u aratmayan bir Ankara.

ÖNCE KIZILAY’A GİTMEN LAZIM

@marla_tmr Ankara’da sürücüler yayalara katiyen yol vermiyor. Yalnızca bi kişi verdi bugün bana o da göğüslerime bakmak için durdu.

@kivircikbiradam Bulunduğum yerle üniversitenin arası 10 km ama toplu taşımayla gidiş bir buçuk saat. El clásico 1; Ankara’da önce Kızılay’a gitmen lazım.

@Kutsalmatem Ne trafik var şu küçücük Ankara’da ya.

@xmervcelik 15 dakikalık yol için bir saat önceden çıktım 45 dakika oldu yaklaşamadım bile illetimsin Ankara.

@bohemkaktus Ankara trafiği diye bir gerçek var ki insana illalah dedirtir. Sanki tüm Ankara sakinleri anlaşıp aynı anda yola çıkıyormuş gibi. BIKTIM.

@yaninediim Eskişehir yolundaki trafik şaka galiba. Ankara’da kalmak için bi sebep daha eksildi şu an.

@R_Ocalan Nerdeyse 1 saattir otobüsteyim ve 10 km anca ilerledik. Sen Ankara’sın. Ne bu İstanbul’a özenmeler olum?

EN ÇOK AYAZINI SEVDİK

Cuma gününe kadar süren sıcak havadan şikayetçi olan Ankaralılar da derdini sosyal medyaya döktü. @cgtyyq, “Ankara yine yanıyor. Ayazı yüz kesen Ankara eylül ayında yanıyor ve üstüne trafikte takılı kalmak da cabası” derken, sıcak hava Twitter’a şu cümlelerle yansıdı:

@bosgurhanim Canım Ankara biz senin en çok ayazını sevdik. Lütfen soğur musun bir an önce.

@nurayyacar Vay arkadaş Ankara Antalya’dan bile sıcak.

@kubralibabaoglu Ankara sıcağının tek iyi tarafının çamaşır kurutmak olduğunu anladım.

@polywashere Hava soğuk mu sıcak mı asla anlamıyorum. Gök gürlüyor, yağmur yağmıyor. Welcome to Ankara.

@pexember Ankara şerefin varsa bugün bu yagmur yağar.

@ozleminci_ Bu nasıl eylül lütfen artık Ankara ayazı kendini göstersin yağmur da yağmaya başlasın ben ceket giymek istiyorum.

@drkcnnckrd Gelmişsin eylüle hala 40 derece nedir ya. Sanki Adana ha. Ankara’sın sen, soğuk düşün !!!

Havanın serinlemesiyle kentli sakinleşti. @ozgehanimm, “Tam sıcak yaz günündeki klimalı oda havası var Ankara yine muazzam” tespitinde bulunurken, @srn_akkya uyardı, “Ankara için son balkon günleri.” @enhedu_anna ise, “Arkadaşlar kalkın Ankara’da güneşi çalmışlar. Bir günde 17 derece düşüş mü olur” dedi. Kentin hava durumu hiçbir haliyle kimselere yaranamazken, ‘Ankara ayazı’ temalı tweet’ler ise kısa bir süre sonra bu satırlarda olacak.

KISA BİR KAHVE ARASI

Kakule Kahve, Rispetto Coffee Co. ve Bosco Ankara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından ‘Kısa Bir Kahve Arası’ duyurusu yaptı. Şehre yeni bir renk katmak isteyen kahveciler, dükkanlarını bağımsız kısa filmlere açıp, küçük çaplı bir festivalin ilk adımlarını atmaya hazırlanıyor. 26-27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye’de kısa film alanında çalışmalarını sürdüren, kendi sinema dilini oluşturmuş, bağımsız yönetmenlerin yapımlarına yer verilecek. 10 filmin izleyiciyle buluşacağı festivalde film gösterimleri ücretsiz olacak.