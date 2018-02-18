'Retweet'in gücü adına

Bu meretin nasıl kullanılacağı, neresinde durulacağıyla ilgili tartışmalar uzun zamandır bitmek bilmiyor. Kentte her yürüyen merdivene hemen her dakika bir kavga, itiş kakış, en iyi ihtimalle birkaç söylenme düşüyor. Sosyal medya da yürüyen merdiven çatışmalarından nasibini alıyor.

Kimi yolu kapatanlara öfkeli, kimi “Yürüyeceksen normal merdivenden çık kardeşim” ekolünden, kimiyse “Yürüyen merdiven statik yüklere göre tasarlanmıştır, dinamik yüklere göre değil. Yürürsen zırt pırt bozulur” diyor.

Hâl böyleyken, alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından fazla iyimser bir soru sordu: “RT gücüyle Ankaralılara yürüyen merdivenin sağında beklemek gerektiğini öğretebilir miyiz dersiniz?” Sosyal medya sakinlerinin yanıtlarıysa gecikmedi...

YÜRÜYEREK ÇIKMAK İSTEYEN BİNMESİN

@kkeserdilara Bugün Bahçeli metrosunda bi kız yürüyen merdivenin solunda durulması gerektiğini savunuyodu. Gerekçesi de yürüyen merdivenden yürüyerek çıkmak isteyen binmesin, normal merdiven kullansın.

@gulsenyb Kesinlikle hayır! Hatta bir de Kızılay Meydanı’nda karşıdan karşıya geçerken sağdan yürümek gerektiğini de öğretmek imkansız!

@ahmtysrkarakas Denemekten zarar çıkmaz.

@retrovemetro Avrupanın birçok ülkesinde böyle bir kural yok :) istanbulluların robotik alışkanlıklarını Ankaraya itelemeye gerek yok.

@gakgozz Yürüyen merdiven seni dinlendirmek için icat edilmiş. Amacına aykırı niye kullanasın ki? Sadece “acelem var geçebilir miyim” diyenlere müsade ediyorum.

@sarisinpigment Hayır öğrenmezler.

@creative337446 Şimdi çok afedersiniz de. Normal merdiveni neden kullanmıyorsunuz? Madem yürüyeceksiniz. Sizce mantıksız bir durum yokmu.?

@MunireALTINOK Yolun ortasında durup konuşulmayacağını ve tüm arkadaş grubun kaldırım boyunca yan yana yürümemesi gerektiğinide bence.

@drkcnnckrd Yerlere çöp atmamayı, çöpü bırakırken ağaç diplerine değil konteynırlara koymayı da bence öğretmeliyiz.

YETERSİZLİK Mİ ARABA MERAKI MI

@lavarlaa, yürüyen merdiven tartışmasının ardından kentteki otomobil sayısını masaya yatırdı. “Ankara’da her 4 kişiye 1 araba düşüyormuş. Bunun sebebi toplu ulaşım ağının verimsizliği mi yoksa insanların araba merakı mı sizce?” diye soran @lavarlaa, kentlinin nabzını tuttu. Twitter sakinlerinin ulaşım ve toplu taşımayla ilgili yorumlarıysa şunlar oldu:

@mmfurkanyildizz Araba merakı olduğunu düşünüyorum. Ve bir çok araç kullanıcısı o arabaya binince bi anda ergen bir çocuğa dönüşüyor.

@sedagltknglu Bence yetersizlik. Tamam 24 saat ulaşım var ama merkezi yerler dışında ilçelerin iç kısımlarında çok büyük problem yaşanıyor. Eryaman ringleri yetersiz. Sözde Sincan metrosu Sincan’ın içine gitmiyor. Birbirine yakın ilçelere ulaşım sorunu da var. Uzar gider.

@CemHosnam Ulaşımın çok pahalı olması beni kendi arabamı kullanmaya teşvik ediyor Ankara’da.

@sonmegaloman İkisini de söyleyebiliriz. Ama Ankara’da toplu taşıma ağının yetersizliği daha ağır basıyor ve ulaşım pahalı sayılabilir. Gün içinde 3-4 işini toplu taşıma ağı ile halletmeye kalksan minumum 15 lira ulaşıma harcıyorsun. Bu durumda aracın da yakacağı o civardadır.

@isminlafimiolur Ulaşım yetersiz olduğu gibi oldukça pahalı da. 2 kere ulaşım aracı değiştiriyoruz bi de bunun dönüşü var. Bir günde en az 4 defa ulaşıma para veriyoruz.

@cancavus Metro Ankaralılar için sadece bir gofret markası olarak kaldı.

@akinyilmaz Sabah AŞTİ’den herhangi bir dolmuşa bin de gör araba merakını.

@LunaticEsprit Biraz zengin sayılabilecek kesimin bile evinde 2-3 araba oldu tüm aile fertleri için. Araba merakı var evet. Memuriyete kendini atan da kredi desteği ile araba alıyor. Sorun çığ gibi büyüyor.

@ulkubeyazkaz İnsanlarin merakı ve toplu taşımadaki kalabalığı kaldıramama sorunsalı.