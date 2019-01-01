Göğe bakalım

Şehirler her zaman, doğada vazgeçmek, pes etmek olmadığını biz umutsuzluğa meyilli insanlara göstermenin bir yolunu buluyor. Bu bazen kaldırımdan çıkan bir çiçek, bazen betona inat bir köşede kendi kendine yetişip göğe yükselen bir ağaç, kimi zaman da bir papağan oluyor.
Emin Yoğurtcuoğlu, namıdiğer ‘@Birddetective’, geçtiğimiz hafta kar altındaki kentte Ankara papağanlarının peşine düştü. Kuşları görmek için dünyayı dolaşan yaban hayatı uzmanı ve rehber fotoğrafçı Yoğurtcuoğlu, kadrajına takılanları Instagram hesabından paylaştı. Kar altında bir papağan bulmak için erken saatlerde Altınpark’a gittiğini belirten @Birddetective, yeşil papağanlar, ağaç serçeleri ile beyaz ağaç serçesini fotoğrafladı ve sevincini şu satırlarla paylaştı:
“Kuş aktivitesi çok azdı, soğuktan belli ki henüz uyanmamışlardı. Birden esneme hareketiyle kendini ele verdi. Beyaz ağaç serçesi! Aman Allah’ım! Hayal gibi. Düşünsenize eski bir dost gibi artık. Kaçmayı bırak, uyumaya devam etti önümde bir süre. Bekledim. Uyandıktan sonra eşi de geldi yanına. Ankara’ya kar gerçekten çok yakışıyor ama bu, beyaz ağaç serçesine daha çok fayda sağlayan bir duruma dönüşmüş. Kar, beyaz kuşa kamuflaj sağlıyor.”
MÜLTECİ PAPAĞANLAR
Papağan fotoğraflarını eksi 11 derecede çektiğini söyleyen Yoğurtcuoğlu, “Birçok insan Türkiye’nin doğasında yaşayan papağanların farkındayken, bir o kadar insan da böyle bir şeyin mümkün olmasına ihtimal vermiyor” dedi ve ‘Türkiye’nin mülteci papağanları’ hakkında bildiklerini takipçileriyle paylaştı. Gördüğü papağanları evden kaçmış sanan pek çok Ankaralı ise, şu yorumları yaptı:
@usenmezc Aa ama ben onları evden kaçmış sanıyordum.
@gazioglusema Ben de bu iskender papağanından Ümitköy’de bir parkta gördüm. Ama bir kafesten kaçmış olabileceğini düşünmüştüm.
@umut_lindanin_patileri Yıllardır Altınpark civarında yaşıyorlar. İlk gördüğümde şaşırmıştım, bir yerden kaçtılar sanmıştım. Kaç kış geçirdiler, çok dayanıklılar gerçekten.
@brc.chk Ben de kafası yukarılarda gezenlerdenim. Ankara Kurtuluş Parkı’nda ilk kez yeşil papağanlar gördüğümde çok şaşırmış, bir yerden kaçtıklarını düşünmüştüm, sonradan okudum doğal alanları haline geldiğini. Nasıl güzeller, ne iyi etmişler gelmekle.
@caglakrg Ben de Gazi kampüsünde yeşil papağan çifti görmüştüm. Yazık, bu tropikal hayvanın Ankara’nın soğuğunda ne işi var demiştim.
@sefikadede Geçen hafta Eryaman‘da 2 tane gördüm yan yana uçtular. Ben kafesten kaçtıklarını düşünmüştüm.
TWITTER AHALİSİ ŞAŞKIN
Trafikte, plazalarda, kentin keşmekeşi arasında mücadele verirken bu güzellikleri kaçıran ve gözlerine inanamayan Twitter sakinleri ise şunları söyledi:
@ex__nihilo Aman tanrım Ankara’da 4-5 çeşitten fazla kuş türü yok filan diye düşünüyordum, nasıl böyle güzellikler olur da ben farkına varmam... Öyle güzeller ki.
@elifff_im Altınpark deyince bizim bildiğimiz Altınpark mı diye bir tereddüt yaşadım. Muhteşemler. Neden çevremdeki güzellikleri göremiyorum diye hayıflanıyorum.
@ipekk Aynı şehirde yaşayıp bu güzellikleri farketmemiş olmamız...
@olducanimya İlk defa duyuyor ve görüyorum, şaşkınım.
@kozanbuket Etrafıma bambaşka bakmamı sağladınız ne güzel fotoğraflar bunlar.
@ulspkr Ne güzel anlatıyorsun. İlgisiz insanları bile yakasından tutup “Bunlar sadece kuş değil kardeşim” dercesine bilgilendiriyorsun. Hipnotize ettin beni birader.
@Birddetective’in dünyanın dört bir yanından rengârenk ve bilgilendirici paylaşımlarını Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Yeni yılda, Altınpark’ta, Anıtkabir’de, ODTÜ’de, Bilkent’te, Kuğulu Park’ta, şehrin beklenmedik binbir köşesinde, bir kuş sesi duyduğunuzda ya da beyaz ağaç serçeleriyle yeşil papağanları görmeyi umduğunuzda, göğe bakmayı unutmayın.
Göğe bakalım
Şehirler her zaman, doğada vazgeçmek, pes etmek olmadığını biz umutsuzluğa meyilli insanlara göstermenin bir yolunu buluyor. Bu bazen kaldırımdan çıkan bir çiçek, bazen betona inat bir köşede kendi kendine yetişip göğe yükselen bir ağaç, kimi zaman da bir papağan oluyor.
Emin Yoğurtcuoğlu, namıdiğer ‘@Birddetective’, geçtiğimiz hafta kar altındaki kentte Ankara papağanlarının peşine düştü. Kuşları görmek için dünyayı dolaşan yaban hayatı uzmanı ve rehber fotoğrafçı Yoğurtcuoğlu, kadrajına takılanları Instagram hesabından paylaştı. Kar altında bir papağan bulmak için erken saatlerde Altınpark’a gittiğini belirten @Birddetective, yeşil papağanlar, ağaç serçeleri ile beyaz ağaç serçesini fotoğrafladı ve sevincini şu satırlarla paylaştı:
“Kuş aktivitesi çok azdı, soğuktan belli ki henüz uyanmamışlardı. Birden esneme hareketiyle kendini ele verdi. Beyaz ağaç serçesi! Aman Allah’ım! Hayal gibi. Düşünsenize eski bir dost gibi artık. Kaçmayı bırak, uyumaya devam etti önümde bir süre. Bekledim. Uyandıktan sonra eşi de geldi yanına. Ankara’ya kar gerçekten çok yakışıyor ama bu, beyaz ağaç serçesine daha çok fayda sağlayan bir duruma dönüşmüş. Kar, beyaz kuşa kamuflaj sağlıyor.”
MÜLTECİ PAPAĞANLAR
Papağan fotoğraflarını eksi 11 derecede çektiğini söyleyen Yoğurtcuoğlu, “Birçok insan Türkiye’nin doğasında yaşayan papağanların farkındayken, bir o kadar insan da böyle bir şeyin mümkün olmasına ihtimal vermiyor” dedi ve ‘Türkiye’nin mülteci papağanları’ hakkında bildiklerini takipçileriyle paylaştı. Gördüğü papağanları evden kaçmış sanan pek çok Ankaralı ise, şu yorumları yaptı:
@usenmezc Aa ama ben onları evden kaçmış sanıyordum.
@gazioglusema Ben de bu iskender papağanından Ümitköy’de bir parkta gördüm. Ama bir kafesten kaçmış olabileceğini düşünmüştüm.
@umut_lindanin_patileri Yıllardır Altınpark civarında yaşıyorlar. İlk gördüğümde şaşırmıştım, bir yerden kaçtılar sanmıştım. Kaç kış geçirdiler, çok dayanıklılar gerçekten.
@brc.chk Ben de kafası yukarılarda gezenlerdenim. Ankara Kurtuluş Parkı’nda ilk kez yeşil papağanlar gördüğümde çok şaşırmış, bir yerden kaçtıklarını düşünmüştüm, sonradan okudum doğal alanları haline geldiğini. Nasıl güzeller, ne iyi etmişler gelmekle.
@caglakrg Ben de Gazi kampüsünde yeşil papağan çifti görmüştüm. Yazık, bu tropikal hayvanın Ankara’nın soğuğunda ne işi var demiştim.
@sefikadede Geçen hafta Eryaman‘da 2 tane gördüm yan yana uçtular. Ben kafesten kaçtıklarını düşünmüştüm.
TWITTER AHALİSİ ŞAŞKIN
Trafikte, plazalarda, kentin keşmekeşi arasında mücadele verirken bu güzellikleri kaçıran ve gözlerine inanamayan Twitter sakinleri ise şunları söyledi:
@ex__nihilo Aman tanrım Ankara’da 4-5 çeşitten fazla kuş türü yok filan diye düşünüyordum, nasıl böyle güzellikler olur da ben farkına varmam... Öyle güzeller ki.
@elifff_im Altınpark deyince bizim bildiğimiz Altınpark mı diye bir tereddüt yaşadım. Muhteşemler. Neden çevremdeki güzellikleri göremiyorum diye hayıflanıyorum.
@ipekk Aynı şehirde yaşayıp bu güzellikleri farketmemiş olmamız...
@olducanimya İlk defa duyuyor ve görüyorum, şaşkınım.
@kozanbuket Etrafıma bambaşka bakmamı sağladınız ne güzel fotoğraflar bunlar.
@ulspkr Ne güzel anlatıyorsun. İlgisiz insanları bile yakasından tutup “Bunlar sadece kuş değil kardeşim” dercesine bilgilendiriyorsun. Hipnotize ettin beni birader.
@Birddetective’in dünyanın dört bir yanından rengârenk ve bilgilendirici paylaşımlarını Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Yeni yılda, Altınpark’ta, Anıtkabir’de, ODTÜ’de, Bilkent’te, Kuğulu Park’ta, şehrin beklenmedik binbir köşesinde, bir kuş sesi duyduğunuzda ya da beyaz ağaç serçeleriyle yeşil papağanları görmeyi umduğunuzda, göğe bakmayı unutmayın.