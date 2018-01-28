Ayaz tarafından bıçaklandım

Beş dakikalık mesafede burnu düşen, soğuktan yumruk yiyen Twitter kullanıcıları veryansın etti. Kimi, “Kısır eden soğuk var, içlik giyiniz” uyarısında bulundu, kimiyse Ankara ayazı tarafından baldırından bıçaklandığını iddia etti. Buz tutan parmaklar klavye başında çözüldü.

@zordeplasman, “Ankara’da o kadar manasız bir soğuk var ki kelimelerle ifade edemiyorum. Hava insanı dövüyor. Temiz bir dayak yesem canım bu kadar acımazdı” derken, ilginç benzetmeler birbiri ardına geldi:

@anesteziici Sadece 2 dakika bakkala gidip geldim ama sanırım Aşk-ı Memnu finaldeki Firdevs Hanım’a dönüştüm. Bu kadar soğuk olma Ankara.

@drbensu Ankara Türkiye’nin karanlık, soğuk ve evin en arkasında kalan pimapen kaplı balkonudur.

@TwiitAnkara Kutupları merak eden Ankara’ya gelsin.

@ztrkbusraa 5 dakikalık mesafede burnum düştü bu nasıl Ankara soğuk bey?

@zeyirya Canım Ankara’m tamam soğuk olma demiyorum kış ayındasın tabii ki soğukların olacak ama suratımıza yumruk atar gibi havalar da ayıp yani.

@kacparaulaaann Ankara’da kısır eden soğuk var dostlar içlik giyiniz.

@Carlos68723916 Kış dediğin yavaş yavaş gelir arkadaşım, koca Ankara doğalgazı kesilmiş öğrenci evine döndü.

@defendankara Ankara ayazı tarafından bıçaklandım baldırımdan.

HAYALLERİNİZİ YAKIN AĞUSTOS GELSİN

Kentli, “Ayazınla beni tehdit etme Ankara. Hayallerimi yakarsam ağustosu yaşarsın” diyenleri hayallerini yakmaya davet ederken, bir Twitter kullanıcısı ise, Bolu sınırına beton duvar örülmesi çağrısında bulundu.

@Uranos_1988 Ankara’yı hiç bu kadar soğuk görmedim. Kim sinirlendirdi.

@busealpsu Ankara bu ne vicdansız bi soğuk biladerim.

@ankaraahavasi Bir Ankaralı atasözü der ki; ‘Kar yağsa bu kadar soğuk olmaz.’

@ergudenn Tuna başkanım şu bolu sınırına beton duvar mı örsek ne yapsak çok fena ayaz geliyor. #Ankara

@furkaan1903bjk Şu ayazınla beni tehdit etme Ankara hayallerimi yakarsam ağustosunu yaşarsın diyenler bi yaksanız hayalleri çok soğuk valla ya. #Ankara

@Efeninsozu Ankara’nın ayazını yemeyen, kendi şehrini soğuk sanarmış.

@shouldifly_ Ankara şu an o kadar soğuk ki buzdolabındaki her şeyi balkona koyup fişini çektim.

@cansubediir Soğuk yanığı diye bir şey var bilmeyenleri Ankara’ya bekleriz.

BİZ BU HAVAYA ‘ÇİĞDEM’ DİYORUZ

Sosyal medya kullanıcıları ‘soğuk’ kelimesinin kentteki hava durumunu anlatmaya yetmediğini belirtirken, ayı olup kış uykusuna yatmayı dileyen @hlmnrshnn, “Her sabah uyanıp Ankara ayazını yüzüme yüzüme yedikçe allahım neden ayı değilim allahım nolur beni kış uykusuna yatır diye dua etmekten yıldım” diye haykırdı. Diğer yorumlarsa şunlar oldu:

@benruhhastasi İstanbullular bu havaya “uuu çok soğuk“ diyolar. Biz Ankara’da bu havaya “çiğdem” diyoruz.

@gulsenbirkiz Bu kadar soğuk olma Ankara. Yırtık kot giydim içlik giyemem.

@Elif0zkan Ankara ilk başta soğuk geliyor ama buz kesince alışıyorsun.

@kubizm_m Biz Ankaralılar olarak suyu ısınsın diye buzdolabına koyuyoruz, anlayamazsınız.

@ogulcanyildiz9 Şu anda Ankara’ya hakim olan hava durumunu ‘soğuk’ olarak tanımlayamayız. Bu çok başka birşey başka bir tabir bulmalıyız.

@__seli__ Ankara’da kış yaşamayanlar da kış seviyorum demesin rica ederim.

@xmervecirit Cerrahi girişimlerde analjezik falan kullanmaya gerek yok. Girişim yapılacak bölge Ankara soğuğunda 2 dakika bekletilse hasta insizyon yeri iyileşene kadar bölgeyi hissetmez zaten. BU NASIL SOĞUK?

BUGÜN GÜZEL BİR ŞEY OLDU

@elftipdelen, Batıkent metrosunda çektiği bu neşeli fotoğrafı Twitter hesabından, “Sen mükemmel bir babasın mükemmel” notuyla paylaştı. @turkkatunu_ “Bu benim metro inanılmaz şekilde gurur duydum canım metromla” derken, @Yunuus1907’nin yorumu, “Şu fotoğrafın mutluluğu, doğallığı asla tartışılamaz” oldu. Twitter sakinleri babayı sorumsuzlukla suçladı. @elftipdelen’in, “Devlet malına zarar, millete rahatsızlık vermişler, atkı ya da tutamaç kopabilirdi” diyenlere yanıtı gecikmedi: “Babası son derece dikkatliydi. Metro hareket ederken asla oturmadı, hep tuttu. Riskleri en aza indirerek çocuğunun ve bütün metronun yüzünü güldürdü. Meraklanmayın bugün güzel bir şey oldu.”