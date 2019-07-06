Kuruşu kuruşuna Temmuz emekli maaş zamları

Açıklanan yeni enflasyon ile görevdeki memur ve emeklilerinin temmuz ayında alacakları zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak.
Memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Son toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ile memur emeklileri, 2019’un da temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.
ENFLASYON FARKI OLUŞTU
Toplu sözleşmeye göre 2019’un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2019’un ocak-temmuz dönemi enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da oluşmuş oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da eklendiğinde; temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Bu yılın ocak ayında ise memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4’ü toplu sözleşmeden kaynaklı zam, yüzde 6.73 de enflasyon farkından kaynaklandı. Böylece 2019 yılında memur ve emeklilerine toplam yüzde 16.74 zam yapılmış oldu. 2018 yılında ise memur ve emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14.36 zam aldılar. 2017 yılında ise toplam zam oranı yüzde 9.89 oldu.
2019’un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak.
YARIN:
Polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendis zamlı maaşları.
Kuruşu kuruşuna Temmuz emekli maaş zamları
Açıklanan yeni enflasyon ile görevdeki memur ve emeklilerinin temmuz ayında alacakları zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak.
Memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Son toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ile memur emeklileri, 2019’un da temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.
ENFLASYON FARKI OLUŞTU
Toplu sözleşmeye göre 2019’un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2019’un ocak-temmuz dönemi enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da oluşmuş oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da eklendiğinde; temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Bu yılın ocak ayında ise memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4’ü toplu sözleşmeden kaynaklı zam, yüzde 6.73 de enflasyon farkından kaynaklandı. Böylece 2019 yılında memur ve emeklilerine toplam yüzde 16.74 zam yapılmış oldu. 2018 yılında ise memur ve emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 14.36 zam aldılar. 2017 yılında ise toplam zam oranı yüzde 9.89 oldu.
2019’un Temmuz ayında yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.521 lira olacak.
YARIN:
Polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendis zamlı maaşları.