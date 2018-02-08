Sosyal yaşamda gerilim var

Başkalarıyla yardımlaşmalar, destekleyici etkiler, birilerine yardımcı olmanın sevinci içimizi kaplayabilir.

Ancak öğlene doğru enerjiler gerginleşiyor.

Özellikle ilişkilerde uyuşmazlıklar söz konusu olabilir, yapmak istediğimiz şeylerle yapmamız gerekenler çatışabilir.

Öğle saatlerinden itibaren 17.00’ye kadar yine Ay boşlukta. Yani belirsizlikler, kararsızlıklar yaşanabilir.

Bizim için uygun olmayan kişilerle aramızda çekim oluşabilir.

KOÇ

Sözlerinizi yerine getirmemeniz, altından kalkamayacağınız işlere talip olmanız nedeniyle eleştirilebilirsiniz. Abartılı tepkiler vermemenizde fayda var.

Aksi halde önemsediğiniz kişilerle ilişkileriniz gerilebilir.

BOĞA

Sizden haddinden fazla beklenti içinde olan kişilerle karşılaşabilirsiniz bugünlerde. Yapamayacağınız şeyler için onay vermeniz gerekmiyor. Tutabileceğiniz sözler vermeli, yapabileceğiniz işlere soyunmalısınız.

İKİZLER

Görev ve sorumluluklarınızı dört dörtlük yerine getirmemeniz, bugünlerde problemlere yol açıyor olabilir. Hataya düşmemek, yanlış adımlar atmamak için sizden tam olarak ne beklendiğini netleştirmenizde fayda var.

YENGEÇ

Problemlerden uzak kalmak için yaratıcılık gerektiren işlere ağırlık vermenin faydasını göreceğiniz günler. Kendisini savunamayacak durumda olan kişilerle ilgili konularda daha hassas ilerlemenizde fayda var.

ASLAN

Özel yaşamınızı ve evle ilgili konuları hassasiyetle ele almalısınız. Hayatınızı etkileyebilecek kişilerle diyaloglarınızda kontrolünüzü kaybetmemeye önem vermeniz gerek. Tartışmalardan uzak durmalısınız.

BAŞAK

Yeni bilgiler edinmeniz, ufkunuzu geliştirecek aktivitelere katılmanız ve seyahatlere çıkmanız, önemli bağlantılar kurmanızı sağlayabilir. Başkalarına ait sorumluluklar nedeniyle kendi işleriniz aksayabilir.

TERAZİ

Sizden fayda sağlamak isteyen kişiler olabilir. Bugünlerde sahip olduğunuz şeyleri, paranızı, çalışmalarınızı, evraklarınızı ve şifrelerinizi korumalısınız. Diğerlerini hafife almayın. Sevgi temalı ilişkiler ön planda.

AKREP

Evde, işte veya ekip çalışmaları esnasında, anlatmak istediğinizin dışına çıkan laflar etmemeye özen göstermelisiniz. Size problem çıkaran ve hayatınızı zorlaştırmaya çalışan kişilerle karşılaşabilirsiniz.

YAY

Enerjinizi doğru işler için kullanmalısınız. Gizli kapaklı işler veya sırlar açığa çıkabilir. Sizi yanlış yönlendirmeye veya dediğini yaptırmaya çalışan kişiler olabilir. Net olmanızda fayda var.

OĞLAK

Bazı konularda ani kararlar almamanızda veya düşünmeden hareket etmemenizde fayda var. Yanlış adımlar atmanın karşılığında ödenecek bedeller olabilir. Olayları her yönden değerlendirin.

KOVA

Hiçbir şeyi hafife almamanız gereken günler. Olaylar göründüğü gibi olmayabilir, gerçekte neler olup bittiğini ortaya çıkarmanız ve buna göre hareket etmeniz gerek.

BALIK

Gizli kapaklı işlerin ödeteceği bedeller olabilir. Paranıza ve kişisel bilgilerinize sahip çıkmalısınız. Özel ilişkileriniz, güvendiğiniz kişiler nedeniyle istikrarsızlaşabilir.