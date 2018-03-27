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Niobe burçlar ve rüyalar
KOÇ
Sizi, düşünce yapınıza uymayan şeyler yapmaya iten kişiler olabilir. Önünüze çıkan her şeye olumlu yaklaşmalısınız. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz.
BOĞA
Eleştiri dozunu iyi ayarlamalısınız. Aksi takdirde, kendinizi tartışmaların ortasında bulabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyler varsa, detaylı öğrenmeye çalışmalısınız.
İKİZLER
Bazı konuları abartabilir ya da bazı kişileri yanlış yönlendirebilirsiniz. Ancak, tüm bunları yaparken karşınızdaki kişinin kim olduğunu unutmamanızda fayda var.
YENGEÇ
Maddi başlıklı konularda sizi hafife alan kişiler olabilir. Neye yatırım yaptığınız önemli. Baskılara rağmen yararınıza olmayan anlaşmalardan kaçınmalısınız.
ASLAN
Düşüncelerinizi paylaşabilir ve hayattan keyif almaya bakabilirsiniz. Sizi motive eden ve size iyi gelen kişilerle birlikte olmaya çalışın. İmajınızı yenilemek isteyebilirsiniz.
BAŞAK
Yaratıcılığınızı kullanarak yapabileceğiniz yeni şeyler olduğunu görebilirsiniz. Farklı fikirlere kulak vermenin faydası olabilir. Bu sayede bazı seçimler yapabilirsiniz.
TERAZİ
Uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar ön planda. Çevrenizdekilere gereğinden fazla bir şey söylememeye özen göstermelisiniz. Daha politik olmanızda fayda var.
AKREP
Belli konuları hafife alabilir veya altından kalkamayacağınız işlere soyunabilirsiniz. Bütçenizi aşmamanız durumunda tatminkâr sonuçlar ortaya çıkabilir.
YAY
Yapmak istediğiniz değişiklikler var ve size karşı çıkan herkesi bastırarak kendi bildiğiniz yoldan gidebilirsiniz. Hayatın keyfine varmak niyetindesiniz ve doğru yoldasınız.
OĞLAK
Bazı kişiler ortamı gererek sinirlerinizi bozabilir veya başkalarının hareketleri nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Maddi gelirlerinizi artırmanın yollarını arayabilirsiniz.
KOVA
İnsanlarla uğraşırken eski anılarınızı hatırlayabilirsiniz. Bu sefer aşırılıklara kaçmadan veya başkaları adına hareket etmeden ilerlemenin faydasını görebilirsiniz.
BALIK
Başkalarının istekleri doğrultusunda değişiklikler yapmanız gerekmiyor. Başarmak istediğiniz alanlar varsa kendi isteklerinize göre hareket etmelisiniz.