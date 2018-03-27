Niobe burçlar ve rüyalar

KOÇ

Sizi, düşünce yapınıza uymayan şeyler yapmaya iten kişiler olabilir. Önünüze çıkan her şeye olumlu yaklaşmalısınız. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz.

BOĞA

Eleştiri dozunu iyi ayarlamalısınız. Aksi takdirde, kendinizi tartışmaların ortasında bulabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyler varsa, detaylı öğrenmeye çalışmalısınız.

İKİZLER

Bazı konuları abartabilir ya da bazı kişileri yanlış yönlendirebilirsiniz. Ancak, tüm bunları yaparken karşınızdaki kişinin kim olduğunu unutmamanızda fayda var.

YENGEÇ

Maddi başlıklı konularda sizi hafife alan kişiler olabilir. Neye yatırım yaptığınız önemli. Baskılara rağmen yararınıza olmayan anlaşmalardan kaçınmalısınız.

ASLAN

Düşüncelerinizi paylaşabilir ve hayattan keyif almaya bakabilirsiniz. Sizi motive eden ve size iyi gelen kişilerle birlikte olmaya çalışın. İmajınızı yenilemek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Yaratıcılığınızı kullanarak yapabileceğiniz yeni şeyler olduğunu görebilirsiniz. Farklı fikirlere kulak vermenin faydası olabilir. Bu sayede bazı seçimler yapabilirsiniz.

TERAZİ

Uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar ön planda. Çevrenizdekilere gereğinden fazla bir şey söylememeye özen göstermelisiniz. Daha politik olmanızda fayda var.

AKREP

Belli konuları hafife alabilir veya altından kalkamayacağınız işlere soyunabilirsiniz. Bütçenizi aşmamanız durumunda tatminkâr sonuçlar ortaya çıkabilir.

YAY

Yapmak istediğiniz değişiklikler var ve size karşı çıkan herkesi bastırarak kendi bildiğiniz yoldan gidebilirsiniz. Hayatın keyfine varmak niyetindesiniz ve doğru yoldasınız.

OĞLAK

Bazı kişiler ortamı gererek sinirlerinizi bozabilir veya başkalarının hareketleri nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Maddi gelirlerinizi artırmanın yollarını arayabilirsiniz.

KOVA

İnsanlarla uğraşırken eski anılarınızı hatırlayabilirsiniz. Bu sefer aşırılıklara kaçmadan veya başkaları adına hareket etmeden ilerlemenin faydasını görebilirsiniz.

BALIK

Başkalarının istekleri doğrultusunda değişiklikler yapmanız gerekmiyor. Başarmak istediğiniz alanlar varsa kendi isteklerinize göre hareket etmelisiniz.