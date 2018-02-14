Burçlar ve rüyalar

KOÇ:İlginizi çekmeyen iş veya sorumluluklara sadece öyle istiyorlar veya baskı yapıyorlar diye onay vermeniz gerekmiyor. Duygusal açıdan iniş çıkışlı birkaç gün.

İKİZLER

Görüşmeler veya iş ziyaretleri belli konularda yol açabilir. Değişiklikler söz konusu olabilir. Sorumluluk almaya hazır olduğunuzu herkese gösterebilirsiniz.

ASLAN

Sorumsuz tavırları olan veya umusamaz şekilde para harcayan kişilerle ilişkilerinizi düzene koyma zamanı. Doğru kişilere zaman geçirmelisiniz.

TERAZİ

Hayata belli kalıplardan bakan kişiler sizi anlamayabilirler. Dolayısıyla, plan ve projelerinizi tam olarak bitirmeden başkalarıyla paylaşmamanızda fayda var.

YAY

Yapmakta en iyi olduğunuz konulara odaklanmalısınız. Ekip çalışmalarında katılımcı olarak sizinle ilgili yapılan eleştirilerin sona ermesini sağlamalısınız.

KOVA

Kişisel değişiklikler yapabileceğiniz, kendinizi yenileyebilceğiniz günler. Spora veya diyete başlayabilir, sağlıklı yaşama ya da kişisel gelişime daha fazla önem verebilirsiniz.

BOĞA

Baskılarla ilerlemek zor. Belli konularda ikna etmeniz veya rızalarını almanız gereken kişiler varsa, sunduğunuz planların veya işlerin herkesin yararına, eşitlik prensibi temelinde ele alınması gerekiyor.

YENGEÇ

Geçmişte yaptığınız hataları unutmamanız doğru seçimler yapmanızı sağlayabilir. Alışılmadık yollardan gidebilirsiniz. Olması gereken değişiklikleri görme zamanı.

BAŞAK

Başkalarını etkilmek için çok fazla para harcamanız, ödün vermeniz veya abartılı konuşmalar yapmanız gerekmiyor. Sınırlarınızı aşmadan sevginizi göstermeniz yeterli. Tutamayacağınız sözlere dikkat!

AKREP

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabileceğiniz veya bazı endişleriniz nedeniyle huzursuz olabileceğiniz günler. Sevdiğiniz kişilerle iletişim kurmak istiyorsanız, belli adımlar atmalısınız. Gayretlerinizin sürpriz sonuçları olabilir.

OĞLAK

Ani tepkiler vermek, ani çıkışlar yapmak, ani kararlar almak veya riskli atılımlarda bulunmak ya da abartılı sözler söylemek için uygun günler değil. Ancak sağduyulu ve planlı olanın kazanacağı gün.



BALIK

İnsanların işlerinize karışmasına izin vermeyin, ama uygulanabilir boyuttaki iş ve projelere yönelmenizde fayda var. Aksi takdirde, amaçlarınıza ulaşamayabilir veya gayretlerinizin takdir edilmediğine şahit olabilirsiniz.