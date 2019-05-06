Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nil KARAİBRAHİMGİL>İçimdeki Nil dışıma çıkınca
"Nil Karaibrahimgil" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nil Karaibrahimgil" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nil Karaibrahimgil

Nil Karaibrahimgil

nilfm@hurriyet.com.tr

İçimdeki Nil dışıma çıkınca

6 Mayıs 2019

İçimde bir Nil var. Gülüm o benim. O solarsa biterim. O açmazsa kururum. O susuzsa duaya çıkarım.

O benim hiçbir yere dayamadan dik tutabildiğim tek halim.
Kahraman halim. Şarkıları yazar.
Rüyalarımda bana tane tane bir şeyler anlatır. Dara düştüğümde ilk o koşar yardımıma. Korkusuzdur o. Hesapsızdır.
Uzun upuzun saçları vardır. Elleri kocamandır, sıkı tutar tuttuğunu.
Onunla buluşmam ortaokul lise. O zamanlar o da ergendi. Çocuktu hatta.
Taşıdığı hayaller kendisinin yüz katıydı. Hatırlıyorum o halini de.
Hayalinin gerçekleşeceğine emin insanların telaşlı bekleyişi içindeydi.
Sabırla izledim onu. Arada bir kayboldu, belirdi.
Gitar çalıyorsam gelir.
Sahnede hiçbir şey düşünmeden dans ediyorsam gelir.
Güzel bir kitap okuyorsam gelir.
Yazı yazıyorsam bazen gelir bazen gelmez. Ne yazdığıma bağlı.
Hep benden biraz zayıftı.
O benim vatanım. Annem. Çocuğum. En güzel halim.
En saf en damıtılmış özüm o. Kokum o benim. Ne derseniz deyin adına.
Geçen şunu fark ettim.
Sanki her şey bu özden uzaklaşıp, toplumsal bir öze doğru gitmemizi istiyor.
Kurallar var. Yapılar var.
Bunlarla baş etmek deli işi. Deli misin derler. Tuhaf olursun, yalnız kalırsın derler.
Bir senin mi aklına geldi derler. Biliyor musunuz bazı şeyler bir sizin aklınıza geliyor.
Sadece buna güvenimiz elimizden kolonya gibi uçuruluyor çocukken.
Duman gibi bir şey. Havada yaşayan gaz gibi bir şey.
Çalıyor işte elinden özünü. Halbuki o iksiri sıkı sıkı tut, bu senin her şeyin diye tembihlemişlerdi bize doğarken.
O tembihi de siliyorlar hafızamızdan. Hatırlayan var mı? Yok.
Ben onun tamamının uçmasına izin vermemişim.
Bir yerde, bir noktada bir isyanım olmuş.
Ona ait hayallerin yoluna çıktım. Onun benim ağzımda kelimeler yapmasına izin vermişim.
Kollarımı rahat bırakmışım.
Aslında gözümü kapatıp, kendimi arkaya onun kucağına bırakmışım. Hem de kaç kez.
Bir kaç kez beni çekiştirerek, yapmamın zor olduğu yerlere sürükledi.
Kopmamı istiyordu içine doğduğum kümeden.
Başka şeyler yapacağız, merak etme yine kümeleneceksin diyordu ama artık büyümüştüm.
Onu dinlemeyecek kadar sesle doluydu kulaklarım.
Yine de bana kızmadı. Elimi yakaladı yine. Yine yola devam ettik. Ediyoruz.
Onu çok seviyorum. Onun için daha cesur olmayı, daha az hesap yapmayı öğretiyorum kendime her gün.
Yanımda kalmasının tek şartı, kendime bu ruh eğitimini vermem.
İnsan büyüdükçe korkak, emin, temkinli ve üşengeç oluyor.
Bu kelimeleri ağzına almayacaksın, bu duyguları giyip gezinmeyeceksin dedi.
Tamam dedim. Arada oluyor ama tamamımı boyamasına izin vermiyorum bu duyguların.
Hele bazen ikimiz göz göze dans edip şarkı söylüyoruz spotların altında...
O anlar özümde eriyorum sanki dervişler gibi.
Açıyorum yapraklarımı sanki menekşeyim. Işık geçiyor içimizden şeffafmışız gibi. Görünür oluyoruz.
Konser vermeyi çok özlemiştim.
Son zamanlarda o basamakları çıkıp yine şakımaya, dans etmeye ve muhteşem grubumla çınlamaya başladık.
O kadar eğleniyoruz ki sahnede, kendi konserimize bilet alıp geleceğiz neredeyse. Şükür Nil’ime kavuşturana.
Dilerim herkes özüyle buluşsun, onunla tanışsın ve hiç kopmasın şu hayatta.
Öyle zengin, öyle başka, öyle şenlikli olur ki öyle bir dünya.

X
Nil KARAİBRAHİMGİL Nil KARAİBRAHİMGİLTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Apartmanda kuaför dükkânı açılabilir miOya ARMUTÇUApartmanda kuaför dükkânı açılabilir mi?06.05.2019
Güneş battıGÜNTEKİN ONAYGüneş battı!06.05.2019
Kerem Bürsin’e bravoOnur BAŞTÜRKKerem Bürsin’e bravo06.05.2019
Jeotermale 1.5 milyar dolar yatırdı, 150 milyon dolarlık gazı kestiVahap MUNYARJeotermale 1.5 milyar dolar yatırdı, 150 milyon dolarlık gazı kesti06.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.