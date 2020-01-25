“Eve dönüyoruz!” diyor, Göztepe’nin web sitesinde...
Döneceğiz, ama hangi yoldan?
Maç günleri, 30 bin kişilik “Gürsel Aksel Stadı”nın yakın, uzak çevresinde trafiğin ve hattâ yaşamın kilitleneceği konusunda kimsenin kuşkusu yok...
Kentin içinde kalmış (ve 500 kapasiteli katlı yeraltı otoparkı, kafeleri, Göztepe Müzesi, halkın kullanımına açık spor tesisleri, eğlence merkezleri, yürüyüş ve etkinlik alanlarını da barındıran) böyle bir “spor ve yaşam merkezi”nin, Türkiye koşullarında kördüğüme sebep olması yadırganmayabilir.
Oysa yadırganmalı... Dahası, bu dezavantajın bir fırsata dönüştürülebileceği üstünde yoğunlaşılmalı.
Web sitesinde, stadın drone ile havadan çekilmiş görüntüleri de paylaşılmış; boşken bile çok etkileyici. Aslında, geçen hafta AASSM’deki konserden dönerken, tıkanmış sokak aralarında başlayan “aldı beni bir düşünce” halleri, bu görüntüler ile çiçeklendi sayılır. Bundan sonrası, biraz da bir Martin Luther King deyişi: “Bir hayalim var...”
Diyorum ki, maç günleri, stadın etrafındaki yollar, araç giriş-çıkışına kapatılsa.
Ve denilse ki, “...Sevgili Göztepeliler! Gürsel Aksel’in civarına, takım otobüsleri dışında hiçbir motorlu araç giremeyecek. Sizin için ‘Sarı-Kırmızı Yol’lar hazırladık: ‘Göztepe Vapur İskelesi’nden, Fahrettin Altay ve Poligon Metro İstasyonları ile Göztepe Tramvay Durağı’ndan başlayıp, ‘mâbed’imize kadar uzanan dört tane yürüyüş güzergâhı belirledik. Belediye de desteğini esirgemedi. ‘Bu yolların zeminini sarı-kırmızı taşlarla döşedik’. Sıradan bir yürüyüşü, ‘nefesleri kesen’ bir gösteriye dönüştüren bu parkurları, yeni bir drone görüntüsüyle sizlere sunuyoruz.
Bu dört yolun, isimleri, öyküleri ve anlamları var:
İlk yol, ‘4 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu’ndaki kuruluş gününü’,
İkinci yol, kulübümüzün ‘ilk resmi adresi Mithatpaşa Caddesi 1091’i,
Üçüncü yol, 1968-1969 sezonu Avrupa Fuar Şehirleri Kupası: ‘Yarı Finalisti olmamız ayrıcalığını’,
Dördüncü yol ise, ‘gelecekte hedeflediğimiz başarılar’ı sembolize etmektedir.
Maç günleri, stada, kan damarları görevi üstlenen bu yollardan akalım.
‘Maç öncesinde toplanmayı öngördüğümüz, 12 bin metrekarelik alan’da buluşup, tribünleri dolduralım.
Daha nice başarıları da maç dönüşü bu yollarda kutlayalım...
Göztepe olarak, sosyal sorumluluk anlayışımızdaki farkı da vurgulayalım.
Bu görüntüleri, sosyal medyada paylaşarak dünya futbolunun da dikkatini çekelim...”
İlk Göztepe sahasının, kapılarını Eylül 1949’da ilk kez açışından tam 71 yıl sonra, Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş maçıyla, 26 Ocak Pazar günü saat 16:00’da, “Göztepe eve dönmüş” olacak. Bu dönüş, neden “eşi-benzeri olmayan bir görsel mucize”ye dönüşmesin?
Sarı – kırmızı yol
“Eve dönüyoruz!” diyor, Göztepe’nin web sitesinde...
Döneceğiz, ama hangi yoldan?
Maç günleri, 30 bin kişilik “Gürsel Aksel Stadı”nın yakın, uzak çevresinde trafiğin ve hattâ yaşamın kilitleneceği konusunda kimsenin kuşkusu yok...
Kentin içinde kalmış (ve 500 kapasiteli katlı yeraltı otoparkı, kafeleri, Göztepe Müzesi, halkın kullanımına açık spor tesisleri, eğlence merkezleri, yürüyüş ve etkinlik alanlarını da barındıran) böyle bir “spor ve yaşam merkezi”nin, Türkiye koşullarında kördüğüme sebep olması yadırganmayabilir.
Oysa yadırganmalı... Dahası, bu dezavantajın bir fırsata dönüştürülebileceği üstünde yoğunlaşılmalı.
Web sitesinde, stadın drone ile havadan çekilmiş görüntüleri de paylaşılmış; boşken bile çok etkileyici. Aslında, geçen hafta AASSM’deki konserden dönerken, tıkanmış sokak aralarında başlayan “aldı beni bir düşünce” halleri, bu görüntüler ile çiçeklendi sayılır. Bundan sonrası, biraz da bir Martin Luther King deyişi: “Bir hayalim var...”
Diyorum ki, maç günleri, stadın etrafındaki yollar, araç giriş-çıkışına kapatılsa.
Ve denilse ki, “...Sevgili Göztepeliler! Gürsel Aksel’in civarına, takım otobüsleri dışında hiçbir motorlu araç giremeyecek. Sizin için ‘Sarı-Kırmızı Yol’lar hazırladık: ‘Göztepe Vapur İskelesi’nden, Fahrettin Altay ve Poligon Metro İstasyonları ile Göztepe Tramvay Durağı’ndan başlayıp, ‘mâbed’imize kadar uzanan dört tane yürüyüş güzergâhı belirledik. Belediye de desteğini esirgemedi. ‘Bu yolların zeminini sarı-kırmızı taşlarla döşedik’. Sıradan bir yürüyüşü, ‘nefesleri kesen’ bir gösteriye dönüştüren bu parkurları, yeni bir drone görüntüsüyle sizlere sunuyoruz.
Bu dört yolun, isimleri, öyküleri ve anlamları var:
İlk yol, ‘4 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu’ndaki kuruluş gününü’,
İkinci yol, kulübümüzün ‘ilk resmi adresi Mithatpaşa Caddesi 1091’i,
Üçüncü yol, 1968-1969 sezonu Avrupa Fuar Şehirleri Kupası: ‘Yarı Finalisti olmamız ayrıcalığını’,
Dördüncü yol ise, ‘gelecekte hedeflediğimiz başarılar’ı sembolize etmektedir.
Maç günleri, stada, kan damarları görevi üstlenen bu yollardan akalım.
‘Maç öncesinde toplanmayı öngördüğümüz, 12 bin metrekarelik alan’da buluşup, tribünleri dolduralım.
Daha nice başarıları da maç dönüşü bu yollarda kutlayalım...
Göztepe olarak, sosyal sorumluluk anlayışımızdaki farkı da vurgulayalım.
Bu görüntüleri, sosyal medyada paylaşarak dünya futbolunun da dikkatini çekelim...”
İlk Göztepe sahasının, kapılarını Eylül 1949’da ilk kez açışından tam 71 yıl sonra, Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş maçıyla, 26 Ocak Pazar günü saat 16:00’da, “Göztepe eve dönmüş” olacak. Bu dönüş, neden “eşi-benzeri olmayan bir görsel mucize”ye dönüşmesin?