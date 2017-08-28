Ne yapıyorsun sen GÖZTEPE ?

Pişmiş aşa soğuk su katma !

İcat çıkarma başımıza…

Çomak sokma dönen tekere…

“Bir sen mi akıllısın ?” dedirtme kendine.

Bu kent;

Alışık değildir; bu bedende don durmasına.

Uçkurun dokuz yerden koptuğuna

ve kısmetten çıktığına “bir kısmı”nın, çoktan inanmıştır.

Hattâ, azcık ısrar etsen,

genetiğinde bir “Bedevî”lik olduğunu kabullenmeye yatkın,

tâlihinin “makûs” olduğunu beyana hazır, çok hemşehrî çıkar.

Eşref Paşa’da, Mithat Paşa’da, Halil Rıfat Paşa’da yerleşiktir ama,

Ziya Paşa’nın “Terkib-i Bend”iyle söylenir:

“Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez,

Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan…”

“Hay bin kunduz…” demeye meyilli,

“yetim hırsızlığa çıkmış, ay akşamdan doğmuş”

fikrine teslim olmaya, “beş kala”;

Utanmasa,

“bende tâlih olsa anamdan kız doğardım”

demeye teşnedir.

“Öğrenilmiş çaresizliğin ilk cildi”,

“Havlu atmışlığın magazin mecmuası”,

Ve “-Lânetliler Kasabası- filminin, bilmem kaçıncı zafer haftası”dır.

Gözü, kaçırdığı “farkındalık treni”nin arkasındaki giderek soluklaşan kırmızı ışıkta,

“kent kimliğimi kaybettim hükümsüzdür” ilânı verilmiş gazete, arka cebinde,

“üç kere kayık gönderilen papaz fıkrası”nın içinden fırlamış gibi bir ruh haliyle,

boynunda, “ne iş olursa yaparım abi…” yaftasıyla dolaşan bu kenti,

neden silkeleyip duruyorsun ?

Ne yapmaya çalışıyorsun ?

Fenerbahçe’yi hırpaladıktan sonra,

Trabzon’u da eli boş göndermek neyin nesi ?

7000 yıllık bir kenti,

“güzellik uykusundan uyandırmak sana mı kaldı ?”

Bu kentin “çokbilmiş hânedanları”, hepten gözden mi düşsün istiyorsun ?

Çıkart dilinin altındaki baklayı !

“Bektaşi’nin namazı” misâl,

“Bir de stadım olsa, siz o zaman görün beni” mi, demek bütün derdin ?

Neden “egemenler”i rahatsız ediyorsun ?

Niçin “gözlerine sokuyorsun”, beceriksizliklerini ?

Ne hakkın var, “mangalda kül bırakmayanlar”ın, uykularını kaçırmaya ?

“Seçilmişleri tehdit, seçmenleri ikaz” mı ediyorsun yoksa ?

Lâfını esirgemez bir halin var gibi… “Hoşuma gitmedi” desem, yalan olur.

Aramızda kalsın; “küfür etsen” bundan iyiydi !