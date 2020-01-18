FETÖ ‘süfyan’ mesajı ile kendini tarif etmiş

HÂLÂ üzerinde çalışmalar devam eden FETÖ’nün kripto haberleşme sistemi Bylock yazışmalarında ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
Bunlardan birisi de 15 Temmuz’un mahrem imamlarından Adil Öksüz’ün darbe girişiminden 6 ay önce grup üyelerine attığı “Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı” mesajı oldu.
Bu mesajın içinde geçen ‘imtihan’, ‘süfyaniyet’ kelimeleri FETÖ için önemli anlamlar taşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘FETÖ/PDY Sözlüğü’ne göre ‘imtihan’ şöyle tarif ediliyor: “Örgüt mensuplarının yaşadığı sıkıntılar, çektiği acılar, dava için katlanılması gereken zorluklar, aşılması gereken engellerdir. FETÖ, örgüt üyelerinin imtihanlara direnç gösterdikleri ölçüde günahlarından arınacağı ve cenneti kazanacağı fikrini çocukluk döneminden itibaren empoze etmiştir.”
Mesaja göre FETÖ elebaşı 2016’yı “süfyaniyetin yıkılış yılı” ilan etmiş. Mesajı atan kişinin Adil Öksüz olması önemli. Çünkü bu mesajı atmadan bir ay önce 27 Aralık 2015 günü Ankara Ümitköy’de 15 Temmuz darbe girişiminde başı çekecek FETÖ üyesi generallerin de bulunduğu subaylarla ilk toplantısını yapmıştı. 27 Aralık 2015 toplantısından üç gün sonra da ABD’de firari olarak yaşayan FETÖ elebaşı Gülen ile görüşmeye gitti. Aynı ekiple 9 Ocak ve 26 Ocak da dahil 12 kez bir araya geldi. MİT ve Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Ağustos 2014’ten 2 Şubat 2016’ya kadar aktif ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce 29 Ocak 2016 tarihinde irtibatta olduğu grup üyelerine şu mesajı attı: “Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı, Allahın izniyle yıkılacaklar.”
Dikkat ederseniz, mesaj iki kısımdan oluşuyor. Birincisi, 17/25 Aralık sonrası ‘Paralel Devlet Yapılanması’ ilan edilen FETÖ’nün devlete açtığı savaşın zorlayacağı ve örgüt üyelerinin bununla “imtihan olacağı” mesajını veriyor. Asıl önemlisi, “Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı” cümlesi.
KENDİNİ MEHDİ OLARAK GÖRÜYOR
‘Süfyan’, İslam’da hadislere dayandırılarak “Ahir zamanda, Müslümanlar içinden çıkacak, aldatmakla iş görecek ve ümmetin karanlık günler yaşamasına sebebiyet verecek, dehşetli dinsiz ve mühafik şahıs”, ‘süfyaniyet’ bu kişinin başında olduğu düzen olarak görülüyor. Yani Adil Öksüz, FETÖ elebaşına atıfla kullandığı “süfyaniyet” kelimesiyle Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki devlet yönetimini işaret ediyor. Ardından da 2016 yılında yönetimin devrileceğinin mesajını veriyor. ‘Süfyan’ ya da ‘deccal’ FETÖ elebaşı Gülen’in takip ettiği Nurculuğun kurucusu Said-i Nursi tarafından da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için kullanılmıştı. Gülen de Atatürk’ü Deccal olarak gördü. Öyle ki örgüt üyelerine verdikleri eğitimlerde buna özel vurgu yaptı. Deccal düzeninin de ‘Mehdi’nin gelmesiyle son bulacağını anlattı. Bunun için örgüt üyelerine doğum gününün Atatürk’ün vefatının ertesi günü olduğunu yalanını yaydı. Oysa FETÖ elebaşının gerçek doğum tarihi 27 Nisan 1942’ydi. Hatta yaşı vaiz olmaya yetmediği için yılını resmi kayıtlarda 1941 olarak değiştirtti. Ancak örgüt üyeleri ile sohbetlerinde doğum tarihinin 11 Kasım 1938 olduğunu söyledi. Bunun sebebi kendini Mehdi olarak görmesiydi. Böylece Mehdi’nin ahir zamanda geleceğine inandığı için “Deccal öldü, Mehdi doğdu” algısını güçlendirmeye çalıştı. Yani, onlara göre “deccal” dedikleri Atatürk ölmüş, “mehdi” dedikleri FETÖ elebaşı Gülen dünyaya gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “FETÖ/PDY Sözlüğü”nde ‘mehdi’ maddesi şöyle anlatılıyor: “(...) Örgüt içerisinde ise önce Türkiye’de, devamında ise tüm dünyada insanlara hidayet götürecek, doğru yolu ve istikameti gösterecek, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan kişidir.”
15 Temmuz’dan sonra herkes gördü ki gerçek “süfyan” FETÖ elebaşıdır. “Yıkacağız” derken de kendileri yıkıldı.
FETÖ ‘süfyan’ mesajı ile kendini tarif etmiş
HÂLÂ üzerinde çalışmalar devam eden FETÖ’nün kripto haberleşme sistemi Bylock yazışmalarında ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
Bunlardan birisi de 15 Temmuz’un mahrem imamlarından Adil Öksüz’ün darbe girişiminden 6 ay önce grup üyelerine attığı “Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı” mesajı oldu.
Bu mesajın içinde geçen ‘imtihan’, ‘süfyaniyet’ kelimeleri FETÖ için önemli anlamlar taşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘FETÖ/PDY Sözlüğü’ne göre ‘imtihan’ şöyle tarif ediliyor: “Örgüt mensuplarının yaşadığı sıkıntılar, çektiği acılar, dava için katlanılması gereken zorluklar, aşılması gereken engellerdir. FETÖ, örgüt üyelerinin imtihanlara direnç gösterdikleri ölçüde günahlarından arınacağı ve cenneti kazanacağı fikrini çocukluk döneminden itibaren empoze etmiştir.”
Mesaja göre FETÖ elebaşı 2016’yı “süfyaniyetin yıkılış yılı” ilan etmiş. Mesajı atan kişinin Adil Öksüz olması önemli. Çünkü bu mesajı atmadan bir ay önce 27 Aralık 2015 günü Ankara Ümitköy’de 15 Temmuz darbe girişiminde başı çekecek FETÖ üyesi generallerin de bulunduğu subaylarla ilk toplantısını yapmıştı. 27 Aralık 2015 toplantısından üç gün sonra da ABD’de firari olarak yaşayan FETÖ elebaşı Gülen ile görüşmeye gitti. Aynı ekiple 9 Ocak ve 26 Ocak da dahil 12 kez bir araya geldi. MİT ve Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Ağustos 2014’ten 2 Şubat 2016’ya kadar aktif ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce 29 Ocak 2016 tarihinde irtibatta olduğu grup üyelerine şu mesajı attı: “Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı, Allahın izniyle yıkılacaklar.”
Dikkat ederseniz, mesaj iki kısımdan oluşuyor. Birincisi, 17/25 Aralık sonrası ‘Paralel Devlet Yapılanması’ ilan edilen FETÖ’nün devlete açtığı savaşın zorlayacağı ve örgüt üyelerinin bununla “imtihan olacağı” mesajını veriyor. Asıl önemlisi, “Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı” cümlesi.
KENDİNİ MEHDİ OLARAK GÖRÜYOR
‘Süfyan’, İslam’da hadislere dayandırılarak “Ahir zamanda, Müslümanlar içinden çıkacak, aldatmakla iş görecek ve ümmetin karanlık günler yaşamasına sebebiyet verecek, dehşetli dinsiz ve mühafik şahıs”, ‘süfyaniyet’ bu kişinin başında olduğu düzen olarak görülüyor. Yani Adil Öksüz, FETÖ elebaşına atıfla kullandığı “süfyaniyet” kelimesiyle Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki devlet yönetimini işaret ediyor. Ardından da 2016 yılında yönetimin devrileceğinin mesajını veriyor. ‘Süfyan’ ya da ‘deccal’ FETÖ elebaşı Gülen’in takip ettiği Nurculuğun kurucusu Said-i Nursi tarafından da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için kullanılmıştı. Gülen de Atatürk’ü Deccal olarak gördü. Öyle ki örgüt üyelerine verdikleri eğitimlerde buna özel vurgu yaptı. Deccal düzeninin de ‘Mehdi’nin gelmesiyle son bulacağını anlattı. Bunun için örgüt üyelerine doğum gününün Atatürk’ün vefatının ertesi günü olduğunu yalanını yaydı. Oysa FETÖ elebaşının gerçek doğum tarihi 27 Nisan 1942’ydi. Hatta yaşı vaiz olmaya yetmediği için yılını resmi kayıtlarda 1941 olarak değiştirtti. Ancak örgüt üyeleri ile sohbetlerinde doğum tarihinin 11 Kasım 1938 olduğunu söyledi. Bunun sebebi kendini Mehdi olarak görmesiydi. Böylece Mehdi’nin ahir zamanda geleceğine inandığı için “Deccal öldü, Mehdi doğdu” algısını güçlendirmeye çalıştı. Yani, onlara göre “deccal” dedikleri Atatürk ölmüş, “mehdi” dedikleri FETÖ elebaşı Gülen dünyaya gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “FETÖ/PDY Sözlüğü”nde ‘mehdi’ maddesi şöyle anlatılıyor: “(...) Örgüt içerisinde ise önce Türkiye’de, devamında ise tüm dünyada insanlara hidayet götürecek, doğru yolu ve istikameti gösterecek, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan kişidir.”
15 Temmuz’dan sonra herkes gördü ki gerçek “süfyan” FETÖ elebaşıdır. “Yıkacağız” derken de kendileri yıkıldı.