Yeşili seviyoruz ve de özlüyoruz

GEÇENLERDE Filipinler’den bir örnek vermiştim.
Her yıl ağaç kaybına uğrayan Filipinler’de mezun öğrencilerin fidan dikmesi gelenekmiş. Ancak bu kez yasayla, “mezun olmak için 10 fidan dikme” zorunluluğu getirilmiş. Sosyal medyadan yansıttığım bu haber, ağaç ve yeşile özlem duyanların ilgisini çekti gibi.
SORUMLULUK ARTIRILABİLİR
Tabii ki herhangi bir dayatma peşinde değiliz. Ancak ilköğretimden başlayarak tüm okullarda öğrencilere yeşil ve ağaç sevgisinin aşılanabileceğini düşünüyoruz. Örneğin öğrencilere belirli kampanyalar çerçevesinde fidan diktirilse fena mı olur? O fidanın gelişimini öğrenci izleyebilse, fırsat bulduğunda sulayabilse, dokunabilse, ağaç ve yeşil sorumluluğu artmaz mı? Benim aklımda kalan “ağaç bayramı” gibi etkinlikler düzenlenemez mi?
KÖY ENSTİTÜSÜ FARKLI
Çok sevgili dostlardan minik alıntılar iletiyorum, ayrıntılar geldikçe paylaşacağım:
“Eşimin babası her görev aldığı ilköğretim okulunda önce fidan dikmeyi öğretir ve okul bahçesine her başladığı sınıfın öğrencisine bir fidan diktirtirmiş. Çünkü onlar köy enstitülerinden mezun, çok özel öğretmenler. Böyle öğretmenlerin yetiştirdiği çocuklara ne mutlu.”
YARARLARI SAYMAKLA BİTMEZ
“Önemli bir konuyu gündemde tuttuğunuz için teşekkürler. Ağaçlar, ormanlar küresel ısınmayı durdurur, sıcak havayı. erozyonu, su baskınlarını önler. Oksijen kaynağıdır, yaban hayvanların evidir. Yani biyolojik çeşitliliğin yaşamasını sağlar. Daha 20 tane yararı var.”
DOĞUMDA VE ÖLÜMDE
“Benim de en büyük projelerimden biridir ağaç dikme konusu. Bunu ilgili bakanlığı da yazmıştım vaktiyle. Ülkedeki her doğum ve her ölüm için zorunlu fidan dikmeydi projem. Doğumlarda o çocuğun takibini bir şekilde teşvik etmek, ‘senin bir dikili ağacın var, bunun sorumluluğunu duy’ demek, ölümlerde ise o kişinin bir izini bırakmak gibi hayali bir savunusu da vardı projemin. Hasıraltı oldu kaldı. Ah keşke böyle bir şey olsa değil mi?”
“Fidan dikmek çok güzel, çok gerekli, çok büyük hizmet. Ama bunu zorlayarak yaptırmak çok kötü. Çünkü önemli olan fidan dikmek değil sadece. Önemli olan ormanları koruma bilincini yükseltmek.”
1 KIRANA 100 DİKME CEZASI
Ve sosyal medyadan bir haber daha. Kaçıranlar için mini özet: “Mardin Kızıltepe Belediyesi’nin diktiği ağaçlardan birisini kıran bir kişiyi güvenlik kameraları belirlemiş. Polis bu kişiyle yanındaki iki arkadaşını yakalamış. ‘Kamu malına zarar verme’ iddiasıyla soruşturulan üç kişiden ikisi serbest bırakılmış. Ağaca asılarak kıran genç ise mahkemeye gönderilmiş, 100 fidan dikmekle cezalandırılarak serbest bırakılmış.”
Doğru yansıttığımı umduğum bu haber, daha doğrusu hakimin kararı hoşuma gitti. Bu gencin, 100 fidan dikmesini ve sıkı bir çevreci olmasını diliyorum.
NOT: Filipinler’deki uygulamanın, birkaç yankısını da ileteyim dedim. Yoksa elbette fidan dikme, yeşillendirme çalışmaları var. İşleri yalnızca ağaçlandırma olan kurumlar ve vakıflar da... Önemli olan yeşili korumak, artırmak, yok olmasına seyirci kalmamak. Kolay gelsin!
-----------------
SÖZ SİZİN
Örnek olması gereken
güzel model çökmüştür
FAYTONLARIN kaldırılmasıyla ilgili bir görüşten özet: “İzmir Kordonu’nda beğenilen bir uygulama olan faytonların kaldırıldığını hayret ve üzüntü ile okudum. İstanbul Adalar’da faytonları çeken atların durumu içler acısı. Zavallı hayvanlara hem iyi bakılmıyor, hem de zaman zaman yokuşlarda zorlandıkları için ölüyorlardı. Yıllardır başa çıkılamadı. Sonunda faytonların kaldırılması gündeme geldi.
ADALAR’A BENZEMİYOR
Ancak, İzmir Kordonu faytonlarının devre dışı bırakılması yanlıştır. Bir kere buradaki atlar iyi bakılmaktadır. İthal edildikleri günden bu yana geçen 7 yıl sonra bile ilk günkü gibi pırıl pırıl ve besili durumdadırlar. Çünkü belediye çalıştırmaktadır. Adalar atları ile uzak yakın benzerlikleri yoktur. Ayrıca bunların çalıştığı güzergah düzdür, zorlanma söz konusu değildir. Avrupa’daki benzer uygulamalara bakıldığında, örneğin Viyana’da veya Belçika’nın Brugges (Bruj) kentinde düz güzergahta çok şık faytonlar çalıştırılmaktadır. İzmir uygulaması diğer şehirlere örnek gösterilerek bir model oluşturulması gerekirken; bir takım işgüzar zevatın dolduruşuna gelerek, kaldırılması çok hazin bir karar olarak tarihe geçecektir. Güzel bir model çökmüştür. Lütfen enine boyuna düşünelim. (Dr. Müh. Haluk Günerman)
BİR TUHAFLIK
Şaka gibi...
Bu fotoğraf dün akşam çektim. Şaka gibi. Işıkkent Eğitim Kampüsü’nün önü. Herhalde gözden kaçmış. Her konuda çok duyarlı olan Işıkkent Yönetimi’nin düzelteceğine inanıyorum. (Çetin Erokay-26 Haziran 2019)
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Kadın, hayattaki en mükemmel enstrümandır ama ne yazık ki, her erkek nota bilmez...
(Farid Farjad)
Yeşili seviyoruz ve de özlüyoruz
GEÇENLERDE Filipinler’den bir örnek vermiştim.
Her yıl ağaç kaybına uğrayan Filipinler’de mezun öğrencilerin fidan dikmesi gelenekmiş. Ancak bu kez yasayla, “mezun olmak için 10 fidan dikme” zorunluluğu getirilmiş. Sosyal medyadan yansıttığım bu haber, ağaç ve yeşile özlem duyanların ilgisini çekti gibi.
SORUMLULUK ARTIRILABİLİR
Tabii ki herhangi bir dayatma peşinde değiliz. Ancak ilköğretimden başlayarak tüm okullarda öğrencilere yeşil ve ağaç sevgisinin aşılanabileceğini düşünüyoruz. Örneğin öğrencilere belirli kampanyalar çerçevesinde fidan diktirilse fena mı olur? O fidanın gelişimini öğrenci izleyebilse, fırsat bulduğunda sulayabilse, dokunabilse, ağaç ve yeşil sorumluluğu artmaz mı? Benim aklımda kalan “ağaç bayramı” gibi etkinlikler düzenlenemez mi?
KÖY ENSTİTÜSÜ FARKLI
Çok sevgili dostlardan minik alıntılar iletiyorum, ayrıntılar geldikçe paylaşacağım:
“Eşimin babası her görev aldığı ilköğretim okulunda önce fidan dikmeyi öğretir ve okul bahçesine her başladığı sınıfın öğrencisine bir fidan diktirtirmiş. Çünkü onlar köy enstitülerinden mezun, çok özel öğretmenler. Böyle öğretmenlerin yetiştirdiği çocuklara ne mutlu.”
YARARLARI SAYMAKLA BİTMEZ
“Önemli bir konuyu gündemde tuttuğunuz için teşekkürler. Ağaçlar, ormanlar küresel ısınmayı durdurur, sıcak havayı. erozyonu, su baskınlarını önler. Oksijen kaynağıdır, yaban hayvanların evidir. Yani biyolojik çeşitliliğin yaşamasını sağlar. Daha 20 tane yararı var.”
DOĞUMDA VE ÖLÜMDE
“Benim de en büyük projelerimden biridir ağaç dikme konusu. Bunu ilgili bakanlığı da yazmıştım vaktiyle. Ülkedeki her doğum ve her ölüm için zorunlu fidan dikmeydi projem. Doğumlarda o çocuğun takibini bir şekilde teşvik etmek, ‘senin bir dikili ağacın var, bunun sorumluluğunu duy’ demek, ölümlerde ise o kişinin bir izini bırakmak gibi hayali bir savunusu da vardı projemin. Hasıraltı oldu kaldı. Ah keşke böyle bir şey olsa değil mi?”
“Fidan dikmek çok güzel, çok gerekli, çok büyük hizmet. Ama bunu zorlayarak yaptırmak çok kötü. Çünkü önemli olan fidan dikmek değil sadece. Önemli olan ormanları koruma bilincini yükseltmek.”
1 KIRANA 100 DİKME CEZASI
Ve sosyal medyadan bir haber daha. Kaçıranlar için mini özet: “Mardin Kızıltepe Belediyesi’nin diktiği ağaçlardan birisini kıran bir kişiyi güvenlik kameraları belirlemiş. Polis bu kişiyle yanındaki iki arkadaşını yakalamış. ‘Kamu malına zarar verme’ iddiasıyla soruşturulan üç kişiden ikisi serbest bırakılmış. Ağaca asılarak kıran genç ise mahkemeye gönderilmiş, 100 fidan dikmekle cezalandırılarak serbest bırakılmış.”
Doğru yansıttığımı umduğum bu haber, daha doğrusu hakimin kararı hoşuma gitti. Bu gencin, 100 fidan dikmesini ve sıkı bir çevreci olmasını diliyorum.
NOT: Filipinler’deki uygulamanın, birkaç yankısını da ileteyim dedim. Yoksa elbette fidan dikme, yeşillendirme çalışmaları var. İşleri yalnızca ağaçlandırma olan kurumlar ve vakıflar da... Önemli olan yeşili korumak, artırmak, yok olmasına seyirci kalmamak. Kolay gelsin!
-----------------
SÖZ SİZİN
Örnek olması gereken
güzel model çökmüştür
FAYTONLARIN kaldırılmasıyla ilgili bir görüşten özet: “İzmir Kordonu’nda beğenilen bir uygulama olan faytonların kaldırıldığını hayret ve üzüntü ile okudum. İstanbul Adalar’da faytonları çeken atların durumu içler acısı. Zavallı hayvanlara hem iyi bakılmıyor, hem de zaman zaman yokuşlarda zorlandıkları için ölüyorlardı. Yıllardır başa çıkılamadı. Sonunda faytonların kaldırılması gündeme geldi.
ADALAR’A BENZEMİYOR
Ancak, İzmir Kordonu faytonlarının devre dışı bırakılması yanlıştır. Bir kere buradaki atlar iyi bakılmaktadır. İthal edildikleri günden bu yana geçen 7 yıl sonra bile ilk günkü gibi pırıl pırıl ve besili durumdadırlar. Çünkü belediye çalıştırmaktadır. Adalar atları ile uzak yakın benzerlikleri yoktur. Ayrıca bunların çalıştığı güzergah düzdür, zorlanma söz konusu değildir. Avrupa’daki benzer uygulamalara bakıldığında, örneğin Viyana’da veya Belçika’nın Brugges (Bruj) kentinde düz güzergahta çok şık faytonlar çalıştırılmaktadır. İzmir uygulaması diğer şehirlere örnek gösterilerek bir model oluşturulması gerekirken; bir takım işgüzar zevatın dolduruşuna gelerek, kaldırılması çok hazin bir karar olarak tarihe geçecektir. Güzel bir model çökmüştür. Lütfen enine boyuna düşünelim. (Dr. Müh. Haluk Günerman)
BİR TUHAFLIK
Şaka gibi...
Bu fotoğraf dün akşam çektim. Şaka gibi. Işıkkent Eğitim Kampüsü’nün önü. Herhalde gözden kaçmış. Her konuda çok duyarlı olan Işıkkent Yönetimi’nin düzelteceğine inanıyorum. (Çetin Erokay-26 Haziran 2019)
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Kadın, hayattaki en mükemmel enstrümandır ama ne yazık ki, her erkek nota bilmez...
(Farid Farjad)