Türkiye-Çin ilişkilerinde İzmir lokomotif olacak

88. İzmir Enternasyonal Fuarı dün törenle başladı, 15 Eylül’de sona erecek.
Açılışa bir süredir İzmir’e gelmeyen, hatta planlı ziyaretleri iptal edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Fuar’ın tanıtım toplantısını izledim. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Fuarlar ve Etkinlikler Genel Müdürü Guo Yinghui açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı. Soyer’le Alıcı’yı ayrı bir heyecanlı gördüm, ne de olsa ilk fuarları.
PARTNER ÜLKE FARKLI GİBİ
İş günleri ile ticaretin, konser, tiyatro, söyleşi ve sokak gösterileriyle de kültür ve sanatın yer alacağı fuarın ayrıntılı programına girmeyeceğim, çünkü her yerde açıklandı, açıklanıyor. Soyer, elbette 88. Fuar’a çok önem veriyor, ama bana göre iki konu biraz daha öne çıkıyor. Öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin partner ülke olmasının önemini vurguluyor:
KÜLTÜR VE AR-GE MERKEZLERİ
“Çin, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ bağlamında oluşturulan, İpek Yolu’nun yeniden inşası Çin’in önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bir girişimi. İzmir, bu projenin vazgeçilmez duraklarından olmaya taliptir. Türkiye-Çin ilişkilerinde Fuar’ın milat, İzmir’in lokomotif olacağına inanıyoruz. İzmir’de neden bir Çin Kültür Merkezi, AR-GE merkezi olmasın?”
TEK YÜREK ORMAN KONSERİ
Soyer’in farklı bir heyecanla beklediği diğer etkinlik, 9 Eylül’deki, “İzmir Tek Yürek Orman Konseri.” 9 Eylül Pazartesi günü Fuar’a giriş ücreti 10 lira olacak, gelirin tümü yanan ormanlar için açılacak kampanyaya aktarılacak. Saat 18.30’da başlayacak konsere katılacak Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent para almayacak.
UÇAK HEDEFİ İÇİN ÖNEMLİ
Soyer orman yangınlarına önlem çıtasını yükseltti, bir söndürme uçağı alınmasına odaklandı. Ancak uçak alım hedefinde 9 Eylül’deki konserle başlayacak kampanyaya ilgi de belirleyici olabilecek. Ben, yasalar elveriyorsa, böyle bir uçak kampanyasına iş dünyasının da destek olacağına inanıyorum. 88. Fuar’ın coşkulu geçmesini, hedeflerin tutmasını ve herkesin mutlu olmasını diliyorum.
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BİR KUTLAMA
İzmir’de kurtuluş
coşkusu günü
İZMİR’in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü 9 Eylül Pazartesi günü törenlerle kutlanacak. Etkinlikler 09.00’da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Basmane Karakolu önünde toplanacak katılımcılar 350 metrelik bayrakla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumundan sonra Konak’ta Hükümet Konağı önünde bayrak töreni düzenlenecek.
TÜRK YILDIZLARI
Saat 11.15’ten itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler başlayacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere seslenecek. Gün boyu konser, halk dansları, davul gösterileri gibi etkinlikler sunulacak. Saat 17.00’de süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek, 17.30’dan itibaren önce Solo Türk, ardından da Türk Yıldızları gösteri sunacak. Saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar fener alayı gerçekleşecek.
İZMİR‘İN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLU OLSUN
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BİR GÜZEL UYGULAMA.
Yaya geçidinde
yayaya dikkat
AYDIN’la tüm ilçelerinde, özellikle okul önlerinde, yaya geçitleri yenilenirken “Önce yaya” diye yazılıyor. Yapılan işaretlemelerle sürücülerin daha dikkatli olmalarının hedeflendiği bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yaya güvenliğinin önemine dikkat çekip sürücülerin özellikle okul önlerinde çocukların güvenliği için daha fazla dikkatli olmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu, “Yayaların, özellikle de çocuklarımızın güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına gitmelerini çok önemsiyoruz. Yaptığımız farkındalık çalışmasıyla sürücülerin daha fazla dikkatli olduklarını ve yayaların geçiş üstünlüğü hakkına uyum gösterdiklerini gözlüyoruz” dedi.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Akşamüstleri, günbatımları neden hem güzel, hem kederlidir usta? Çünkü her şeyin bir sonu olduğunu hatırlatırlar.(Murathan Mungan)
9 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR DA AÇILIYOR. TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM. ANNE-BABA VE VELİLERE DE KOLAY GELSİN.
Türkiye-Çin ilişkilerinde İzmir lokomotif olacak
88. İzmir Enternasyonal Fuarı dün törenle başladı, 15 Eylül’de sona erecek.
Açılışa bir süredir İzmir’e gelmeyen, hatta planlı ziyaretleri iptal edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Fuar’ın tanıtım toplantısını izledim. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Fuarlar ve Etkinlikler Genel Müdürü Guo Yinghui açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı. Soyer’le Alıcı’yı ayrı bir heyecanlı gördüm, ne de olsa ilk fuarları.
PARTNER ÜLKE FARKLI GİBİ
İş günleri ile ticaretin, konser, tiyatro, söyleşi ve sokak gösterileriyle de kültür ve sanatın yer alacağı fuarın ayrıntılı programına girmeyeceğim, çünkü her yerde açıklandı, açıklanıyor. Soyer, elbette 88. Fuar’a çok önem veriyor, ama bana göre iki konu biraz daha öne çıkıyor. Öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin partner ülke olmasının önemini vurguluyor:
KÜLTÜR VE AR-GE MERKEZLERİ
“Çin, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ bağlamında oluşturulan, İpek Yolu’nun yeniden inşası Çin’in önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bir girişimi. İzmir, bu projenin vazgeçilmez duraklarından olmaya taliptir. Türkiye-Çin ilişkilerinde Fuar’ın milat, İzmir’in lokomotif olacağına inanıyoruz. İzmir’de neden bir Çin Kültür Merkezi, AR-GE merkezi olmasın?”
TEK YÜREK ORMAN KONSERİ
Soyer’in farklı bir heyecanla beklediği diğer etkinlik, 9 Eylül’deki, “İzmir Tek Yürek Orman Konseri.” 9 Eylül Pazartesi günü Fuar’a giriş ücreti 10 lira olacak, gelirin tümü yanan ormanlar için açılacak kampanyaya aktarılacak. Saat 18.30’da başlayacak konsere katılacak Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent para almayacak.
UÇAK HEDEFİ İÇİN ÖNEMLİ
Soyer orman yangınlarına önlem çıtasını yükseltti, bir söndürme uçağı alınmasına odaklandı. Ancak uçak alım hedefinde 9 Eylül’deki konserle başlayacak kampanyaya ilgi de belirleyici olabilecek. Ben, yasalar elveriyorsa, böyle bir uçak kampanyasına iş dünyasının da destek olacağına inanıyorum. 88. Fuar’ın coşkulu geçmesini, hedeflerin tutmasını ve herkesin mutlu olmasını diliyorum.
-----------------------
BİR KUTLAMA
İzmir’de kurtuluş
coşkusu günü
İZMİR’in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü 9 Eylül Pazartesi günü törenlerle kutlanacak. Etkinlikler 09.00’da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Basmane Karakolu önünde toplanacak katılımcılar 350 metrelik bayrakla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumundan sonra Konak’ta Hükümet Konağı önünde bayrak töreni düzenlenecek.
TÜRK YILDIZLARI
Saat 11.15’ten itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler başlayacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere seslenecek. Gün boyu konser, halk dansları, davul gösterileri gibi etkinlikler sunulacak. Saat 17.00’de süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek, 17.30’dan itibaren önce Solo Türk, ardından da Türk Yıldızları gösteri sunacak. Saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar fener alayı gerçekleşecek.
İZMİR‘İN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLU OLSUN
-----------------
BİR GÜZEL UYGULAMA.
Yaya geçidinde
yayaya dikkat
AYDIN’la tüm ilçelerinde, özellikle okul önlerinde, yaya geçitleri yenilenirken “Önce yaya” diye yazılıyor. Yapılan işaretlemelerle sürücülerin daha dikkatli olmalarının hedeflendiği bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yaya güvenliğinin önemine dikkat çekip sürücülerin özellikle okul önlerinde çocukların güvenliği için daha fazla dikkatli olmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu, “Yayaların, özellikle de çocuklarımızın güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına gitmelerini çok önemsiyoruz. Yaptığımız farkındalık çalışmasıyla sürücülerin daha fazla dikkatli olduklarını ve yayaların geçiş üstünlüğü hakkına uyum gösterdiklerini gözlüyoruz” dedi.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Akşamüstleri, günbatımları neden hem güzel, hem kederlidir usta? Çünkü her şeyin bir sonu olduğunu hatırlatırlar.(Murathan Mungan)
9 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR DA AÇILIYOR. TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM. ANNE-BABA VE VELİLERE DE KOLAY GELSİN.