Sensizliğe alışmak zor alışılmıyor da zaten

Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste
Ayrılık oldu
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize...
Hep düşersin aklıma
2004’ten sonra her 15 Haziran geldiğinde Nazan Öncel’in, “Gitme” şarkısı ve yukarıdaki sözler takılır bana. (Ve de hemen hemen aynı yazıyı, günleri ve güncelleri değiştirerek yazarım) Sadece o gün değildir seni anmam. Her martı geçişinde düşersin aklıma. O martı çığlıklı kahkahanla... Şimdi yukarıdan bizi süzdüğünde kahkaha atabiliyor musun, içinden geliyor mu bilemem. Ahmet Piriştina, adam gibi adam... Daha doğrusu adam... Hep mi özlenir o adam? Hep mi gözler sulanır, boğaz ağrır yutkunmaktan? Ahh Ahmet, zamansız vedalaşmasaydın bizimle... Daha bir güzel olurdu her şey...
GÖZÜN ÜZERİMİZDEDİR
Sevgili Ahmet, burada olanı biteni anlatmak istemiyorum. İzmir Büyükşehir’de senden sonra yaklaşık 15 yıl görev yapan Aziz Kocaoğlu, 31 Mart’ta bayrağı Tunç Soyer’e devretti. Şimdi İstanbul seçimine odaklıyız, ülke olarak. Yarın akşam İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu televizyonda soruları yanıtlayıp, projelerini anlatacak. Gerçi gözün üzerimizdedir zaten. Bugün seninleyiz Narlıdere’de... İçten içe dertleşiriz artık. Biliyorum İzmir’i çok özlüyorsun, sevdalısın çünkü. Ama İzmir’in sana özlemi de dinmiyor inan. Ve de olaydın yanımızda, inanıyorum ki dilinden düşmezdi be Ahmet: Memleket, memleket...
-----
BİR PROGRAM
Büyükşehir’den
10.00’da tören
BAŞKAN Ahmet Piriştina, bugün saat 10.00’da Aşağı Narlıdere Kabristanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Başkan Tunç Soyer’in de katılacağı törenle anılacak. Anma programına Piriştina’nın ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları da katılacak.
----
SÖZ
SİZİN
Araba vapur iskelesinde
çay, kahve içilemez mi
BELEDİYE başkanımız Tunç Soyer’i candan tebrik ediyoruz. Üçkuyular Araba Vapur İskelesi’ne Büyükşehir Belediyesi çay bahçesi veya kafeterya yapamaz mı? Araba vapurunu bekleyen, Bostanlı’ya gidecek yolcular çay, kahve içemez mi?
KANAL TEMİZLİĞİ
Mavişehir’de Sports karşısındaki kanalın içinde pet şişeden tutun, her türlü pislik var. Bu kanalın ayda bir kez temizlenmesi lazım. Yine bu kanalın deniz tarafına ve dağdan gelen akıntılar için süzgeçler koyulsa, daha temiz tutulmuş olur. Aynı durum ve şikayet Bostanlı’daki yağmur suyu tahliye kanalı için de geçerlidir. İçinde otomobil lastiği dahil, her şey var. (N.T.)
-----
BİR ALINTI
Esat Erçetingöz’den: Güneş göğün ortasında durdu, gün kurtuldu boyunduruğundan ve yavaş yavaş mavi serin bir sis içinde alacakaranlık çöktü... (Nikos Kazancakis)
-----
BİR DİLEK
BUGÜN VE YARIN ÜNİVERSİTELERE GİREBİLMEK İÇİN TER DÖKECEKLERE BAŞARILAR. KOLAY GELSİN!
Sensizliğe alışmak zor alışılmıyor da zaten
Geceler kör dilsiz sanki
Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste
Ayrılık oldu
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize...
Hep düşersin aklıma
2004’ten sonra her 15 Haziran geldiğinde Nazan Öncel’in, “Gitme” şarkısı ve yukarıdaki sözler takılır bana. (Ve de hemen hemen aynı yazıyı, günleri ve güncelleri değiştirerek yazarım) Sadece o gün değildir seni anmam. Her martı geçişinde düşersin aklıma. O martı çığlıklı kahkahanla... Şimdi yukarıdan bizi süzdüğünde kahkaha atabiliyor musun, içinden geliyor mu bilemem. Ahmet Piriştina, adam gibi adam... Daha doğrusu adam... Hep mi özlenir o adam? Hep mi gözler sulanır, boğaz ağrır yutkunmaktan? Ahh Ahmet, zamansız vedalaşmasaydın bizimle... Daha bir güzel olurdu her şey...
GÖZÜN ÜZERİMİZDEDİR
Sevgili Ahmet, burada olanı biteni anlatmak istemiyorum. İzmir Büyükşehir’de senden sonra yaklaşık 15 yıl görev yapan Aziz Kocaoğlu, 31 Mart’ta bayrağı Tunç Soyer’e devretti. Şimdi İstanbul seçimine odaklıyız, ülke olarak. Yarın akşam İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu televizyonda soruları yanıtlayıp, projelerini anlatacak. Gerçi gözün üzerimizdedir zaten. Bugün seninleyiz Narlıdere’de... İçten içe dertleşiriz artık. Biliyorum İzmir’i çok özlüyorsun, sevdalısın çünkü. Ama İzmir’in sana özlemi de dinmiyor inan. Ve de olaydın yanımızda, inanıyorum ki dilinden düşmezdi be Ahmet: Memleket, memleket...
-----
BİR PROGRAM
Büyükşehir’den
10.00’da tören
BAŞKAN Ahmet Piriştina, bugün saat 10.00’da Aşağı Narlıdere Kabristanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Başkan Tunç Soyer’in de katılacağı törenle anılacak. Anma programına Piriştina’nın ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları da katılacak.
----
SÖZ
SİZİN
Araba vapur iskelesinde
çay, kahve içilemez mi
BELEDİYE başkanımız Tunç Soyer’i candan tebrik ediyoruz. Üçkuyular Araba Vapur İskelesi’ne Büyükşehir Belediyesi çay bahçesi veya kafeterya yapamaz mı? Araba vapurunu bekleyen, Bostanlı’ya gidecek yolcular çay, kahve içemez mi?
KANAL TEMİZLİĞİ
Mavişehir’de Sports karşısındaki kanalın içinde pet şişeden tutun, her türlü pislik var. Bu kanalın ayda bir kez temizlenmesi lazım. Yine bu kanalın deniz tarafına ve dağdan gelen akıntılar için süzgeçler koyulsa, daha temiz tutulmuş olur. Aynı durum ve şikayet Bostanlı’daki yağmur suyu tahliye kanalı için de geçerlidir. İçinde otomobil lastiği dahil, her şey var. (N.T.)
-----
BİR ALINTI
Esat Erçetingöz’den: Güneş göğün ortasında durdu, gün kurtuldu boyunduruğundan ve yavaş yavaş mavi serin bir sis içinde alacakaranlık çöktü... (Nikos Kazancakis)
-----
BİR DİLEK
BUGÜN VE YARIN ÜNİVERSİTELERE GİREBİLMEK İÇİN TER DÖKECEKLERE BAŞARILAR. KOLAY GELSİN!