‘O kurallar zinciri’ turistik bölgelere anayasa olur mu?

“Hemen her sezon başlangıcı ya da sonunda Alaçatı genelde olumsuzluk iddialarıyla konuşulur” demiş, “Doğası, kültürü, gelenekleri, insanları ile dünya çapında güzelliklere sahip olan Alaçatı’nın, sadece bir eğlence merkezi olmadığını” vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın sözlerine yer vermiştim:
MANİFESTO AÇIKLAYACAĞIM
“Kasım ayında, Alaçatı’nın gelenek ve göreneklerini koruyacak, bilinçli ve iyi niyetli işletmecilerini mağdur etmeyecek, değerli hemşehrilerimizin sıkıntılarını sona erdirecek bir ‘Alaçatı Manifestosu’ açıklayacağım. Alaçatı’yı birilerinin, birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın, Alaçatı’nın değerlerini koruyan, Alaçatılılar’ın istek ve beklentilerini karşılayacak olan bu manifestonun gereklerini taviz vermeden uygulayacağız.”
BÜYÜK ADIMA İNANIYORUM
Ve Deniz Sipahi’nin Alaçatı’yla ilgili son yazısından alıntılar: “...Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı uzun yıllardır tanırım. Ekrem Başkan diyor ki; ‘Kuralsız bir yer olmaz. Biz eski Alaçatı’yı yeniden getireceğiz...’ Buna kesinlikle inanıyorum. Eski Alaçatı Türk turizminin asıl amacı olmalı, eski Alaçatı hepimizin vizyonu olmalı. Manifesto hazırlanıyor; alışkanlıkların hemen değişebileceğini düşünmüyorum.
Ancak gelecek yıl için büyük bir adım atılacağını biliyorum. Bakın demokrasi böyle bir şeydir. Düzen, kurallar vardır ve herkes bu kurallara uymak zorundadır. Kafasına göre, kendi isteğine göre işler yürümez. O zaman bir keyfiyet ortaya çıkar. Türk turizmi atak yapacaksa işte bu kuralları vakit geçmeden koymalıdır. O yüzden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın hazırlıklarını takip ediyorum. Bir Çeşme manifestosu bütün Türkiye’ye örnek olacaktır.”
UYGULANABİLMESİ ÖNEMLİ
Sipahi, boşu boşuna, “Büyük bir adım... Türkiye’ye örnek olacaktır” demez. Ben de bu görüş ve dileklere katılıyorum. Zaman zaman Alaçatı’yı gündeme getiriyorum. Çünkü burada atılacak adımların, benzeri tüm turizm bölgeleri için önemli olduğuna inanıyorum. Umarım Başkan Oran’ın anayasası 365/24 Alaçatı’da yaşayan iletişimci, gazeteci, mimar, doktor gibi her meslekten insanın görüşleri alınarak, beklentileri yanıtlayacak şekilde hazırlanmıştır. Böyle bir kurallar zinciri hazırlanır ve de uygulanabilirse, gerçekten çok büyük adım atılmış, belki de tüm benzeri yerler için örnek olur. Herkese kolay gelsin...
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BİR ETKİNLİK SÜRÜYOR
Flamingo’da
bugün ve yarın
İZMİR’de ilk kez düzenlenen Flamingo Kültür ve Sanat Günleri Festivali Kültürpark’ta başladı. Genel Koordinatör Prof. Dr. Erkan Sevinç festivalin İzmir’in kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunacağına inandığını belirtiyor. “Yeter ki İyilik Olsun Platformu” gibi sivil toplum kuruluşlarının da stantlar açtığı festivalin bugün ve yarınki programı şöyle:
BUGÜN:16.00-18.00 İmza zamanı-Nurten Akyazılılar, Belma Alper Uğurlu, Nihan Ertem. 18.30-19.30 İnsanlığın Olağan Dışı Öyküsü Söyleşisi (Gülşah Elikbank, Özcan Yüksek) 19.45 -20.30 9/8 Zenne belgeseli, 21.00 – 22.30 İdlin Arshinova, 21. Peron konserleri.
YARIN:16.00-18.00 İmza zamanı- Okan Yüksel, Gülşah Çeliker, Hüseyin Yurttaş, Yusuf Alper, 18.30 – 19.30 Prof. Dr. Mehmet Sıkı’nın “Kuş Cennetinde Flamingolar” söyleşisi, 20.00-22.00 Umut Özensoy Quartet, Evrim Özkaynak konserleri.
Esat Erçetingöz ve Kenan Seven’in “Doğa Fotoğrafları Sergisi” de gezilebilir. Lozan Kapısı’ndan girilerek ulaşılabilecek festival halka açık ve ücretsiz.
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SÖZ SİZİN
BİR KINAMA
BUCA Yörük Ali Efe Parkı’nda gece belli bir saatten sonra devreye girip yeşillendirme çalışması kapsamında kullanılan 30 sulama sistemi bir süre önce tek tek kırılıp parçalandı, ortalığa atıldı. Zararın yaklaşık 50 bin lira olduğu bildirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, olayı kınadı; “Yapmayın arkadaşlar, yapmayın! Bu, Buca’nın parası... Bu vandalizmden dolayı on binlerce lira zarar ediyoruz. Kimsenin Bucalıların parasını çalmaya hakkı yok. Bu çevre düşmanlarıyla savaştan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
‘O kurallar zinciri’ turistik bölgelere anayasa olur mu?
“Hemen her sezon başlangıcı ya da sonunda Alaçatı genelde olumsuzluk iddialarıyla konuşulur” demiş, “Doğası, kültürü, gelenekleri, insanları ile dünya çapında güzelliklere sahip olan Alaçatı’nın, sadece bir eğlence merkezi olmadığını” vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın sözlerine yer vermiştim:
MANİFESTO AÇIKLAYACAĞIM
“Kasım ayında, Alaçatı’nın gelenek ve göreneklerini koruyacak, bilinçli ve iyi niyetli işletmecilerini mağdur etmeyecek, değerli hemşehrilerimizin sıkıntılarını sona erdirecek bir ‘Alaçatı Manifestosu’ açıklayacağım. Alaçatı’yı birilerinin, birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın, Alaçatı’nın değerlerini koruyan, Alaçatılılar’ın istek ve beklentilerini karşılayacak olan bu manifestonun gereklerini taviz vermeden uygulayacağız.”
BÜYÜK ADIMA İNANIYORUM
Ve Deniz Sipahi’nin Alaçatı’yla ilgili son yazısından alıntılar: “...Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı uzun yıllardır tanırım. Ekrem Başkan diyor ki; ‘Kuralsız bir yer olmaz. Biz eski Alaçatı’yı yeniden getireceğiz...’ Buna kesinlikle inanıyorum. Eski Alaçatı Türk turizminin asıl amacı olmalı, eski Alaçatı hepimizin vizyonu olmalı. Manifesto hazırlanıyor; alışkanlıkların hemen değişebileceğini düşünmüyorum.
Ancak gelecek yıl için büyük bir adım atılacağını biliyorum. Bakın demokrasi böyle bir şeydir. Düzen, kurallar vardır ve herkes bu kurallara uymak zorundadır. Kafasına göre, kendi isteğine göre işler yürümez. O zaman bir keyfiyet ortaya çıkar. Türk turizmi atak yapacaksa işte bu kuralları vakit geçmeden koymalıdır. O yüzden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın hazırlıklarını takip ediyorum. Bir Çeşme manifestosu bütün Türkiye’ye örnek olacaktır.”
UYGULANABİLMESİ ÖNEMLİ
Sipahi, boşu boşuna, “Büyük bir adım... Türkiye’ye örnek olacaktır” demez. Ben de bu görüş ve dileklere katılıyorum. Zaman zaman Alaçatı’yı gündeme getiriyorum. Çünkü burada atılacak adımların, benzeri tüm turizm bölgeleri için önemli olduğuna inanıyorum. Umarım Başkan Oran’ın anayasası 365/24 Alaçatı’da yaşayan iletişimci, gazeteci, mimar, doktor gibi her meslekten insanın görüşleri alınarak, beklentileri yanıtlayacak şekilde hazırlanmıştır. Böyle bir kurallar zinciri hazırlanır ve de uygulanabilirse, gerçekten çok büyük adım atılmış, belki de tüm benzeri yerler için örnek olur. Herkese kolay gelsin...
-----
BİR ETKİNLİK SÜRÜYOR
Flamingo’da
bugün ve yarın
İZMİR’de ilk kez düzenlenen Flamingo Kültür ve Sanat Günleri Festivali Kültürpark’ta başladı. Genel Koordinatör Prof. Dr. Erkan Sevinç festivalin İzmir’in kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunacağına inandığını belirtiyor. “Yeter ki İyilik Olsun Platformu” gibi sivil toplum kuruluşlarının da stantlar açtığı festivalin bugün ve yarınki programı şöyle:
BUGÜN:16.00-18.00 İmza zamanı-Nurten Akyazılılar, Belma Alper Uğurlu, Nihan Ertem. 18.30-19.30 İnsanlığın Olağan Dışı Öyküsü Söyleşisi (Gülşah Elikbank, Özcan Yüksek) 19.45 -20.30 9/8 Zenne belgeseli, 21.00 – 22.30 İdlin Arshinova, 21. Peron konserleri.
YARIN:16.00-18.00 İmza zamanı- Okan Yüksel, Gülşah Çeliker, Hüseyin Yurttaş, Yusuf Alper, 18.30 – 19.30 Prof. Dr. Mehmet Sıkı’nın “Kuş Cennetinde Flamingolar” söyleşisi, 20.00-22.00 Umut Özensoy Quartet, Evrim Özkaynak konserleri.
Esat Erçetingöz ve Kenan Seven’in “Doğa Fotoğrafları Sergisi” de gezilebilir. Lozan Kapısı’ndan girilerek ulaşılabilecek festival halka açık ve ücretsiz.
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SÖZ SİZİN
BİR KINAMA
BUCA Yörük Ali Efe Parkı’nda gece belli bir saatten sonra devreye girip yeşillendirme çalışması kapsamında kullanılan 30 sulama sistemi bir süre önce tek tek kırılıp parçalandı, ortalığa atıldı. Zararın yaklaşık 50 bin lira olduğu bildirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, olayı kınadı; “Yapmayın arkadaşlar, yapmayın! Bu, Buca’nın parası... Bu vandalizmden dolayı on binlerce lira zarar ediyoruz. Kimsenin Bucalıların parasını çalmaya hakkı yok. Bu çevre düşmanlarıyla savaştan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.