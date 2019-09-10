Nehirlerimiz kirleniyor ortak çözüm arayalım

BİR ÖNEMLİ ÖNERİ
DÜNYADA artık küresel iklim değişikliğinin süratle ilerlemesiyle doğada ortaya çıkan tahribatlar, sanayileşme ve çevreye yeteri kadar duyarlı olmamamız sonunda nehirlerimiz de kirlenince Ege Bölgesi’nde zaten kısıtlı su kaynaklarımızı kaybetmekte, büyük bir kuraklığa doğru ilerlemekteyiz.
SAĞLIĞA DA TEHDİT
Ege Bölgesi’nde bulunan Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz nehirlerimizin tamamen kirlenmiş suları tarımda kullanılmakta ve sağlık yönünden büyük salgın hastalıklara davetiye çıkarılmaktadır. Bu nehirlerin bir an önce temizlenmesi, temiz kaynaklara kavuşmamız gerekmektedir. Bugüne kadar bu nehirlerde borç içindeki belediyeler ve valilikler tarafından yapılması gerekli çalışmalardan maalesef bir netice alınamamıştır. İstanbul’un Haliç’i, Eskişehir’in Porsuk Çayı bu çalışmaların netice alındığı öneklerdir. Büyük bütçeler, temizlik ve disiplin isteyen bu çalışmalar için merkezi hükümetin aynı Trakya’da gerçekleştirdiği benzer çalışmaları yapmasına ihtiyaç vardır.
ANKARA’YA GİDİLMELİ
İzmir olarak, başta Başkanlar Kurulu, belediyeler, sanayi, ticaret ve ziraat odaları, üniversiteler bir araya gelmesi, Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı’na giderek benzer çalışmaları Ege Bölgesi için de istenmesi ve kirlenmiş su kaynaklarımızın bir an önce geri kazanılması gerekmektedir. (Nihat Gündüz)
Cumhurbaşkanı istedi
Trakya için gerçekleşti
UZUN yıllar başta ABD olmak üzere, yurtdışı ve içinde üst düzey özel sektör yöneticiliği yapan, İzmir’e çok sayıda yabancı sermaye yatırımı gelmesini sağlayan, Milli Eğitim’e okul kazandıran Nihat Gündüz, ESİAD’da yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptı. Bugün de çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olan Gündüz, TEMA’nın da mütevelli heyetinde. Nihat Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Trakya için gerçekleşen toplantıyı anımsatıyor.
KORUMA EYLEM PLANI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ele alınmış. Bölgedeki organize sanayi bölgelerinin derin deşarj sistemine bağlanması için altyapı çalışmalarının bitirilmesi, havzadaki hava, su ve toprak kirliliğiyle ilgili denetim ve etkili takip yapılması kararlaştırılmış. Ayrıca Meriç Nehri’ndeki taşkınların önlenmesi için alınacak yeni önlemler görüşülmüş.
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BİR SORU ÖNERGESİ
Küçük Menderes
TBMM gündeminde
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge verdi, Küçük Menderes ve Gediz nehirlerinin ne zaman temizleneceğini sordu. Kirliliği dile getirip, “Küçük Menderes Havzası çığlık atıyor” diyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Sertel, sonuçları daha ağır olmadan tüm kurum ve kuruluşların bu olaya el atması gerektiğini söyledi:
ATIKLAR SALINIYOR
“Gediz ve Küçük Menderes nehirleri bu topraklara binlerce yıldır hayat veriyor. Bu topraklar Batı Anadolu’nun tarım ambarıdır, sebze-meyve bahçesidir. Gediz ve Küçük Menderes’in suladığı bu topraklardan yetişen ürünleri de milyonlarca insan tüketiyor. Ancak, hem Gediz’de, hem de Küçük Menderes’te bahar aylarında başlayan kirlilik, yazın had safhaya ulaşmaktadır. Kirlilik nedeniyle bırakın balık tutmayı yaşayan balıklar da ölüyor. Tarım ürünleri zehirleniyor. Yeterli denetim ve cezalar olmamasından dolayı Küçük Menderes Havzası’na yakın fabrikalar atıklarını bu bereketli topraklara göz göre göre salıyor. Bu kirlilik başta tarım ürünlerinin üretim miktarı ve kalitesi olmak üzere, insan sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir.”
-----
BİR ARAŞTIRMA
Göldeki su ve balık
örnekleri incelenecek
SELÇUK Barutçu Gölü’ndeki toplu balık ölümlerinin araştırılması için örnekler alındı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, göl ve çevresinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan, İzmir’de 21 noktayla Selçuk’taki 4 göletten de düzenli örnekler alındığını bildirdi:
LABORATUVARDA BAKILACAK
“Arkadaşlarım burada yüzeyden su örneği ve de balık örnekleri aldı. Ölümlerle ilgili tespit yapabilmemiz için örneklerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Çanakkale İl Kontrol Laboratuvarı’nda su, Veteriner Araştırma Enstitüsü’nde de balık numunesine de bakılacak, çıkan sonuçla yol haritası oluşturacağız. Gerekli tedbirleri alma noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’yle çalışmalar yapacağız.”
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BİR ALINTI
Rengin maviyse/ Yüreğinden umut hiç eksik olmaz/ Kuş olur kanatlanırsın/ Denize göğe/ Gözünün alabildiği her yere. (Murat Bozoğlu)
(Fotoğraf: Esat Erçetingöz)
Nehirlerimiz kirleniyor ortak çözüm arayalım
SÖZSİZİN
BİR ÖNEMLİ ÖNERİ
DÜNYADA artık küresel iklim değişikliğinin süratle ilerlemesiyle doğada ortaya çıkan tahribatlar, sanayileşme ve çevreye yeteri kadar duyarlı olmamamız sonunda nehirlerimiz de kirlenince Ege Bölgesi’nde zaten kısıtlı su kaynaklarımızı kaybetmekte, büyük bir kuraklığa doğru ilerlemekteyiz.
SAĞLIĞA DA TEHDİT
Ege Bölgesi’nde bulunan Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz nehirlerimizin tamamen kirlenmiş suları tarımda kullanılmakta ve sağlık yönünden büyük salgın hastalıklara davetiye çıkarılmaktadır. Bu nehirlerin bir an önce temizlenmesi, temiz kaynaklara kavuşmamız gerekmektedir. Bugüne kadar bu nehirlerde borç içindeki belediyeler ve valilikler tarafından yapılması gerekli çalışmalardan maalesef bir netice alınamamıştır. İstanbul’un Haliç’i, Eskişehir’in Porsuk Çayı bu çalışmaların netice alındığı öneklerdir. Büyük bütçeler, temizlik ve disiplin isteyen bu çalışmalar için merkezi hükümetin aynı Trakya’da gerçekleştirdiği benzer çalışmaları yapmasına ihtiyaç vardır.
ANKARA’YA GİDİLMELİ
İzmir olarak, başta Başkanlar Kurulu, belediyeler, sanayi, ticaret ve ziraat odaları, üniversiteler bir araya gelmesi, Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı’na giderek benzer çalışmaları Ege Bölgesi için de istenmesi ve kirlenmiş su kaynaklarımızın bir an önce geri kazanılması gerekmektedir. (Nihat Gündüz)
Cumhurbaşkanı istedi
Trakya için gerçekleşti
UZUN yıllar başta ABD olmak üzere, yurtdışı ve içinde üst düzey özel sektör yöneticiliği yapan, İzmir’e çok sayıda yabancı sermaye yatırımı gelmesini sağlayan, Milli Eğitim’e okul kazandıran Nihat Gündüz, ESİAD’da yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptı. Bugün de çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olan Gündüz, TEMA’nın da mütevelli heyetinde. Nihat Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Trakya için gerçekleşen toplantıyı anımsatıyor.
KORUMA EYLEM PLANI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ele alınmış. Bölgedeki organize sanayi bölgelerinin derin deşarj sistemine bağlanması için altyapı çalışmalarının bitirilmesi, havzadaki hava, su ve toprak kirliliğiyle ilgili denetim ve etkili takip yapılması kararlaştırılmış. Ayrıca Meriç Nehri’ndeki taşkınların önlenmesi için alınacak yeni önlemler görüşülmüş.
-----
BİR SORU ÖNERGESİ
Küçük Menderes
TBMM gündeminde
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge verdi, Küçük Menderes ve Gediz nehirlerinin ne zaman temizleneceğini sordu. Kirliliği dile getirip, “Küçük Menderes Havzası çığlık atıyor” diyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Sertel, sonuçları daha ağır olmadan tüm kurum ve kuruluşların bu olaya el atması gerektiğini söyledi:
ATIKLAR SALINIYOR
“Gediz ve Küçük Menderes nehirleri bu topraklara binlerce yıldır hayat veriyor. Bu topraklar Batı Anadolu’nun tarım ambarıdır, sebze-meyve bahçesidir. Gediz ve Küçük Menderes’in suladığı bu topraklardan yetişen ürünleri de milyonlarca insan tüketiyor. Ancak, hem Gediz’de, hem de Küçük Menderes’te bahar aylarında başlayan kirlilik, yazın had safhaya ulaşmaktadır. Kirlilik nedeniyle bırakın balık tutmayı yaşayan balıklar da ölüyor. Tarım ürünleri zehirleniyor. Yeterli denetim ve cezalar olmamasından dolayı Küçük Menderes Havzası’na yakın fabrikalar atıklarını bu bereketli topraklara göz göre göre salıyor. Bu kirlilik başta tarım ürünlerinin üretim miktarı ve kalitesi olmak üzere, insan sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir.”
-----
BİR ARAŞTIRMA
Göldeki su ve balık
örnekleri incelenecek
SELÇUK Barutçu Gölü’ndeki toplu balık ölümlerinin araştırılması için örnekler alındı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, göl ve çevresinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan, İzmir’de 21 noktayla Selçuk’taki 4 göletten de düzenli örnekler alındığını bildirdi:
LABORATUVARDA BAKILACAK
“Arkadaşlarım burada yüzeyden su örneği ve de balık örnekleri aldı. Ölümlerle ilgili tespit yapabilmemiz için örneklerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Çanakkale İl Kontrol Laboratuvarı’nda su, Veteriner Araştırma Enstitüsü’nde de balık numunesine de bakılacak, çıkan sonuçla yol haritası oluşturacağız. Gerekli tedbirleri alma noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’yle çalışmalar yapacağız.”
-----
BİR ALINTI
Rengin maviyse/ Yüreğinden umut hiç eksik olmaz/ Kuş olur kanatlanırsın/ Denize göğe/ Gözünün alabildiği her yere. (Murat Bozoğlu)
(Fotoğraf: Esat Erçetingöz)