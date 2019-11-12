KOAH eğitim toplantısına katılana solunum alıştırma cihazı hediye

FIRSAT buldukça ve gündeme geldikçe bazı yaygın hastalıklardan, önlemlerden, tedavi yöntemlerinden söz etmeye çalışıyorum.
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) da bunlardan birisi. Ve, 20 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün koordinatörlüğünde, Türk Toraks Derneği’nin işbirliğiyle, “Hasta Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenleniyor. 20 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi’ndeki toplantıya, İzmir’in her bölgesinde yaşayan KOAH’lı hastaların katılımının sağlanması amaçlanıyor. İzmir’de ilk kez her kurumdan katılımın olacağı toplantıda hastalar KOAH’ı tüm yönleriyle tanıma fırsatı bulacak.
ÖNLENEBİLİR, TEDAVİ EDİLEBİLİR
Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden birisinde KOAH bulunduğunu belirten Prof. Gürgün, “Ancak, 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvuruyor ve doğru tanı sağlanıyor. Bu nedenle etkinliğimizde KOAH’ı tüm yönleriyle ele alarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı hedefliyoruz. KOAH’ın ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bir kez daha vurgulayarak hastalarımızı bilgilendireceğiz. Bu yıl ‘KOAH İçin Hep Beraber’ sloganıyla yola çıktık” dedi.
NARGİLEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Prof. Dr. Alev Gürgün, geçen yıl da Dünya KOAH Günü nedeniyle nargilenin zararlarına dikkat çekmişti:
“Bir nargile seansı; tek bir sigara içiminden en az 100 kat fazla duman çekilmesine neden oluyor. Bu da akciğerlerin adeta dumanla (boğulması) anlamında. Bir nargile seansında kanda ölçülen nikotin miktarının, günde 10 sigara içen kişinin kanındaki nikotin ile eşdeğer olduğunu da biliyoruz. Aynı sürede, sigaranın tam 100 katı kadar da ‘katran’ çekilmiş oluyor.
SALGIN BİZE DE BULAŞMIŞ
Ülkemizde, üniversite öğrencileri arasında yüzde 20-48 oranında kullanıldığını biliyoruz. Geçen yüzyılda, nargile içme yaşlı ve emekli, çarşıda oturan erkekler arasında yaygınken, günümüzde gençlerde ve kadınlarda da popüler hale geldi. Ülkemizde her köşe başında bir nargile dükkanı olduğunu görebiliyoruz. Bu salgın bize de bulaşmış durumda maalesef.”
Her yönüyle bilgi verilecek
Ege Ajans’ın haberine göre toplantıda; Uzm. Dr. Funda Elmas Uysal “KOAH Nasıl Bir Hastalıktır?”, Doç. Dr. Ali Kadri Çırak, “KOAH Tanısı”, Doç. Dr. Aylin Alpaydın “KOAH’ta İlaç Tedavisi”, Doç. Dr. Hülya Şahin ile Uzm. Fizyoterapist Tolga Çapanoğlu “KOAH’ta Rehabilitasyon”, Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan “KOAH’ta Oksijen Tedavisi”, Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından “KOAH’ta Solunum Destek Cihazları”, Uzm. Dr. İpek Coşkunol “Sigara Bırakma Yöntemleri”, Prof. Dr. Meltem Taşbakan “KOAH’ta Aşılar”, Doç. Dr. Sami Deniz “KOAH’ta Beslenme” ve Doç. Dr. Yelda Varol “KOAH’ta Alevlenmeler” konularındaki sunumları ile hastaları bilgilendirecek.
Toplantının “Doktoruma Soruyorum” bölümünde ise Prof. Dr. Alev Gürgün ile Uzm. Dr. Serpil Tekgül katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Tüm katılımcılara solunum egzersiz cihazı hediye edilecek.
20 Kasım’daki toplantıyla ilgili bilgiler böyle. Bundan sonrası KOAH’ı merak edenlere ve hastalara kalmış.
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SÖZ
SİZİN
Didim Çamlık’taki
çamlar devriliyor
“Didim’in Gündeminde Neler Var” sitesinde gördüğüm ÖzgürSes’ten Mehmet Tevlim’in haberi: “Sonbaharın ilk iki yağmurundan sonra çamlıktaki kuru ağaçlardan büyükçe biri daha devrildi. Yağışlar, bu yıl da geçen yılki gibi bol olursa bu durum tekrar tekrar yaşanacak gibi... Çamlık zeminindeki toprak katmanı oldukça ince. Toprağın yağmurlarla yumuşaması, kuruyan köklerinin dayanıksızlığı ile birleşince ağaçlar devriliveriyor. Bu durumda yüz civarında ağaç var. Belediye müdahale yetkisi de almışken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü geç kalmadan duruma el atmalı.”
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BİR ALINTI
O ağacın altı
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, o ağacın altını bilmem arıyor musun? (Konak Atatürk Meydanı - Fotoğraf: Esat ERÇETİNGÖZ)
KOAH eğitim toplantısına katılana solunum alıştırma cihazı hediye
FIRSAT buldukça ve gündeme geldikçe bazı yaygın hastalıklardan, önlemlerden, tedavi yöntemlerinden söz etmeye çalışıyorum.
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) da bunlardan birisi. Ve, 20 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün koordinatörlüğünde, Türk Toraks Derneği’nin işbirliğiyle, “Hasta Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenleniyor. 20 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi’ndeki toplantıya, İzmir’in her bölgesinde yaşayan KOAH’lı hastaların katılımının sağlanması amaçlanıyor. İzmir’de ilk kez her kurumdan katılımın olacağı toplantıda hastalar KOAH’ı tüm yönleriyle tanıma fırsatı bulacak.
ÖNLENEBİLİR, TEDAVİ EDİLEBİLİR
Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden birisinde KOAH bulunduğunu belirten Prof. Gürgün, “Ancak, 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvuruyor ve doğru tanı sağlanıyor. Bu nedenle etkinliğimizde KOAH’ı tüm yönleriyle ele alarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı hedefliyoruz. KOAH’ın ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bir kez daha vurgulayarak hastalarımızı bilgilendireceğiz. Bu yıl ‘KOAH İçin Hep Beraber’ sloganıyla yola çıktık” dedi.
NARGİLEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Prof. Dr. Alev Gürgün, geçen yıl da Dünya KOAH Günü nedeniyle nargilenin zararlarına dikkat çekmişti:
“Bir nargile seansı; tek bir sigara içiminden en az 100 kat fazla duman çekilmesine neden oluyor. Bu da akciğerlerin adeta dumanla (boğulması) anlamında. Bir nargile seansında kanda ölçülen nikotin miktarının, günde 10 sigara içen kişinin kanındaki nikotin ile eşdeğer olduğunu da biliyoruz. Aynı sürede, sigaranın tam 100 katı kadar da ‘katran’ çekilmiş oluyor.
SALGIN BİZE DE BULAŞMIŞ
Ülkemizde, üniversite öğrencileri arasında yüzde 20-48 oranında kullanıldığını biliyoruz. Geçen yüzyılda, nargile içme yaşlı ve emekli, çarşıda oturan erkekler arasında yaygınken, günümüzde gençlerde ve kadınlarda da popüler hale geldi. Ülkemizde her köşe başında bir nargile dükkanı olduğunu görebiliyoruz. Bu salgın bize de bulaşmış durumda maalesef.”
Her yönüyle bilgi verilecek
Ege Ajans’ın haberine göre toplantıda; Uzm. Dr. Funda Elmas Uysal “KOAH Nasıl Bir Hastalıktır?”, Doç. Dr. Ali Kadri Çırak, “KOAH Tanısı”, Doç. Dr. Aylin Alpaydın “KOAH’ta İlaç Tedavisi”, Doç. Dr. Hülya Şahin ile Uzm. Fizyoterapist Tolga Çapanoğlu “KOAH’ta Rehabilitasyon”, Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan “KOAH’ta Oksijen Tedavisi”, Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından “KOAH’ta Solunum Destek Cihazları”, Uzm. Dr. İpek Coşkunol “Sigara Bırakma Yöntemleri”, Prof. Dr. Meltem Taşbakan “KOAH’ta Aşılar”, Doç. Dr. Sami Deniz “KOAH’ta Beslenme” ve Doç. Dr. Yelda Varol “KOAH’ta Alevlenmeler” konularındaki sunumları ile hastaları bilgilendirecek.
Toplantının “Doktoruma Soruyorum” bölümünde ise Prof. Dr. Alev Gürgün ile Uzm. Dr. Serpil Tekgül katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Tüm katılımcılara solunum egzersiz cihazı hediye edilecek.
20 Kasım’daki toplantıyla ilgili bilgiler böyle. Bundan sonrası KOAH’ı merak edenlere ve hastalara kalmış.
-----
SÖZ
SİZİN
Didim Çamlık’taki
çamlar devriliyor
“Didim’in Gündeminde Neler Var” sitesinde gördüğüm ÖzgürSes’ten Mehmet Tevlim’in haberi: “Sonbaharın ilk iki yağmurundan sonra çamlıktaki kuru ağaçlardan büyükçe biri daha devrildi. Yağışlar, bu yıl da geçen yılki gibi bol olursa bu durum tekrar tekrar yaşanacak gibi... Çamlık zeminindeki toprak katmanı oldukça ince. Toprağın yağmurlarla yumuşaması, kuruyan köklerinin dayanıksızlığı ile birleşince ağaçlar devriliveriyor. Bu durumda yüz civarında ağaç var. Belediye müdahale yetkisi de almışken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü geç kalmadan duruma el atmalı.”
-----
BİR ALINTI
O ağacın altı
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, o ağacın altını bilmem arıyor musun? (Konak Atatürk Meydanı - Fotoğraf: Esat ERÇETİNGÖZ)