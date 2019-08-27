Hayaller kırıldı umutlar söndü

ÖNCE bir özet: Foça Tatil Köyü, Fransız Club Mediterranee (Club Med) tarafından 1967’de hizmete açıldı,
Kasım 2005’te kapandı. Emekli Sandığı’na ait olan tatil köyünün, 2006’daki ihalesini Özelleştirme Yüksek Kurulu iptal etti. Tatil köyü 2010’da 67 milyon 550 bin TL bedelle ihaleye çıkarıldı, katılan olmadı. 49 yıl işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 2018’de yine ihale açıldı, 44 milyon 250 bin TL’ye İstanbul merkezli Arda Mühendislik AŞ kazandı. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 30 Temmuz 2018’de sonuçlanan ihaleyi yine iptal etti.
BELEDİYE İŞLETMEYE TALİP
İptal kararı ilçede üzüntü ve tepkiyle karşılanırken, Foça Belediye Başkanı CHP’li Fatih Gürbüz, tatil köyünün işletmesine talip olduklarını açıkladı: “Başvuru için hukuksal çalışmayı yaptık. Siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum temsilcileri, esnaf ve turizmcilerle konuyu değerlendirdik. Talebimizi, ilçe halkının tüm kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetle, Ankara’da ilgili ve yetkililere ileteceğiz.”
PLATFORM’UN SESLENİŞİ
Geçen yılı anımsadım... 16 Temmuz’da, “Foça Tatil Köyü mutlaka turizmciye kiralansın” demiş, Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu’nun görüşlerini özetlemiştim: “Tatil köyünün yeniden açılması girişimini çok doğru buluyoruz. Herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, turizm kökenli sermaye grupları, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyeleri işbirliğiyle, hakettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. İzmirlilere, turizm işverenlerine, Büyükşehir ve Foça belediyelerine sesleniyoruz; Foça Tatil Köyü’ne sahip çıkınız.
EN BÜYÜK GÜNAH OLUR
Turizmle ilişkisi olmayan, Foça ve Foçalılara katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere, hayır kurumlarına kiralanması, Foça’ya karşı işlenmiş en büyük günahlardan biri olacaktır. Foça halkı olarak üstümüze düşen sorumlulukları alacağımızı, Foça Tatil Köyü’nün yeniden yaşatılması için çalışacağımızı da ilan ederiz.”
NE İSTİYORUZ VE NEDEN?
İhaleden sonra geçen yıl 9 Ağustos’ta da yine Platform’un, “Tatil köyünün uluslararası turizme kazandırılması gerektiği” görüşünü iletmiştim. Şöyleydi:
* Neden turizm amaçlı olsun istiyoruz? Foça’nın en büyük geliri turizmdendir... İşlevi dışında kullanılacak bir tatil köyü, Foça’ya büyük darbe indirecektir... Tekrar paralı ve yabancı turistlerin gelmesini istiyoruz.
İŞE İHTİYACIMIZ VAR
* Foça’da işsizlik ve özellikle genç işsizlik artmaktadır. Uluslararası turizm işlevi dışındaki amaçlar için kullanılan bir tatil köyü, gençlerimizin iş fırsatlarını yok edecektir. Gençlerimizin işe ihtiyacı var.
* Esnafımız zor durumdadır. Günübirlik gelen turistlerimiz, esnafımızın hak ettiği geliri bırakmamaktadır. Yabancı ve paralı turistler sayesinde esnafımız kazanacaktır.
ÜRÜNÜMÜZ DEĞERLENECEK
* Çiftçilerimizin ürettikleri tarlada kalmayacak, turizm sayesinde değerinden satılır hale gelecektir.
* Paralı ve yabancı turistler yeni işyerlerinin oluşmasına, mevcutlarının kalitelerinin artmasına neden olacaktır. Tatil köyü sayesinde turizm mevsimimiz uzayacaktır.
* Tatil köyü işlevine dönük çalıştırılırsa, Foça Türkiye’nin turizmde yeniden çok önemli odağı, tekrar uluslararası bir yıldız olacaktır. Bu yükselişin önü kesilmemelidir.
KULAK VERİP ÖNCÜLÜK YAPIN
Önerimizi yineliyoruz, tatil köyü, turizm kökenli özel sektör, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyeleri ortak girişimiyle, Foça halkının elbirliğiyle Türkiye’ye örnek turizm kuruluşu haline gelebilir. Foça’nın bu talebi sağ sol, iktidar muhalefet konularının çok üstündedir. Foçalılar’ın sesine kulak verin. Tatil köyünün turizme kazandırılmasına öncülük yapın, bunu hak ediyoruz.”
Evet, tatil köyü Foça ve Foçalı için büyük umut ve hayaldi. Şimdi umutlar yıkıldı, hayaller kırıldı gibi. Belediyenin girişimi nasıl sonuçlanır, tatil köyünün geleceği nasıl şekillenir bilemem. Geçen yılki yazıyı, “Benden iletmesi, etkililer ve de yetkililer ne yapar bilemem tabii ki” diye sonlandırmıştım. Değişen bir şey yok...
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BİR DUYURU
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BİR KONSER
İzmir’in hanımları çocuklar için
Sezen Aksu şarkıları söylüyor
“İZMİR’in Hanımları Söylüyor” grubu, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına, bugün saat 21.15’te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda Şef Ümit Bulut yönetiminde, “Mutlu Anlar Orkestrası” eşliğinde Sezen Aksu’nun şarkılarını seslendirecek. “Sezen Aksu’nun Şarkıları çocuklarımıza Umutla Şifa Olsun” başlıklı konserin geliriyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nin onkoloji servisinin ihtiyaçları karşılanacak.
Hayaller kırıldı umutlar söndü
ÖNCE bir özet: Foça Tatil Köyü, Fransız Club Mediterranee (Club Med) tarafından 1967’de hizmete açıldı,
Kasım 2005’te kapandı. Emekli Sandığı’na ait olan tatil köyünün, 2006’daki ihalesini Özelleştirme Yüksek Kurulu iptal etti. Tatil köyü 2010’da 67 milyon 550 bin TL bedelle ihaleye çıkarıldı, katılan olmadı. 49 yıl işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 2018’de yine ihale açıldı, 44 milyon 250 bin TL’ye İstanbul merkezli Arda Mühendislik AŞ kazandı. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 30 Temmuz 2018’de sonuçlanan ihaleyi yine iptal etti.
BELEDİYE İŞLETMEYE TALİP
İptal kararı ilçede üzüntü ve tepkiyle karşılanırken, Foça Belediye Başkanı CHP’li Fatih Gürbüz, tatil köyünün işletmesine talip olduklarını açıkladı: “Başvuru için hukuksal çalışmayı yaptık. Siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum temsilcileri, esnaf ve turizmcilerle konuyu değerlendirdik. Talebimizi, ilçe halkının tüm kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetle, Ankara’da ilgili ve yetkililere ileteceğiz.”
PLATFORM’UN SESLENİŞİ
Geçen yılı anımsadım... 16 Temmuz’da, “Foça Tatil Köyü mutlaka turizmciye kiralansın” demiş, Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu’nun görüşlerini özetlemiştim: “Tatil köyünün yeniden açılması girişimini çok doğru buluyoruz. Herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, turizm kökenli sermaye grupları, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyeleri işbirliğiyle, hakettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. İzmirlilere, turizm işverenlerine, Büyükşehir ve Foça belediyelerine sesleniyoruz; Foça Tatil Köyü’ne sahip çıkınız.
EN BÜYÜK GÜNAH OLUR
Turizmle ilişkisi olmayan, Foça ve Foçalılara katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere, hayır kurumlarına kiralanması, Foça’ya karşı işlenmiş en büyük günahlardan biri olacaktır. Foça halkı olarak üstümüze düşen sorumlulukları alacağımızı, Foça Tatil Köyü’nün yeniden yaşatılması için çalışacağımızı da ilan ederiz.”
NE İSTİYORUZ VE NEDEN?
İhaleden sonra geçen yıl 9 Ağustos’ta da yine Platform’un, “Tatil köyünün uluslararası turizme kazandırılması gerektiği” görüşünü iletmiştim. Şöyleydi:
* Neden turizm amaçlı olsun istiyoruz? Foça’nın en büyük geliri turizmdendir... İşlevi dışında kullanılacak bir tatil köyü, Foça’ya büyük darbe indirecektir... Tekrar paralı ve yabancı turistlerin gelmesini istiyoruz.
İŞE İHTİYACIMIZ VAR
* Foça’da işsizlik ve özellikle genç işsizlik artmaktadır. Uluslararası turizm işlevi dışındaki amaçlar için kullanılan bir tatil köyü, gençlerimizin iş fırsatlarını yok edecektir. Gençlerimizin işe ihtiyacı var.
* Esnafımız zor durumdadır. Günübirlik gelen turistlerimiz, esnafımızın hak ettiği geliri bırakmamaktadır. Yabancı ve paralı turistler sayesinde esnafımız kazanacaktır.
ÜRÜNÜMÜZ DEĞERLENECEK
* Çiftçilerimizin ürettikleri tarlada kalmayacak, turizm sayesinde değerinden satılır hale gelecektir.
* Paralı ve yabancı turistler yeni işyerlerinin oluşmasına, mevcutlarının kalitelerinin artmasına neden olacaktır. Tatil köyü sayesinde turizm mevsimimiz uzayacaktır.
* Tatil köyü işlevine dönük çalıştırılırsa, Foça Türkiye’nin turizmde yeniden çok önemli odağı, tekrar uluslararası bir yıldız olacaktır. Bu yükselişin önü kesilmemelidir.
KULAK VERİP ÖNCÜLÜK YAPIN
Önerimizi yineliyoruz, tatil köyü, turizm kökenli özel sektör, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyeleri ortak girişimiyle, Foça halkının elbirliğiyle Türkiye’ye örnek turizm kuruluşu haline gelebilir. Foça’nın bu talebi sağ sol, iktidar muhalefet konularının çok üstündedir. Foçalılar’ın sesine kulak verin. Tatil köyünün turizme kazandırılmasına öncülük yapın, bunu hak ediyoruz.”
Evet, tatil köyü Foça ve Foçalı için büyük umut ve hayaldi. Şimdi umutlar yıkıldı, hayaller kırıldı gibi. Belediyenin girişimi nasıl sonuçlanır, tatil köyünün geleceği nasıl şekillenir bilemem. Geçen yılki yazıyı, “Benden iletmesi, etkililer ve de yetkililer ne yapar bilemem tabii ki” diye sonlandırmıştım. Değişen bir şey yok...
-----
BİR DUYURU
-----
BİR KONSER
İzmir’in hanımları çocuklar için
Sezen Aksu şarkıları söylüyor
“İZMİR’in Hanımları Söylüyor” grubu, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına, bugün saat 21.15’te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda Şef Ümit Bulut yönetiminde, “Mutlu Anlar Orkestrası” eşliğinde Sezen Aksu’nun şarkılarını seslendirecek. “Sezen Aksu’nun Şarkıları çocuklarımıza Umutla Şifa Olsun” başlıklı konserin geliriyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nin onkoloji servisinin ihtiyaçları karşılanacak.