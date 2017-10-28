Büyük bayram yarın bayraklar asıldı mı

YARIN büyük gün... Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü. Bu büyük bayram coşkuyla kutlanacak. Bugüne kadar kutlama programları yazıldı, çizildi. Bana göre yinelemekte sakınca yok. Bugün bile habersiz olanlar vardır belki de. Öncelikle bir soruyla başlayayım: Evinize, işyerinize bayrağınızı astınız mı?





Adnan Saygun’da bugün

İzmir’de bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, “Cumhuriyet Konseri” var. Halka açık ve ücretsiz konser Bodrum Oda Orkestrası, TOBAV ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle gerçekleşecek.



Fener alayı coşkusu

İzmirliler yarın saat 18.30’da Konak Pier önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar 350 metrelik bayrakla yürüyecek. Saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ve Gündoğdu’da son bulacak fener alayına Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik edecek. Fener alayına katılanlara bayrak dağıtılacak. Gündoğdu’da dev ekranda “Cumhuriyetin Işığında 29 Ekim Özel Gösterisi” sunulacak. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun konuşmasının ardından ses ve ışık gösterisi var, daha sonra Funda Arar konser verecek.



Ulaşım yarın 1 kuruş

Kocaoğlu, etkinliklere geniş katılım için toplu ulaşımı yarın 1 kuruşa çektiklerini anımsattı, “Büyük bayramı coşkuyla kutlayarak, etkinliklere katılarak, evlerimize ve işyerlerimize bayraklarımızı asarak Cumhuriyet’e sahip çıktığımızı, Cumhuriyet’ten yana olduğumuzu güçlü şekilde hissettirmeliyiz” dedi.



Çeşitli konserler

Büyük bayram nedeniyle bugün ve yarın hemen her ilçede fener alayları ve konserler düzenleniyor. Bu akşam Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda Mehmet Erdem, Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda Yüksek Sadakat, Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda Emre Aydın konser verecek. Yarın akşam Çiğli’de İlkay Akkaya, Ödemiş’te Fettah Can, Torbalı’da Cem Belevi müzikleriyle etkinlikleri renklendirecek.



3 bin kişilik zeybek

Bayraklı Smyrna Meydanı’da bugün saat 19.23’te 3 bin kişi zeybek oynayacak, ardından Atatürk’ün renkli kalpaklı resmini oluşturacak.

Gazeteci pedal çeviriyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti de, Buca Belediyesi’nin işbirliğiyle yarın saat 11.30’da “Gazeteciler Cumhuriyet’e Pedal Çeviriyor” etkinliği düzenliyor. Etkinlik Şirinyer İZBAN İstasyonu’ndan başlayacak, Kasaplar Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli’nde sona erecek.

Denizli’de otobüs bedava

Denizli Büyükşehir Belediyesi de yarın ulaşımın ücretsiz olmasına karar verdi. Başkan Osman Zolan, vatandaşın bu coşkulu bayramda rahat ulaşımını amaçladıklarını bildirdi.



CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN