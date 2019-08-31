Belediyelerin bir önemli işi de işsizlere iş bulmak

BELEDİYELERİN kendi bünyeleri dışında iş alanları yaratmak ve tarıma destek olmak çabalarını ilgiyle izleyip desteklerim.
Birçok çalışma vardır mutlaka, basına açıklanan üçünü anımsatayım: “Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan ve üyeleriyle görüştü. İşçi açıkları olduğunu belirten yönetim kurulu üyeleri, 3 bine yakın kişiye iş olanağı sağlayabileceklerini bildirdi.
BORNOVA’DA ‘ALTIN BİLEZİK’
‘Altın Bilezik’ adlı bir proje başlattıklarını belirten İduğ, ‘İş arayanlara yardımcı olmak amacıyla (İstihdam masası) çalışması başlattık. Başvuranlardan meslek lisesi mezunlarını fabrikalara yerleştireceğiz. Meslek edinmek isteyenlerin eğitilmesini sağlayacağız. MTK bizim için çok değerli. 2 bin 500 - 3 bin kişi demek, 4 kişiden düşünürseniz 12 bin kişiye ekmek demek. Bulunmaz bir hazine’ dedi.”
BAYRAKLI’YA TÜSİAD ELİ
Bayraklı’dan eski bir haber: “Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ile görüştü, işsizlikle birlikte mücadele için ilçede kurulacak merkezlerde nitelikli eleman yetiştirilip sektörlerde çalıştırılmasında fikir birliğine varıldı. TÜSİAD ile yapılan iş birliği kapsamında Bayraklı’da çeşitli noktalarda mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Buralarda eğitimlerini tamamlayan işsizler sektörlerde istihdam edilecek.”
TORBALI’DA MESLEK FABRİKASI
Ve son örnek Torbalı’dan: “Torbalı Belediyesi, 800’ü aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu ilçede işsizliğe önlem alırken, nitelikli eleman sorununa çözüm bulabilmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacak. Bu kapsamda Büyükşehir’in uyguladığı ‘Meslek Fabrikası Projesi’ ilçede de uygulanacak. İşyerlerinin ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı yetiştirilecek. Teorik ve pratik eğitimlerle meslek sahibi olacak işsizlere sertifikaları verilecek. İşletmeler ve fabrikalarla da protokol yapacak olan Torbalı Belediyesi, sertifika almaya hak kazananlara da iş kapısı açmaya çalışacak.
KADINLAR DA UNUTULMUYOR
Kadınların da yer alacağı proje kapsamında başlangıçta ihtiyaç duyulan aşçılık, pastacılık, dikiş - nakış gibi kurslar açılacak. Bunların yanı sıra bilgisayarlı ve ön muhasebe, torna, CNC operatörlüğü, tesviye, kaynakçılık gibi eğitimler verilecek. Eğitim görüp belge alanların iş bulmalarında da Torbalı Belediyesi referans olacak, fabrikalarla protokoller imzalayıp, istihdam sağlayacak. Kurslara isteyenler kısa süre sonra Torbalı Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi’ne bireysel olarak başvuracak.
İŞYERLERİYLE PROTOKOL
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız, ‘Projeyle Torbalı’da orta ve uzun vadede işsizlik azaltılacak ve giderek derinleşen yoksulluğun da önüne geçilecek. Torbalı İzmir’in sanayi üssü ve ne yazık ki, işsizliğin hakim olduğu bir ilçe. İşsizliğin önüne önce bireyleri meslek sahibi yaparak geçilecektir. Belediye olarak sorumluluk alıp kurumlarla protokoller yapıp kursiyerlerimizin iş sahibi olmasını sağlarken kalifiye eleman sorununu az da olsa azaltacağız’ dedi.”
Dedim ya, işsizlikle mücadele çabaları çok önemli ve gerekli... Tüm belediye başkanları, olağan görevlerinin yanında, mutlaka bu konuya da eğiliyordur... Ben üç örnek sundum, dilerim unutulmaz ve başarılı olur. Başka çabalara da elbette yer veririm. Kolay gelsin!
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BİR PAYLAŞIM
Elektrikte planlı çalışmalar
SMS ve e-posta ile cepte
İZMİR ve Manisa’da yaklaşık 5,7 milyon kişiye hizmet sağlayan GDZ Elektrik Dağıtım, tüketicilere daha kaliteli ve sürdürülebilir enerji sunulması adına planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirketin, www.gdzelektrik.com.tr adresli web sitesinde yer alan “Planlı Bakım ve İyileştirme” başlığı altında nerede, ne zaman, ne sürede planlı kesinti yapılacağı bilgisi paylaşılıyor.
ÖNCEDEN BİLGİ ALINABİLİYOR
Ayrıca tüketiciler 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezini arayıp, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları hakkında bildirim almayı talep edebiliyor. Ad, soyadı, tesisat numarası, cep telefonu numarası ve e-posta bilgilerini paylaşan tüketiciler tercih ettikleri yönteme göre, SMS (Bilgi Mesajı) veya e-posta aracılığıyla planlı kesintiler öncesinde bilgi alabiliyor.
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BİR ALINTI
Geçmiş ve gelecek bir arada... Yer: Dönertaş Sebili’nden yukarı giden sokak... (Fotoğraf: Gürol Tulunay)
Belediyelerin bir önemli işi de işsizlere iş bulmak
BELEDİYELERİN kendi bünyeleri dışında iş alanları yaratmak ve tarıma destek olmak çabalarını ilgiyle izleyip desteklerim.
Birçok çalışma vardır mutlaka, basına açıklanan üçünü anımsatayım: “Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan ve üyeleriyle görüştü. İşçi açıkları olduğunu belirten yönetim kurulu üyeleri, 3 bine yakın kişiye iş olanağı sağlayabileceklerini bildirdi.
BORNOVA’DA ‘ALTIN BİLEZİK’
‘Altın Bilezik’ adlı bir proje başlattıklarını belirten İduğ, ‘İş arayanlara yardımcı olmak amacıyla (İstihdam masası) çalışması başlattık. Başvuranlardan meslek lisesi mezunlarını fabrikalara yerleştireceğiz. Meslek edinmek isteyenlerin eğitilmesini sağlayacağız. MTK bizim için çok değerli. 2 bin 500 - 3 bin kişi demek, 4 kişiden düşünürseniz 12 bin kişiye ekmek demek. Bulunmaz bir hazine’ dedi.”
BAYRAKLI’YA TÜSİAD ELİ
Bayraklı’dan eski bir haber: “Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ile görüştü, işsizlikle birlikte mücadele için ilçede kurulacak merkezlerde nitelikli eleman yetiştirilip sektörlerde çalıştırılmasında fikir birliğine varıldı. TÜSİAD ile yapılan iş birliği kapsamında Bayraklı’da çeşitli noktalarda mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Buralarda eğitimlerini tamamlayan işsizler sektörlerde istihdam edilecek.”
TORBALI’DA MESLEK FABRİKASI
Ve son örnek Torbalı’dan: “Torbalı Belediyesi, 800’ü aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu ilçede işsizliğe önlem alırken, nitelikli eleman sorununa çözüm bulabilmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacak. Bu kapsamda Büyükşehir’in uyguladığı ‘Meslek Fabrikası Projesi’ ilçede de uygulanacak. İşyerlerinin ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı yetiştirilecek. Teorik ve pratik eğitimlerle meslek sahibi olacak işsizlere sertifikaları verilecek. İşletmeler ve fabrikalarla da protokol yapacak olan Torbalı Belediyesi, sertifika almaya hak kazananlara da iş kapısı açmaya çalışacak.
KADINLAR DA UNUTULMUYOR
Kadınların da yer alacağı proje kapsamında başlangıçta ihtiyaç duyulan aşçılık, pastacılık, dikiş - nakış gibi kurslar açılacak. Bunların yanı sıra bilgisayarlı ve ön muhasebe, torna, CNC operatörlüğü, tesviye, kaynakçılık gibi eğitimler verilecek. Eğitim görüp belge alanların iş bulmalarında da Torbalı Belediyesi referans olacak, fabrikalarla protokoller imzalayıp, istihdam sağlayacak. Kurslara isteyenler kısa süre sonra Torbalı Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi’ne bireysel olarak başvuracak.
İŞYERLERİYLE PROTOKOL
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız, ‘Projeyle Torbalı’da orta ve uzun vadede işsizlik azaltılacak ve giderek derinleşen yoksulluğun da önüne geçilecek. Torbalı İzmir’in sanayi üssü ve ne yazık ki, işsizliğin hakim olduğu bir ilçe. İşsizliğin önüne önce bireyleri meslek sahibi yaparak geçilecektir. Belediye olarak sorumluluk alıp kurumlarla protokoller yapıp kursiyerlerimizin iş sahibi olmasını sağlarken kalifiye eleman sorununu az da olsa azaltacağız’ dedi.”
Dedim ya, işsizlikle mücadele çabaları çok önemli ve gerekli... Tüm belediye başkanları, olağan görevlerinin yanında, mutlaka bu konuya da eğiliyordur... Ben üç örnek sundum, dilerim unutulmaz ve başarılı olur. Başka çabalara da elbette yer veririm. Kolay gelsin!
-----
BİR PAYLAŞIM
Elektrikte planlı çalışmalar
SMS ve e-posta ile cepte
İZMİR ve Manisa’da yaklaşık 5,7 milyon kişiye hizmet sağlayan GDZ Elektrik Dağıtım, tüketicilere daha kaliteli ve sürdürülebilir enerji sunulması adına planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirketin, www.gdzelektrik.com.tr adresli web sitesinde yer alan “Planlı Bakım ve İyileştirme” başlığı altında nerede, ne zaman, ne sürede planlı kesinti yapılacağı bilgisi paylaşılıyor.
ÖNCEDEN BİLGİ ALINABİLİYOR
Ayrıca tüketiciler 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezini arayıp, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları hakkında bildirim almayı talep edebiliyor. Ad, soyadı, tesisat numarası, cep telefonu numarası ve e-posta bilgilerini paylaşan tüketiciler tercih ettikleri yönteme göre, SMS (Bilgi Mesajı) veya e-posta aracılığıyla planlı kesintiler öncesinde bilgi alabiliyor.
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BİR ALINTI
Geçmiş ve gelecek bir arada... Yer: Dönertaş Sebili’nden yukarı giden sokak... (Fotoğraf: Gürol Tulunay)