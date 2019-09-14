Arka sıralardaki çocukları denizle buluşturmak

OKUMUŞ ve dinlemişsinizdir, kaçıranlar için özetleyeyim. İzmir Körfezi, 27-29 Eylül’de yelken yarışlarıyla şenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek İzmir Körfez Festivali’ni Başkan Tunç Soyer, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer tanıttı.
YELKENLER DAHA DA DOLABİLİR
Soyer deniz tutkunlarını festivale çağırdı: “Bu festival İzmirlilerin ruhu ve yaşam tarzını çok iyi yansıtıyor. Biz denizsiz olamayız. İmbatıyla, sahiliyle İzmir bir deniz şehridir. Yeni projeler geliştirirken İzmir’in denizle bağını unutmuyoruz. Yelkenlerimizi daha kuvvetli rüzgarlarla doldurabiliriz. Olağanüstü zenginliğimiz var. İmbatımız muhteşem. Bunu dünyaya anlatabiliriz. Biz aslında çok zenginiz. Bu hikayeyi büyütmeye kararlıyız ve elbirliği ile çok büyüteceğimize inanıyorum.”
DERYADA YAŞAYIP FARKEDEMEYEN
Tanıtımda Soyer’in denizle insanı, özellikle arka mahallelerdeki çocukları bütünleştirme amacıyla ilgili sözleri dikkatimi çekti: “Şehirleri güzelleştiren, değerini artıranın orada yaşayan insanlar olduğunu unutmamalıyız. O insanlar mutlu değilse bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Deryanın içinde olup deryanın farkında olmayan balık gibi yaşıyoruz. Tüm yelken kulüplerimize İzmir’in arka sıralarındaki çocukları bünyelerine almalarını, hatta yeni bir kulüp kurmalarını önerdik. İzmir’in çocuklarının denizle buluşmasının önünü açacağız. Öncelikle İzmir’de denize ulaşamayan, ama bu şehirde yaşadığı için ulaşma hakkı olan arka mahallelerdeki çocuklarımızı denizle buluşturmuş olacağız.”
Arkas da özlemini dile getirdi: “Hayalim çocuklarımın ve onların çocuklarının körfezle iç içe yaşamaları. Kafalarını kaldırdıklarında yelkenlileri görmeleri. Ümit ederim ki bu yarışlar daha sık olur. Bir gün körfezimiz yelken yapan insanlarla dolar.”
HERKES KENDİSİNİ KÖRFEZ’İN BİREYİ SAYSA
Hayaller, hedefler böyle... Benim de özlemle karışık son sözüm: Dilerim tekne bağlama yerleri, marinalar gibi gerekli altyapı oluşturulur ve Körfez sürekli yelkenlilerle süslenir. En önemlisi de umarım İzmir’in her sıradaki insanı denizle buluşur, denizi sever, kendisini Körfez’in bir bireyi sayar, yakın gelecekte de sularında kulaç atar... Ne güzel olur, İzmir’e de çok yakışır değil mi?
BİR ÖNEMLİ ETKİNLİK
Eğitim için
pedala kuvvet
EGE Çağdaş Eğitim Vakfı’nın, geçen yıl ilk kez düzenlediği ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı ‘Eğitime Pedalla Destek Bisiklet Turu’, bu yıl 6 Ekim’de gerçekleştirilecek. Eğitim dostları ve bisiklet severlerin Bostanlı Vapur İskelesi’nden İnciraltı Kent Ormanı’na kadar pedal basacağı etkinlik saat 09.00’da başlayacak.
AYRINTILI BİLGİ
Çağdaş ve bilimsel eğitime dikkat çekmek, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gerçekleşecek bisiklet turunun katılımcıları kendileri adına da bağış kampanyası da açabilecek. 20 Eylül’e kadar erken kayıt fırsatı tanınacak. Tura kayıt www.egitimepedalla.com web sitesi üzerinden yapılıyor. Kayıt tutarı 20 Eylül’e kadar 35, daha sonra 50 lira. Ayrıntılı bilgi için: Fatih M. Akdan fatih.akdan@ecev.org.tr Tel: 0232 425 97 97
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SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Atıkların çoğu
derelere gidiyor
GEÇENLERDE “Nehirlerimiz kirleniyor, ortak çözüm arayalım” demiştim. Hüsnü Birman’dan bir mesaj aldım: “Ben de akarsular konusunda hassasım. İzmir’in eski köy, şimdi mahalle olan yerlerinde hala altyapı olmadığı için atıkların çoğu derelere gidiyor. Toplama merkezi dedikleri fosseptiklerde ise toprak altından ya da boru ile atıklar yine derelere akıtılıyor. İZSU’ya kendi yaşadığım mahalle için onlarca kez şikayette bulundum, hatta haber de çıktı. Ama sonuç? Malumunuz. Acilen buralarda alt yapının halledilmesi lazım .”
KANALİZASYON GEREK
Birman’ın sözünü ettiği haber de özetle şöyle: “Kemalpaşa’ya bağlı Yeşilköy sakinlerinden Hüsnü Birman, mahallenin fosseptik suyuyla kirlendiğini iddia etti. Fosseptik çukurunun 20-30 yıl önce yapıldığını belirten Birman, ‘Burası doğaseverlerin hafta sonları gezdiği bir yer. Ama mahallenin fosseptik çukuru patladığı için kirli su dereye taşıyor, İzmir Körfezi’ne kadar gidiyor. Koku oluşuyor, sinek geliyor. Fosseptik çukurunun mahalleden çıkarılıp uygun yere götürülmesi gerek. Aslında kanalizasyon yapılmalı. CİMER’e bile şikayet ettik, sonuç çıkmadı’ dedi. İZSU yetkilileri ise vidanjörle düzenli çekim yapılıp taşmaya izin verilmediğini bildirdi.”
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Akşamüstleri, gün batımları neden hem güzel hem kederlidir usta? Çünkü her şeyin bir sonu olduğunu hatırlatırlar. (Murathan Mungan)
Arka sıralardaki çocukları denizle buluşturmak
OKUMUŞ ve dinlemişsinizdir, kaçıranlar için özetleyeyim. İzmir Körfezi, 27-29 Eylül’de yelken yarışlarıyla şenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek İzmir Körfez Festivali’ni Başkan Tunç Soyer, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer tanıttı.
YELKENLER DAHA DA DOLABİLİR
Soyer deniz tutkunlarını festivale çağırdı: “Bu festival İzmirlilerin ruhu ve yaşam tarzını çok iyi yansıtıyor. Biz denizsiz olamayız. İmbatıyla, sahiliyle İzmir bir deniz şehridir. Yeni projeler geliştirirken İzmir’in denizle bağını unutmuyoruz. Yelkenlerimizi daha kuvvetli rüzgarlarla doldurabiliriz. Olağanüstü zenginliğimiz var. İmbatımız muhteşem. Bunu dünyaya anlatabiliriz. Biz aslında çok zenginiz. Bu hikayeyi büyütmeye kararlıyız ve elbirliği ile çok büyüteceğimize inanıyorum.”
DERYADA YAŞAYIP FARKEDEMEYEN
Tanıtımda Soyer’in denizle insanı, özellikle arka mahallelerdeki çocukları bütünleştirme amacıyla ilgili sözleri dikkatimi çekti: “Şehirleri güzelleştiren, değerini artıranın orada yaşayan insanlar olduğunu unutmamalıyız. O insanlar mutlu değilse bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Deryanın içinde olup deryanın farkında olmayan balık gibi yaşıyoruz. Tüm yelken kulüplerimize İzmir’in arka sıralarındaki çocukları bünyelerine almalarını, hatta yeni bir kulüp kurmalarını önerdik. İzmir’in çocuklarının denizle buluşmasının önünü açacağız. Öncelikle İzmir’de denize ulaşamayan, ama bu şehirde yaşadığı için ulaşma hakkı olan arka mahallelerdeki çocuklarımızı denizle buluşturmuş olacağız.”
Arkas da özlemini dile getirdi: “Hayalim çocuklarımın ve onların çocuklarının körfezle iç içe yaşamaları. Kafalarını kaldırdıklarında yelkenlileri görmeleri. Ümit ederim ki bu yarışlar daha sık olur. Bir gün körfezimiz yelken yapan insanlarla dolar.”
HERKES KENDİSİNİ KÖRFEZ’İN BİREYİ SAYSA
Hayaller, hedefler böyle... Benim de özlemle karışık son sözüm: Dilerim tekne bağlama yerleri, marinalar gibi gerekli altyapı oluşturulur ve Körfez sürekli yelkenlilerle süslenir. En önemlisi de umarım İzmir’in her sıradaki insanı denizle buluşur, denizi sever, kendisini Körfez’in bir bireyi sayar, yakın gelecekte de sularında kulaç atar... Ne güzel olur, İzmir’e de çok yakışır değil mi?
BİR ÖNEMLİ ETKİNLİK
Eğitim için
pedala kuvvet
EGE Çağdaş Eğitim Vakfı’nın, geçen yıl ilk kez düzenlediği ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı ‘Eğitime Pedalla Destek Bisiklet Turu’, bu yıl 6 Ekim’de gerçekleştirilecek. Eğitim dostları ve bisiklet severlerin Bostanlı Vapur İskelesi’nden İnciraltı Kent Ormanı’na kadar pedal basacağı etkinlik saat 09.00’da başlayacak.
AYRINTILI BİLGİ
Çağdaş ve bilimsel eğitime dikkat çekmek, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gerçekleşecek bisiklet turunun katılımcıları kendileri adına da bağış kampanyası da açabilecek. 20 Eylül’e kadar erken kayıt fırsatı tanınacak. Tura kayıt www.egitimepedalla.com web sitesi üzerinden yapılıyor. Kayıt tutarı 20 Eylül’e kadar 35, daha sonra 50 lira. Ayrıntılı bilgi için: Fatih M. Akdan fatih.akdan@ecev.org.tr Tel: 0232 425 97 97
---------------
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Atıkların çoğu
derelere gidiyor
GEÇENLERDE “Nehirlerimiz kirleniyor, ortak çözüm arayalım” demiştim. Hüsnü Birman’dan bir mesaj aldım: “Ben de akarsular konusunda hassasım. İzmir’in eski köy, şimdi mahalle olan yerlerinde hala altyapı olmadığı için atıkların çoğu derelere gidiyor. Toplama merkezi dedikleri fosseptiklerde ise toprak altından ya da boru ile atıklar yine derelere akıtılıyor. İZSU’ya kendi yaşadığım mahalle için onlarca kez şikayette bulundum, hatta haber de çıktı. Ama sonuç? Malumunuz. Acilen buralarda alt yapının halledilmesi lazım .”
KANALİZASYON GEREK
Birman’ın sözünü ettiği haber de özetle şöyle: “Kemalpaşa’ya bağlı Yeşilköy sakinlerinden Hüsnü Birman, mahallenin fosseptik suyuyla kirlendiğini iddia etti. Fosseptik çukurunun 20-30 yıl önce yapıldığını belirten Birman, ‘Burası doğaseverlerin hafta sonları gezdiği bir yer. Ama mahallenin fosseptik çukuru patladığı için kirli su dereye taşıyor, İzmir Körfezi’ne kadar gidiyor. Koku oluşuyor, sinek geliyor. Fosseptik çukurunun mahalleden çıkarılıp uygun yere götürülmesi gerek. Aslında kanalizasyon yapılmalı. CİMER’e bile şikayet ettik, sonuç çıkmadı’ dedi. İZSU yetkilileri ise vidanjörle düzenli çekim yapılıp taşmaya izin verilmediğini bildirdi.”
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Akşamüstleri, gün batımları neden hem güzel hem kederlidir usta? Çünkü her şeyin bir sonu olduğunu hatırlatırlar. (Murathan Mungan)