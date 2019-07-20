Ağaç bayramı yeşil seferberlik olabilir

EFENDİM, fidan dikmenin yararlarından söz edip, art arda gelen orman yangınlarına neden olanlara, “Elleriniz kırılsın” dedikten sonra, “Ağaç bayramı düzenlensin, bedelli askerler de fidan diksin” önerilerini dile getirmiştik. Orman yangınlarını önleme konusunda başta kamu görevlileri olmak üzere, herkesi seferber olmaya çağırmıştık.
O HAFTA ZATEN VARMIŞ
“Ağaç Bayramı” kavramını geçmişten anımsarken, orman müdürlüklerinin sosyal medya paylaşımlarından, zaten böyle etkinlik olduğunu öğrendim: “(Orman Haftası) ya da (Ağaç Bayramı) adıyla da anılan ve tam adı (Orman Haftası ve Ağaç Bayramı) olan hafta, 21 - 26 Mart arasında kutlanır. Türkiye genelinde okullarda kutlanan hafta kapsamında fidan dağıtımı ve ekimi faaliyetleri yapılıyor. Haftanın amacı ormanların önemini benimsetmektir. Hafta boyunca fidanlar dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları etkinliklerle anlatılır:
YARARLAR SAYMAKLA BİTMEZ
* Ormanlardan sağlanan ana ürün, yaşantımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak olarak kullanılan odun hammaddesidir. Bitkisel tohum, çiçek, kozalak, reçine, sığla, palamut, fıstık, meyve ile mineral nitelikli kum, çakıl, humus hammadde kaynakları elde edilmektedir.
* Ormanlar, kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak sel ve taşkını önler. Yeraltı sularının oluşmasına yardım eder. Başta içme olmak üzere tarım ve endüstrinin ihtiyacı olan suyu sağlar.
YANGINLARI ALO 177’YE BİLDİRİN
* Erozyonu önler, rüzgârın hızını azaltır. Kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler. Yaban hayatı ve av kaynaklarını korur. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Su buharını yoğunlaştırarak yağmur oluşmasını sağlar.
* Ormanda ve çevresinde yaşayan insanlara iş imkânları sağlar. Ormanlar, ayrıca barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler. Doğal güzellikleri ile ülke turizmine katkıda bulunur.”
Ormanların yararları mutlaka çoğaltılabilir. Ve de yangınlar: “Orman yangınlarının yüzde 97’sinin nedeni insandır. Orman yangını gören, ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildirmeli.”
CUMHURBAŞKANI TAM DESTEK
Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada bir kullanıcının, “Biz neden ‘Ağaç Dikme Bayramı’ ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün, çoluk çocuk, 82 milyon ağaç dikelim. Dünyaya örnek olalım, gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım” önerisini, “Bu çok güzel bir fikir. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramı için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız” diye yanıtladı.
DAHA COŞKULU KUTLANMALI
Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tam destek var. Yapılacak iş, var olan, “Orman Haftası ve Ağaç Bayramı” etkinliğini yurt düzeyinde canlandırmak, yenilemek, daha coşkulu hale getirmek, belirli bir gün tüm yurtta fidan dikmek. Yeni seferberlik, fidan dikimine uygun hale getirilebilirse, Dalaman-Göcek’te yanan 350 hektarlık alandan başlatılabilir. Ne dersiniz?
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SÖZ
SİZİN
BİR İSTEK MEKTUBU
Birimler tek yerde toplansın
ilçe ekonomisi de kalkınsın
ÖDEMİŞ’in deneyimli gazetecisi Yüksel Balcı’dan mektup var: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e... Ödemiş’te İzmir Büyükşehir katkılarıyla ekonomiyi canlandıracak hizmetler yapılacağına inananlardanım. 57 yıllık gazetecilik deneyimlerimle, Ödemiş’in ve halkımızın sorunlarını iletmenin, gelişmeleri duyurmanın çabasında olacağım. 3,5 yıl Ova Kent’te belediye başkanlığı yaptım. Belediyenin yol, su, kanalizasyon, tretuvar çalışmaları gibi rutin işleri var. Bunlar üzerinde durmuyorum. Vatandaşın ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar kazandırılabiliyorsa o zaman başkan başarılıdır.
BİNA BEKLİYORUZ
Ödemiş’te belediye birimlerinin dağınık oluşu vatandaşı bezdiriyor. Vatandaş bir imza için sıcakta, soğukta oradan oraya koşturuyor, adeta canı çıkıyor. Ödemiş halkı öncelikle belediye birimlerinin tek çatı altında birleşmesini istiyor. 2017’de Kiraz ilçesi 4 milyonluk bir belediye binasına kavuştu. Paranın yüzde 70’ini Büyükşehir, yüzde 30’unu Kiraz karşıladı. Belediyenin tüm birimleri birleşti. 120 kişilik nikah ve konferans salonu, 14 işyeri gibi detaylar var.
ESKİ OTOGAR OLABİLİR
Ödemiş’in merkezindeki geniş eski otogar, belediye binası için değerlendirilebilir. Halkımız bir imza için oradan oraya koşmaktan kurtulur. Daha sonra da, halkın ekonomisini rahatlatacak çalışmalarda iki belediyenin önemli yatırımlara imza atacaklarını düşünüyorum.”
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BİR DUYURU
Didim’de yarın
temizlik var
ALTINKUM liman bölgesinde yarın 10.00’da dalgıçlar eşliğinde deniz altı temizliği yapacağımız etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. İyilik yapın, denize atmayın!
Ağaç bayramı yeşil seferberlik olabilir
EFENDİM, fidan dikmenin yararlarından söz edip, art arda gelen orman yangınlarına neden olanlara, “Elleriniz kırılsın” dedikten sonra, “Ağaç bayramı düzenlensin, bedelli askerler de fidan diksin” önerilerini dile getirmiştik. Orman yangınlarını önleme konusunda başta kamu görevlileri olmak üzere, herkesi seferber olmaya çağırmıştık.
O HAFTA ZATEN VARMIŞ
“Ağaç Bayramı” kavramını geçmişten anımsarken, orman müdürlüklerinin sosyal medya paylaşımlarından, zaten böyle etkinlik olduğunu öğrendim: “(Orman Haftası) ya da (Ağaç Bayramı) adıyla da anılan ve tam adı (Orman Haftası ve Ağaç Bayramı) olan hafta, 21 - 26 Mart arasında kutlanır. Türkiye genelinde okullarda kutlanan hafta kapsamında fidan dağıtımı ve ekimi faaliyetleri yapılıyor. Haftanın amacı ormanların önemini benimsetmektir. Hafta boyunca fidanlar dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları etkinliklerle anlatılır:
YARARLAR SAYMAKLA BİTMEZ
* Ormanlardan sağlanan ana ürün, yaşantımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak olarak kullanılan odun hammaddesidir. Bitkisel tohum, çiçek, kozalak, reçine, sığla, palamut, fıstık, meyve ile mineral nitelikli kum, çakıl, humus hammadde kaynakları elde edilmektedir.
* Ormanlar, kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak sel ve taşkını önler. Yeraltı sularının oluşmasına yardım eder. Başta içme olmak üzere tarım ve endüstrinin ihtiyacı olan suyu sağlar.
YANGINLARI ALO 177’YE BİLDİRİN
* Erozyonu önler, rüzgârın hızını azaltır. Kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler. Yaban hayatı ve av kaynaklarını korur. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Su buharını yoğunlaştırarak yağmur oluşmasını sağlar.
* Ormanda ve çevresinde yaşayan insanlara iş imkânları sağlar. Ormanlar, ayrıca barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler. Doğal güzellikleri ile ülke turizmine katkıda bulunur.”
Ormanların yararları mutlaka çoğaltılabilir. Ve de yangınlar: “Orman yangınlarının yüzde 97’sinin nedeni insandır. Orman yangını gören, ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildirmeli.”
CUMHURBAŞKANI TAM DESTEK
Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada bir kullanıcının, “Biz neden ‘Ağaç Dikme Bayramı’ ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün, çoluk çocuk, 82 milyon ağaç dikelim. Dünyaya örnek olalım, gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım” önerisini, “Bu çok güzel bir fikir. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramı için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız” diye yanıtladı.
DAHA COŞKULU KUTLANMALI
Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tam destek var. Yapılacak iş, var olan, “Orman Haftası ve Ağaç Bayramı” etkinliğini yurt düzeyinde canlandırmak, yenilemek, daha coşkulu hale getirmek, belirli bir gün tüm yurtta fidan dikmek. Yeni seferberlik, fidan dikimine uygun hale getirilebilirse, Dalaman-Göcek’te yanan 350 hektarlık alandan başlatılabilir. Ne dersiniz?
-----
SÖZ
SİZİN
BİR İSTEK MEKTUBU
Birimler tek yerde toplansın
ilçe ekonomisi de kalkınsın
ÖDEMİŞ’in deneyimli gazetecisi Yüksel Balcı’dan mektup var: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e... Ödemiş’te İzmir Büyükşehir katkılarıyla ekonomiyi canlandıracak hizmetler yapılacağına inananlardanım. 57 yıllık gazetecilik deneyimlerimle, Ödemiş’in ve halkımızın sorunlarını iletmenin, gelişmeleri duyurmanın çabasında olacağım. 3,5 yıl Ova Kent’te belediye başkanlığı yaptım. Belediyenin yol, su, kanalizasyon, tretuvar çalışmaları gibi rutin işleri var. Bunlar üzerinde durmuyorum. Vatandaşın ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar kazandırılabiliyorsa o zaman başkan başarılıdır.
BİNA BEKLİYORUZ
Ödemiş’te belediye birimlerinin dağınık oluşu vatandaşı bezdiriyor. Vatandaş bir imza için sıcakta, soğukta oradan oraya koşturuyor, adeta canı çıkıyor. Ödemiş halkı öncelikle belediye birimlerinin tek çatı altında birleşmesini istiyor. 2017’de Kiraz ilçesi 4 milyonluk bir belediye binasına kavuştu. Paranın yüzde 70’ini Büyükşehir, yüzde 30’unu Kiraz karşıladı. Belediyenin tüm birimleri birleşti. 120 kişilik nikah ve konferans salonu, 14 işyeri gibi detaylar var.
ESKİ OTOGAR OLABİLİR
Ödemiş’in merkezindeki geniş eski otogar, belediye binası için değerlendirilebilir. Halkımız bir imza için oradan oraya koşmaktan kurtulur. Daha sonra da, halkın ekonomisini rahatlatacak çalışmalarda iki belediyenin önemli yatırımlara imza atacaklarını düşünüyorum.”
-----
BİR DUYURU
Didim’de yarın
temizlik var
ALTINKUM liman bölgesinde yarın 10.00’da dalgıçlar eşliğinde deniz altı temizliği yapacağımız etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. İyilik yapın, denize atmayın!