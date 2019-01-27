Tutku ve kurgu

“İçimde bir tutku / sürekli bir kurgu / bakınca görüyorum senle hayatı / gel bana, gel bana…” diyor Mustafa Sandal, yeni şarkısı ‘Gel Bana’da.
Yabancı bir şarkı bu; malum olduğu üzere, Sandal’ın eski ilham rüzgarlarının yerinde yeller esiyor. Ama öyle diye pes mi edecekti, ne münasebet; dünyayla bağlarını sağlam tutan bir şarkıcı olarak elbette kulaklarını dışarıya açık tutacak ve iyi olanı -ya da kendine yakışanı- çekip alacaktı. B Praak ve Jaani adlı iki Hintli müzisyene ait şarkı çok melodik ve akıcı. Bilen biliyor, Hindistan bu aralar çok sayıda konuda -bir tür trendsetter gibi- yol gösterici oldu, buna pop da dahil. Şarkının Türkçe versiyonu tam da Mustafa Sandal’ın yapacağı gibi, tutkuyu olur mu, olmaz mı diye hiç düşünmeden kurguyla kafiye pazarına salmak, “Gel bana, gel bana, kime ne, kime ne…” tekrarlarıyla, şarkıyı bir tekerleme şaheserine çevirmek… Neyle mi/nasıl mı? İnsana, “Birileri açsın şu aletin sesini” dedirtecek kadar hafif, dinleyenin kimi zaman duyup duymadığından dahi emin olamadığı bir sesle. Sandal’ın tutkusu belki kurgu değildir ama şarkıcılığı için bu söylenebilir.
Klibe gelince. Yurtdışında çekilmiş ve bir servete patlamış olmalı. Bu konuda o kadar müsrif olduk ki o kadar olur. Bütçesiyle koca bir albüm yapılabilirdi gibi görünüyor. Ama bunu yapacaklarına parayı ‘yurtdışında aşk başkadır’ havalı bir post-Yeşilçam klibine gömmüşler. Sonra da yok müzik bitti, yok şu, yok bu… Nasıl ya da niçin bitmesindi?
Gel Bana Mustafa Sandal DMC ( 5 üzerinden 2 yıldız)
Bunu da görmedik demeyiz artık
‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’nın ikinci ayağının yeni şarkısı Yıldız Tilbe düeti oldu. Tuna Kiremitçi’ye ait ‘Gelse de Ayrılık’, arabeskin o çok güzel Suat Sayın’lı zamanlarına hafiften de olsa göz kırpan bir şarkı. Kiremitçi’nin bu şarkı için Tilbe’yi seçmesi bu nedenle çok yerinde. Düzenlemeyi yapan Hüseyin Çebişci şarkıya -bu da hafiften- bir rock ruhu vermiş. Çok da iyi etmiş. Bu yeni ruha Tilbe de kendini kolaylıkla dahil edebilmiş, kaç zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştı sanatçı… Çok sade ve sanki bir konserdelermiş gibi çekilmiş videoda her şey daha da yerli yerine oturuyor. Kiremitçi ve Tilbe’nin birbirlerine bakışları, tavırları; seyredene, işin ‘rol gereği’ olduğunu unutturuyor ve gerçek bir sevdayla karşı karşıya olduğu hissini veriyor. ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları II’nin (Eda Baba, Gözde Öney ve Ece Mumay düetlerinden sonra) dördüncü şarkısı, bu istikrarla gidilirse albüm tamamlandığında yüzleri(mizi) güldürecek.
Gelse de Ayrılık Tuna Kiremitçi & Yıldız Tilbe Pasaj/Garaj (5 üzerinden 3 yıldız)
Tutku ve kurgu
“İçimde bir tutku / sürekli bir kurgu / bakınca görüyorum senle hayatı / gel bana, gel bana…” diyor Mustafa Sandal, yeni şarkısı ‘Gel Bana’da.
Yabancı bir şarkı bu; malum olduğu üzere, Sandal’ın eski ilham rüzgarlarının yerinde yeller esiyor. Ama öyle diye pes mi edecekti, ne münasebet; dünyayla bağlarını sağlam tutan bir şarkıcı olarak elbette kulaklarını dışarıya açık tutacak ve iyi olanı -ya da kendine yakışanı- çekip alacaktı. B Praak ve Jaani adlı iki Hintli müzisyene ait şarkı çok melodik ve akıcı. Bilen biliyor, Hindistan bu aralar çok sayıda konuda -bir tür trendsetter gibi- yol gösterici oldu, buna pop da dahil. Şarkının Türkçe versiyonu tam da Mustafa Sandal’ın yapacağı gibi, tutkuyu olur mu, olmaz mı diye hiç düşünmeden kurguyla kafiye pazarına salmak, “Gel bana, gel bana, kime ne, kime ne…” tekrarlarıyla, şarkıyı bir tekerleme şaheserine çevirmek… Neyle mi/nasıl mı? İnsana, “Birileri açsın şu aletin sesini” dedirtecek kadar hafif, dinleyenin kimi zaman duyup duymadığından dahi emin olamadığı bir sesle. Sandal’ın tutkusu belki kurgu değildir ama şarkıcılığı için bu söylenebilir.
Klibe gelince. Yurtdışında çekilmiş ve bir servete patlamış olmalı. Bu konuda o kadar müsrif olduk ki o kadar olur. Bütçesiyle koca bir albüm yapılabilirdi gibi görünüyor. Ama bunu yapacaklarına parayı ‘yurtdışında aşk başkadır’ havalı bir post-Yeşilçam klibine gömmüşler. Sonra da yok müzik bitti, yok şu, yok bu… Nasıl ya da niçin bitmesindi?
Gel Bana Mustafa Sandal DMC ( 5 üzerinden 2 yıldız)
Bunu da görmedik demeyiz artık
‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’nın ikinci ayağının yeni şarkısı Yıldız Tilbe düeti oldu. Tuna Kiremitçi’ye ait ‘Gelse de Ayrılık’, arabeskin o çok güzel Suat Sayın’lı zamanlarına hafiften de olsa göz kırpan bir şarkı. Kiremitçi’nin bu şarkı için Tilbe’yi seçmesi bu nedenle çok yerinde. Düzenlemeyi yapan Hüseyin Çebişci şarkıya -bu da hafiften- bir rock ruhu vermiş. Çok da iyi etmiş. Bu yeni ruha Tilbe de kendini kolaylıkla dahil edebilmiş, kaç zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştı sanatçı… Çok sade ve sanki bir konserdelermiş gibi çekilmiş videoda her şey daha da yerli yerine oturuyor. Kiremitçi ve Tilbe’nin birbirlerine bakışları, tavırları; seyredene, işin ‘rol gereği’ olduğunu unutturuyor ve gerçek bir sevdayla karşı karşıya olduğu hissini veriyor. ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları II’nin (Eda Baba, Gözde Öney ve Ece Mumay düetlerinden sonra) dördüncü şarkısı, bu istikrarla gidilirse albüm tamamlandığında yüzleri(mizi) güldürecek.
Gelse de Ayrılık Tuna Kiremitçi & Yıldız Tilbe Pasaj/Garaj (5 üzerinden 3 yıldız)