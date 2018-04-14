Tunç Kardeşler görev başında



Arada (Soundtrack), Karma, GRGDN Müzik 4.5 YILDIZ

Orkun ve Mustafa Tunç kardeşlerden Orkun, bir müzik delisidir. Rashit grubunda davulun başındaydı. Nadir bulunan plak ve diskler satan bir dükkân açtı. Albümlere danışmanlık ve prodüktörlük yaptı. Bir dönem Ghetto’da da çalıştı, program danışmanlığı yaptı. Sonraki zamanlarda remiks üzerine uzmanlaştı ve ağırlıklı olarak bu işte karar kıldı. Pet Shop Boys için yaptığı remiks(ler) dünya çapında bilinirliğini sağladı. Armageddon Turk adını verdiği bir ekiple, memleketin karnesi zayıf bu alanına hayati katkılarda bulundu. Son projesi de piyasaya sunulmak için gün sayan Gülden Karaböcek’in Şah Plak dönemi. Karaböcek’in bir yıldız haline gelip arabeskin kitabını yazmaya başlamadan evvelki bu ilk ve çokça naif dönemini, temize çekti Tunç.



Punk’ın izinde



Mu(stafa) ise her türden görsellik fanatiği. Fotoğraf, grafik, tasarım, video derken, nihayet sinemaya yöneldi. ‘Türkiye’nin ilk punk filmi’ olarak sunulmuş ‘Arada’ dün vizyona girdi. Filmle birlikte de, ağabey Tunç’un seçtikleri ve yaptıklarından oluşan albüm, dijital platformlarda satışta.

Karaböcek projesinden ‘Şaka Yaptım’ seçilmiş film için. 70’lerin ilk yarısında çok popüler ‘Taka Takata’nın birkaç Türkçe versiyonundan biri olan bu şarkının sözlerini Ülkü Aker yazmıştı ve küçük Karaböcek’ten bir Selda Bağcan mı, yoksa bir Ajda Pekkan mı yaratma konusunda kararsız kalmış Şah’a, Selda yolunda ilerlemenin daha hayırlı olacağı kararını verdirmişti. Çok fazla bir özelliği olmayan bu versiyonun Armageddon miks’li hali oldukça çekici.

Filmin oyuncuları da işin müzik kısmına katılmış. Burak Deniz ‘Hissediyor musun?’u, Ceren Moray ‘Ben Senin Fahişen Değilim’i seslendirmiş. Albümün dikkat çekici bir yanı da memleketin en iyi punk gruplarından Rashit’in, arşivlerden bulunup çıkarılmış bir demo kaydı. ‘Ya Sev Ya Terket’, artık dağılmış grubun hayranları için büyük bir hediye. 70’lerin çok kullanılmış bu faşist sloganının, Rashit gibi bir grup tarafından tersyüz edildiğini ve sahiplerine iade edildiğini söylemeye gerek bile yok.

Kerim Gönençer, Erdem Helvacıoğlu, Koner Memili’nin de katkıda bulunduğu ‘Arada’, filmden bağımsız da dinlenecek bir albüm.

Türküden rock’a yol açmak

Barbaros Akbulut önderliğindeki İstanbul Arabesque Project’in bugüne kadar yaptıklarının kimi çok iyiydi, kimisi de daha az iyi. Ama şu kesindir; pek kötü bir şey yapmadılar. Ele aldıkları şarkı ve türküleri değiştirmek gibi bir iddiaları vardı ve bunu her zaman da başardılar. Yeni şarkıları, üstat Kazancı Bedih’in derlediği bir türkü. ‘Tükendi Nakti Ömrüm’ rock sularına çekilmesi zor bir türkü olmasına rağmen, grup rahatlıkla kalkmış altından. Türkünün, yıllar içinde edindiği ruh ve güç oraya/buraya savrulmadan, heder edilmeden değiştirilmiş ve İAP’nin damgasını yemiş.



Tükendi Nakti Ömrüm, İstanbul Arabesque Project, Kınay Production 3 YILDIZ