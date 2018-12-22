Şarkı söyleyen hediyeler

Noel Baba yeni yıl mesaisine başladı. Daha fazla gecikmeden sevdiklerimize ulaştıracağı hediyeleri heybesine yerleştirmeliyiz. Müzik seven birinin, tercihen müzik seven birine verebileceği hediyelerle ilgili bir yazı bu. Sözü edilen albüm ya da paketlerden birinin peşine düştüğünüzde, daha fazla alternatifiyle de karşılaşabilirsiniz. Amaç; içinden şarkı taşacak bir hediye almaksa, gerisi -biraz obsesifçe- bir eğlencedir.
Yaşı 50’yi aşkın birine alınabileceklerle başlayalım. Fleetwood Mac’in ‘50 Years-Don’t Stop’ adlı üç disklik albümü, yarım asırdır üreten grubun bir hayranını havalara uçurabilir. Beatles seven birine de ‘White Album’ün yeni baskısı alınabilir. Bu da üç diskli ve üçüncü disk boydan boya demo versiyon dolu. 50 yılın ötesine uzanan bu demo versiyonlar, ilk defa gün yüzü görüyor.
Demo demişken... Bizde pek karşılığı olmayan bu form ve biçimin şanssızlığı Sezen Aksu sayesinde kırıldı. Sanatçı, başkalarına verdiği şarkıların kendi sesinden ilk hallerini önce YouTube’da yayımladı, ardından da CD olarak, fiziken çıkardı. Kapı gibi bir arşiv belgesi bu ve makbule geçen bir hediye de olabilir. Yediden yetmişe herkese hediye edilebilir; “Aldatıldık, aldatıldık...” diye bağıra çağıra şarkı söylemek her yaştan insanın hakkıdır.
AJS’nin çok diskli ‘nostalji’ paketleri de şık bir hediye olabilir. Birkaç çeşidi var bu serinin ve hepsi 10’ar disklik. ‘Efsanelerden En İyi 45’lik Şarkılar’ mesela; Frank Sinatra’dan Louis Armstrong’a, Ray Charles’tan Bob Marley’e kadar onlarca ismi yan yana denk getirmiş. Meraklısını havalara uçurmakla kalmaz, bir de havadayken takla attırabilir!
Kate Bush’un aşağı yukarı bütün kariyeri iki kutuda toplandı. ‘Remastered Part 1’ (7 CD) ve ‘Remastered Part 2’ (11 disk), rüya gördürür gibi bir vokale sahip Bush’un mükemmel bir kariyer özeti. Ona ya da ait olduğu döneme hayran bir sevdiğiniz varsa pas geçmeyin. Bu kutuların plak versiyonları da var.
Sevdiğini şımartmak isteyenlere...
Teoman’ın ‘Koyu Antoloji’si epey önce çıkmış bir paket albümdü. LP baskısı ise henüz verildi piyasaya. Çokça rock, biraz da pop seven biri için ilaç gibi bir hediye olur.
Ve 50 yaş altı için... Mansun’un ‘Attack Of The Grey Lantern’inin yeni baskısı, üç CD ve bir DVD’li. Albümün orijinalinde 11 şarkı vardı. Yeni baskıdaki ikramiye şarkı ise 38 adet! DVD’de de kliplerinin 12’si mevcut.
Cocteau Twins’in ‘Treasure Hiding: Fontana Years’ paketi, dünyanın en güzel kapaklarından birine sahip ‘Four Calender Cafe’ ile ‘Milk & Kisses’ albümlerini yan yana getirmiş. İki diske yayılan bu iki albüm dışında, albümlere girmeyen EP’ler ve başka nadir bulunan şarkılarla dolu iki disk daha var.
Yediden yetmişe herkesi memnun edecek bir paket de The Cure’un ‘Mixed Up’ı olabilir. Orijinali tek disklikti, yeni baskısıysa (biri, bizzat Robert Smith’in elinden çıkmış yeni versiyonlar olmak üzere) üç disklik. The Cure hayattır, hem de her kesimden insan için. Bir dönem, remix’leriyle dans pistlerini de salladılar. Bu albüm, işte o sallanan pistlerin bir özeti. Paraya kıymak isteyenler için bir de tüyo: Albümün ilk hali tek diskti ama Fransa’da beş disklik özel bir baskısı da yapıldı o zamanlar. LP boyutlarında olan bu kutu ikinci el piyasada -biraz pahalı olsa da- bulunabiliyor. Sevdiğini şaşırtmak isteyenler bu baskının peşine düşebilir.
Artık gönlünüzden hangisi koparsa. CD mi kaldı diyenlerdenseniz ya da hediyeyi alacak olanın deme ihtimali varsa, bir dijital müzik platformu aboneliği hediye etmek de mümkün. Yeter ki müzik olsun...
Şarkı söyleyen hediyeler
Noel Baba yeni yıl mesaisine başladı. Daha fazla gecikmeden sevdiklerimize ulaştıracağı hediyeleri heybesine yerleştirmeliyiz. Müzik seven birinin, tercihen müzik seven birine verebileceği hediyelerle ilgili bir yazı bu. Sözü edilen albüm ya da paketlerden birinin peşine düştüğünüzde, daha fazla alternatifiyle de karşılaşabilirsiniz. Amaç; içinden şarkı taşacak bir hediye almaksa, gerisi -biraz obsesifçe- bir eğlencedir.
Yaşı 50’yi aşkın birine alınabileceklerle başlayalım. Fleetwood Mac’in ‘50 Years-Don’t Stop’ adlı üç disklik albümü, yarım asırdır üreten grubun bir hayranını havalara uçurabilir. Beatles seven birine de ‘White Album’ün yeni baskısı alınabilir. Bu da üç diskli ve üçüncü disk boydan boya demo versiyon dolu. 50 yılın ötesine uzanan bu demo versiyonlar, ilk defa gün yüzü görüyor.
Demo demişken... Bizde pek karşılığı olmayan bu form ve biçimin şanssızlığı Sezen Aksu sayesinde kırıldı. Sanatçı, başkalarına verdiği şarkıların kendi sesinden ilk hallerini önce YouTube’da yayımladı, ardından da CD olarak, fiziken çıkardı. Kapı gibi bir arşiv belgesi bu ve makbule geçen bir hediye de olabilir. Yediden yetmişe herkese hediye edilebilir; “Aldatıldık, aldatıldık...” diye bağıra çağıra şarkı söylemek her yaştan insanın hakkıdır.
AJS’nin çok diskli ‘nostalji’ paketleri de şık bir hediye olabilir. Birkaç çeşidi var bu serinin ve hepsi 10’ar disklik. ‘Efsanelerden En İyi 45’lik Şarkılar’ mesela; Frank Sinatra’dan Louis Armstrong’a, Ray Charles’tan Bob Marley’e kadar onlarca ismi yan yana denk getirmiş. Meraklısını havalara uçurmakla kalmaz, bir de havadayken takla attırabilir!
Kate Bush’un aşağı yukarı bütün kariyeri iki kutuda toplandı. ‘Remastered Part 1’ (7 CD) ve ‘Remastered Part 2’ (11 disk), rüya gördürür gibi bir vokale sahip Bush’un mükemmel bir kariyer özeti. Ona ya da ait olduğu döneme hayran bir sevdiğiniz varsa pas geçmeyin. Bu kutuların plak versiyonları da var.
Sevdiğini şımartmak isteyenlere...
Teoman’ın ‘Koyu Antoloji’si epey önce çıkmış bir paket albümdü. LP baskısı ise henüz verildi piyasaya. Çokça rock, biraz da pop seven biri için ilaç gibi bir hediye olur.
Ve 50 yaş altı için... Mansun’un ‘Attack Of The Grey Lantern’inin yeni baskısı, üç CD ve bir DVD’li. Albümün orijinalinde 11 şarkı vardı. Yeni baskıdaki ikramiye şarkı ise 38 adet! DVD’de de kliplerinin 12’si mevcut.
Cocteau Twins’in ‘Treasure Hiding: Fontana Years’ paketi, dünyanın en güzel kapaklarından birine sahip ‘Four Calender Cafe’ ile ‘Milk & Kisses’ albümlerini yan yana getirmiş. İki diske yayılan bu iki albüm dışında, albümlere girmeyen EP’ler ve başka nadir bulunan şarkılarla dolu iki disk daha var.
Yediden yetmişe herkesi memnun edecek bir paket de The Cure’un ‘Mixed Up’ı olabilir. Orijinali tek disklikti, yeni baskısıysa (biri, bizzat Robert Smith’in elinden çıkmış yeni versiyonlar olmak üzere) üç disklik. The Cure hayattır, hem de her kesimden insan için. Bir dönem, remix’leriyle dans pistlerini de salladılar. Bu albüm, işte o sallanan pistlerin bir özeti. Paraya kıymak isteyenler için bir de tüyo: Albümün ilk hali tek diskti ama Fransa’da beş disklik özel bir baskısı da yapıldı o zamanlar. LP boyutlarında olan bu kutu ikinci el piyasada -biraz pahalı olsa da- bulunabiliyor. Sevdiğini şaşırtmak isteyenler bu baskının peşine düşebilir.
Artık gönlünüzden hangisi koparsa. CD mi kaldı diyenlerdenseniz ya da hediyeyi alacak olanın deme ihtimali varsa, bir dijital müzik platformu aboneliği hediye etmek de mümkün. Yeter ki müzik olsun...