Dokunduğu her şeyi güzelleştirenlerdendir Mirady. Son albümü ‘Xwelî-Kül’ün mükemmel oluşu, bu sebeplerle şaşırtıcı değil.

Mirady, Kürtçe müziğin en ayrıksı müzisyen ve yorumcularındandır. Müziğini kimselerin emrine vermedi; her zaman doğru bildiğini okudu, kendi yolunda tökezlemeden devam etti.

2000’lerin ilk yarısında yayımladığı ‘Xemname’den beri böyledir bu. Sonraki kendi albümlerinde ve Raperîn’le birlikte yaptığı ‘Tarumar’da da, Metin Altıok şiirlerinden oluşan albümde (‘Metin Altıok Şiirlerinden Şarkılar’) ‘Kimliksiz Ölüler (Miriyên Bênasname)’ ile bütün zamanların en iyi şarkılarından birine imza atan sanatçı, büyük Kürt ozan ve yazar Bro Omeri’nin şiirlerinden oluşan ‘Peşk’ albümünün de prodüktörüydü ve bu albümde Mehmet Atlı, Dodan, Sakina, Anadolu Quartet dahil en önemli, en yenilikçi isimleri bir araya getirmişti.

Özetle; dokunduğu her şeyi güzelleştiren, hatta mükemmelleştirenlerdendir Mirady. Son albümü ‘Xwelî-Kül’ün mükemmel bir albüm oluşu, bu sebeplerle şaşırtıcı değil.

Yeni albümdeki sekiz şarkının tamamı onun bestesi. Sözlerin de ağırlığı kendisinde. Birkaç şarkıda Erd Reş, Mitan Şareza ve Selim Temo’dan destek almış.

Son olarak ‘Babamın Kanatları’ adlı film müziği albümüyle muhteşem bir iş çıkaran Bajar’dan Cansun Küçüktürk’ün elinin değdiği düzenlemeler sayesinde şarkıların her biri hem tek tek ayakta hem de aynı sound’un (ya da çerçevenin) birer üyesi. Bu çok zor, hatta genellikle yapılamaz işin başarılabilmesi için Mirady (ve Küçüktürk) olmak gerekiyor büyük ihtimalle; ne istediklerini bildikleri ve kariyerlerini hep iyi şarkıların üstüne inşa ettikleri için yapabilmiş, başarabilmişler.

Şarkıların büyük bir kısmından hüzün akıyor. Türkçe çevirileri de kapağa dahil edildiği için, hüznün kaynağını ve seviyesini (kalbinizi açmak şartıyla) görmek mümkün. ‘Kargaşa’ demek olan ‘Teşqele’de yaratılan coşku haliyse nadir olmasına nadir ama mevcut. Hayatın kendisi akıyor bu albümün şarkıları arasından; güzel ve cesur bir hayat...



Mirady

‘Xwelî-Kül’

Z Müzik

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