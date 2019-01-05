Dört bir taraftan, başı mamur bir ‘uyum’ ile karşı karşıyayız. Şarkı çok iyi bir şarkı. Sezen Aksu olmadan da iyi olacaktı. Ama Aksu’lu oluşu şarkıyı tam anlamıyla uçurmuş.
'Kafası Karışık Kontrtenor’ sahne performanslarıyla, henüz tek bir kayıt, tek bir şarkı yapmadan/çıkarmadan ünlenmişti Nuri Harun Ateş. Başta Türkçe pop olmak üzere çok farklı alanlardan şarkı söylüyordu -ki performansın ismindeki ‘kafası karışık’ bu farklılıklara bir atıftı- ve her söylediğini kendince söylüyor, hatta kendinin kılıyordu. İşin ‘gösteri’ tarafı da tam ve tekmildi. Espriler, renkler, tüyler, danteller... Bir kere seyreden, mutlaka müdavimi oluyordu. Sonra albüm yayımladı. Sahne repertuvarının çok azı geçmişti albüme ama bu kadarı dahi iyiydi; hayranlarına hayran kattı... ‘Geçmişe Susmasını Söyle’ yeni şarkısı; geçen yılın sonlarında çıktı ve büyük çapta dinlenilmesi/seyredilmesi yeni yıla kaldı. Bu sefer yalnız değil sanatçı; müziğimizin kraliçelerinden Sezen Aksu ile birlikte... Evet kraliçe ama bu piyasada rastlanabilecek en alçakgönüllü insanlardandır Aksu; “Ben çok BÜYÜK bir yıldızım” -ki elbette öyledir- demez ve iyi bulduğu/gördüğü her işe destek verir. Onu Ateş’in yanına getiren de budur.
Şarkı çok iyi bir şarkı. Sezen Aksu olmadan da iyi olacaktı. Ama Aksu’lu oluşu şarkıyı tam anlamıyla uçurmuş. İkilinin yakaladığı uyum, birbirini ezmeyen sahicilikleri bunun başsebebi. Beste Ateş’in, sözler ise içtenliğin kalelerinden Çağlar Yerlikaya’nın. Besteci ve söz yazarının yakaladığı uyum göz yaşartıcı. Düzenlemeyi yapan Ogün Dalka’nın yaptıkları da öyle. Dört bir taraftan, başı mamur bir ‘uyum’ ile karşı karşıyayız. Kafası açık, kalbi berrak bir kontrtenorun, sevdiği ve güvendiği bir kadro ile yaptığı iyi bir şarkı bu. Kraliçenin katkısı ise şarkıyı emsalsiz bir yere getirip bırakmış.
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ)Geçmişe Susmasını Söyle, Nuri Harun Ateş&Sezen Aksu, DMC
Kafası açık, kalbi berrak kontrtenor ve kraliçe
Dört bir taraftan, başı mamur bir ‘uyum’ ile karşı karşıyayız. Şarkı çok iyi bir şarkı. Sezen Aksu olmadan da iyi olacaktı. Ama Aksu’lu oluşu şarkıyı tam anlamıyla uçurmuş.
'Kafası Karışık Kontrtenor’ sahne performanslarıyla, henüz tek bir kayıt, tek bir şarkı yapmadan/çıkarmadan ünlenmişti Nuri Harun Ateş. Başta Türkçe pop olmak üzere çok farklı alanlardan şarkı söylüyordu -ki performansın ismindeki ‘kafası karışık’ bu farklılıklara bir atıftı- ve her söylediğini kendince söylüyor, hatta kendinin kılıyordu. İşin ‘gösteri’ tarafı da tam ve tekmildi. Espriler, renkler, tüyler, danteller... Bir kere seyreden, mutlaka müdavimi oluyordu. Sonra albüm yayımladı. Sahne repertuvarının çok azı geçmişti albüme ama bu kadarı dahi iyiydi; hayranlarına hayran kattı... ‘Geçmişe Susmasını Söyle’ yeni şarkısı; geçen yılın sonlarında çıktı ve büyük çapta dinlenilmesi/seyredilmesi yeni yıla kaldı. Bu sefer yalnız değil sanatçı; müziğimizin kraliçelerinden Sezen Aksu ile birlikte... Evet kraliçe ama bu piyasada rastlanabilecek en alçakgönüllü insanlardandır Aksu; “Ben çok BÜYÜK bir yıldızım” -ki elbette öyledir- demez ve iyi bulduğu/gördüğü her işe destek verir. Onu Ateş’in yanına getiren de budur.
Şarkı çok iyi bir şarkı. Sezen Aksu olmadan da iyi olacaktı. Ama Aksu’lu oluşu şarkıyı tam anlamıyla uçurmuş. İkilinin yakaladığı uyum, birbirini ezmeyen sahicilikleri bunun başsebebi. Beste Ateş’in, sözler ise içtenliğin kalelerinden Çağlar Yerlikaya’nın. Besteci ve söz yazarının yakaladığı uyum göz yaşartıcı. Düzenlemeyi yapan Ogün Dalka’nın yaptıkları da öyle. Dört bir taraftan, başı mamur bir ‘uyum’ ile karşı karşıyayız. Kafası açık, kalbi berrak bir kontrtenorun, sevdiği ve güvendiği bir kadro ile yaptığı iyi bir şarkı bu. Kraliçenin katkısı ise şarkıyı emsalsiz bir yere getirip bırakmış.
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ)Geçmişe Susmasını Söyle, Nuri Harun Ateş&Sezen Aksu, DMC