“Bu hırsızı da nereden buldun?” dedirtmemek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti genel Başkanı olarak Trabzon’da partililere yapacağı değişiklikleri anlatırken şöyle hitap etti: “Listeler açıklandığı zaman halk[a] (..) ‘Filanca mı? Bu hırsızı nereden buldun?’ (..) dedirtmemek lazım. Burada çok dikkatli olacağız.”

İtiraf etmeliyim ki bunu AK Partili yöneticilerin yüzüne karşı Erdoğan’dan başka kim söylese ortalık fena karışırdı.

Yine itiraf etmeliyim ki, bu konuşmanın yapıldığı 7 Ağustos gibi benim dikkatin “İşimiz zor” kısmında olduğu için bu bölüm dikkatimden kaçmış, dün Abdülkadir Selvi’nin yazısının satır aralarında buldum.

Bulunca da Erdoğan’ın 7-9 Ağustos günlerinde Rize, Trabzon ve Giresun’da yaptığı bütün konuşmaları Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden indirip satır satır, bu gözle okudum.

Aslında daha 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Partiyi Abdullah Gül’e değil Ahmet Davutoğlu’na emanet ederken Erdoğan’ın tahayyülünde, kökü Milli Görüş’e dayanan ideolojik aidiyeti olan kadrolardan çok gözünü siyasete kendisiyle açmış genç kadrolarla yürümek olduğu belliydi. Davutoğlu yönetimi de, onun bir parti içi darbeyle alaşağı edilmesinden sonra gelen Binali Yıldırım yönetimi de, deyim yerindeyse geçiş dönemi sayılacaktı. Bu geçiş dönemi MHP lideri devlet Bahçeli’nin verdiği stratejik destek sayesinde, 16 Nisan referandumu yoluyla Erdoğan’ın “partili cumhurbaşkanı” olmasıyla son aşamasına geldi; bu aşama, icraat aşaması.

Erdoğan’ın AK Parti’de ciddi bir silkelenmeye yol açacağı anlaşılan bu aşamaya tabanı alıştırmak için en güçlü desteğe sahip olduğu, söylediklerine en az itirazın yükseleceği Doğu Karadeniz’den başlamaya karar verdiği anlaşılıyor.

Nitekim “Bu hırsızı nereden buldun?” dedirtmemenin gerektiğini söylediği Trabzon konuşmasının başlarında “Kimse gücenmesin, kırılmasın. Değişmesi gerekenleri, kusura bakmasın değiştirmek zorundayız” demiş ve şöyle devam etmiş:

- “Bu yenilenmeyi sağlayamazsak, hem mahalli idareler seçimleri [Mart 2019], hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde işimiz çok zor olur.”

AK Partinin Erdoğan’ın tasarımındaki yeni yapısında örneğin “belirli kişilerin, grupların, hiziplerin tasallutuna” yer olmayacak. Bu tasarımda bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri “gurur, kibir” yapmayacak, “mütevazı olacak”. Bulundukları “makamı güçlendirecek”, yoksa “makamdan güç almayacak”. Sonra, “Kendi çıkarını partisinin ve ülkesinin çıkarının önünde tutmayacak.” Ve bir de “ihanete bulaşmamış olacak”, ki bununla kast edilenin Fethullahçılık olduğu açık.

Cumhurbaşkanının üstüne basa basa köklü olacağını söylediği değişiklikler AK Parti tabanında güle oynaya karşılanacak mı? Bunu göreceğiz. Ama örneğin Giresun’da Erdoğan il yönetimini kast ederek, “Hanım arkadaşları göreyim” dediğinde, bir kısmının davet edilmediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ısrarla “Hanımlara ve gençlere ağırlık vereceksiniz” dediğinde, öndeki sıralarda oturan parti yönetimindeki yaşını almış erkeklerin yüzlerinin nasıl asıldığını, nasıl rahatsız olduklarını canlı yayında hep beraber izledik.

Uzatmayalım. Erdoğan’ın ”Teşkilatımızda kapsamlı değişiklik yapmak zorundayız” derken üç günde, üç şehirde yaptığı konuşmalardan, bu değişikliklerde parti yönetiminde neleri görmek istemediğini 7 madde halinde özetlemek mümkün:

1- Fethullahçılığa “bulaşmamış” olacak,

2- “Bu hırsızı nereden buldun?” dedirtmeyecek, yani adı yolsuzluğa karışmamış olacak,

3- Parti içinde lider Erdoğan dışında hiçbir kişi, grup, ya da hizbe bağlı olmayacak,

4- Parti sayesinde sahip olduğu makamı kendi gücünü artırmak için kullanmayacak,

5- Erdoğan ve Parti tarafından verilmiş makam nedeniyle insanlara tepeden bakmayacak,

6- Şahsi çıkarını parti ve ülke önüne koymayacak,

7- Parti kademelerinde kadınların ve gençlerin yer almasına engel olmayacak.

Tabii başka açıdan baktığınızda, bunların Erdoğan’ın 14 Ağustos’ta 16’ıncı yılını kutlayacak AK partinin mevcut yapısında teşhis ettiği kusurlar olduğu yorumuna varmanız da mümkün. Erdoğan bu haliyle AK Parti’nin belediye seçimlerinde eldeki mevzileri, milletvekili seçimlerinde sandalye sayısını koruyacağından ve kendisini yeniden cumhurbaşkanı seçtirecek yüzde 50 artı 1 oyu sağlayacağından emin değil ki, şimdiden bu uyarıları yapıyor.

Öyle anlaşılıyor ki bu “7 İlke” çerçevesinde Erdoğan her il, her ilçe yönetimini bizzat gözden geçirerek 25 Şubat 2018 itibarıyla yerel kongreler sürecini tamamlayıp genel Kurula gitmeyi planlıyor.

Sonrası mı? Sonra sürprizler olabilir. Bir takım senaryolar var. Onları bir başka yazıya bırakalım.