Zehir içiyoruz zehir soluyoruz





Derenin suyu bazen mor, bazen kırmızı olmaktadır. Özellikle sabahları çevreye yayılan koku tam bir rezalet. Her şeyden önemlisi de bu su, civardaki çiftçi vatandaşlarca tarım arazilerinde ekili olan mahsullerin sulanmasında kullanılmakta. Yani zehir içiyoruz ve zehir soluyoruz. Gürsu Belediye Başkanı Sn. Mustafa Işık’a sesleniyorum. Mahallemizdeki çok ciddi sorunun biran evvel çözülmesini istiyoruz.”

BİZİ UNUTMADINIZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ!



Meşhur Cumhuriyet Caddesi’nin esnaflarından olan Sn. Metin Usta: “Bursa’mızda ‘tarih ve cadde’ denince akla gelen ilk isim Cumhuriyet Caddesi’dir diye düşünüyorum. Bu düşüncemle birlikte adım başı ‘kaz, bırak’ kampanyasında bizleri de unutmadıkları için kıymetli yetkililere çok teşekkür ediyorum.(!) Gelinlik ve beyaz eşya satan mağaza önüne özel olan bu hizmeti umarım civar esnafı olan komşularımız kıskanmazlar!”

YOK ARTIK!



Okurumuz Murat K: “Sultan Bayezid’in kızı olan Hatice Sultan Türbesi’nin içini bir vatandaşımız otel gibi kullanmakta olup, sigarasını dahi türbe içinde içmektedir. Peki bu işe ne diyeceksiniz Sn. Kösle?” Sadece iki kelime diyorum Sn. K. ‘Yok artık!’

NE SİHİRDİR NE KERAMET!



Sn. Berna Alp: “Büyükşehir Belediyesi Demirtaşpaşa Alt Geçidi’nin tabelasındaki harfler düşmüştür. Ancak bu düşme gördükleriniz ya da görecekleriniz içinde en, ama en farklısıdır! Şu sebepten diyorum ki! Harflerin tamamı içe doğru boşalır olunca ne sihirdir ne keramet; vardır bu işte de bir hikmet elbet!

HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ



Dört gün önce okurumuz Faruk Saraç Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım 1. sınıf öğrencisi olan Nurettin Küçükkılıç’ın; SORUMLULAR NEREDE başlıklı yazımızla alakalı olarak (Şehabettin Paşa Cami yanı, belediye otobüs durağı önü) “Biz yine yazarız yetkililer yine yapar” demiştim. Bak, öyle de oldu Nurettin kardeşim. Taşların yapıştırılmış olduğunu gördüm. Kısmetse en geç iki ay sonra aynı sorunu yayımlarız! Görüşmek üzere diyorum. Günü kurtaran hizmet için teşekkür ediyorum!

YAPILAN BİLDİRİM

“ ‘BÖYLESİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ HİÇ’ başlıklı şikayetiniz ivedi olarak incelenmiştir. (Vatan Caddesi – Bursa tv önü) İlgili çeşmenin amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiş olup BUSKİ tarafınca iptal edilen çeşme kaldırılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.