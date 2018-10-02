Yılın şakası gibi

CHP Bursa Basın Bürosuna ulaştırılan e-posta köşeme yollandı.
Sorun ile alakalı olarak da ilgili yetkililerin sundukları hizmet ile yılın şakasına aday (!) olmak istediklerini düşündüğüm konuyu özetimle aktarıyorum. “Fotoğrafta görmüş olduğunuz yer Orhangazi Adliyesi ve Hükümet Konağı karşısıdır. Ayrıca yanında da PTT şubesi ve kapalı pazar alanı bulmaktadır. Yeraltı çöp konteyneri ise iİlgili belediye tarafından görme engelli yürüme yolu üzerine monte edilmiştir.”
KEŞKE DAHA GÜVENLİSİ OLSA
Adının açıklanmasını istemeyen bir üst düzey devlet yöneticisi özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz Pazar günüydü. Kızım, çok sevdiğimiz bir komşumuz ve kızı ile birlikte hoşça vakit geçirmek için Nilüfer Beşevler Bölge Parkı’na gittik. İlerleyen saatler sonunda çocuklar büyüklerin kullandıkları spor aletlerine yöneldi. Derken her ne olduysa birkaç saniyelik bir gafletim sonucu uyarmaya bile fırsat bulamadan neşe içinde oynayan komşumuzun çocuğu iki parmağını spor aletine kaptırdı. Parmaklarında ciddi bir kesik ve ezilme meydana geldi. Allah’tan bir komşumuz yetişti de birkaç dakika sonra hastanenin acil servisine yetiştik. Şanslıydık kızcağızda uzuv kaybı olmamıştı. Dikkatsizliğime ne kadar üzülsem yeridir! Lakin spor aletlerini olaydan sonra incelediğimde özellikle fotoğrafta gösterdiğim aletlerin çok sert kapandıklarını fark ettim. Bu aletler elbette ki yetişkinler içindir. Ama çocuklarımız meraklı. Dolayısıyla uzak tutmak bir hayli güç. Kendi ağırlığı ile aniden kapanan bu spor aletleri yerine daha güvenli aletlerin tercih edilmesi çok önemli diye düşünüyorum.”
BU KADAR ZENGİN MİYİZ GERÇEKTEN?
Okurumuz Sn. Galip Yener: “Osmangazi İlçesinde bir kurum bir adrese geldi. Uzunca bir kablo döşedi. Artanı da oradaki parmaklıklardan birine doladı gitti. Çok zenginiz ama değil mi!“ diyor.
BARİ ONU KALDIRIN
Okurumuz Sn. Ayla Cantürk: “Kontrolsüz rallicilerden biri daha ralli pisti alanlarımızdan olan Çekirge Caddesi’nde aracının motor gücünü denerken kaldırımdaki devasa reklam tabelasını uçurmuştu (!). Pist alanına müdahale yok. Ona inandık artık! Ancak çarpılmadan arta kalan sivri uçlu demir kalıntıları rallicilerden kurtulan yayalar için ayrı bir risk sunmaktadır! Bari onları kaldırın!” diyor.
HANİ BİZE BURSAGAZ!
Okurumuz Sn. Aydın Toy özetimle bakınız ne diyor: “Sn. Kösle. Bizler, derdimizi ilgili yetkililere duyurma konusunda sınıfta kaldık! En sonunda da çalıştığım firmada çevre mühendisi olan arkadaşımla konuştuktan sonra sizlerin yardımcı olabileceğine karar verdik. Biz Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi Gökalp Sokağı sakinleriyiz. (Özdilek AVM arkasında) Yıllardır, kontrolü BURSAGAZ sorumluluğunda olan doğalgaz hizmetinden istifade edemiyoruz. Şaka demiyoruz! Oysa, yanımızdaki sokakla aynı kriterlerde olmamıza rağmen onlarda varken bizde yok! Bize herhangi bilgi de verilmiyor. Şehrin en önemli markaları arasındayız ve mağduruz! Sobalarımızda kömür ve odun yakarken utanıyoruz. Yardım bekliyoruz. BURSAGAZ artık duy bizi!”
Yılın şakası gibi
CHP Bursa Basın Bürosuna ulaştırılan e-posta köşeme yollandı.
Sorun ile alakalı olarak da ilgili yetkililerin sundukları hizmet ile yılın şakasına aday (!) olmak istediklerini düşündüğüm konuyu özetimle aktarıyorum. “Fotoğrafta görmüş olduğunuz yer Orhangazi Adliyesi ve Hükümet Konağı karşısıdır. Ayrıca yanında da PTT şubesi ve kapalı pazar alanı bulmaktadır. Yeraltı çöp konteyneri ise iİlgili belediye tarafından görme engelli yürüme yolu üzerine monte edilmiştir.”
KEŞKE DAHA GÜVENLİSİ OLSA
Adının açıklanmasını istemeyen bir üst düzey devlet yöneticisi özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz Pazar günüydü. Kızım, çok sevdiğimiz bir komşumuz ve kızı ile birlikte hoşça vakit geçirmek için Nilüfer Beşevler Bölge Parkı’na gittik. İlerleyen saatler sonunda çocuklar büyüklerin kullandıkları spor aletlerine yöneldi. Derken her ne olduysa birkaç saniyelik bir gafletim sonucu uyarmaya bile fırsat bulamadan neşe içinde oynayan komşumuzun çocuğu iki parmağını spor aletine kaptırdı. Parmaklarında ciddi bir kesik ve ezilme meydana geldi. Allah’tan bir komşumuz yetişti de birkaç dakika sonra hastanenin acil servisine yetiştik. Şanslıydık kızcağızda uzuv kaybı olmamıştı. Dikkatsizliğime ne kadar üzülsem yeridir! Lakin spor aletlerini olaydan sonra incelediğimde özellikle fotoğrafta gösterdiğim aletlerin çok sert kapandıklarını fark ettim. Bu aletler elbette ki yetişkinler içindir. Ama çocuklarımız meraklı. Dolayısıyla uzak tutmak bir hayli güç. Kendi ağırlığı ile aniden kapanan bu spor aletleri yerine daha güvenli aletlerin tercih edilmesi çok önemli diye düşünüyorum.”
BU KADAR ZENGİN MİYİZ GERÇEKTEN?
Okurumuz Sn. Galip Yener: “Osmangazi İlçesinde bir kurum bir adrese geldi. Uzunca bir kablo döşedi. Artanı da oradaki parmaklıklardan birine doladı gitti. Çok zenginiz ama değil mi!“ diyor.
BARİ ONU KALDIRIN
Okurumuz Sn. Ayla Cantürk: “Kontrolsüz rallicilerden biri daha ralli pisti alanlarımızdan olan Çekirge Caddesi’nde aracının motor gücünü denerken kaldırımdaki devasa reklam tabelasını uçurmuştu (!). Pist alanına müdahale yok. Ona inandık artık! Ancak çarpılmadan arta kalan sivri uçlu demir kalıntıları rallicilerden kurtulan yayalar için ayrı bir risk sunmaktadır! Bari onları kaldırın!” diyor.
HANİ BİZE BURSAGAZ!
Okurumuz Sn. Aydın Toy özetimle bakınız ne diyor: “Sn. Kösle. Bizler, derdimizi ilgili yetkililere duyurma konusunda sınıfta kaldık! En sonunda da çalıştığım firmada çevre mühendisi olan arkadaşımla konuştuktan sonra sizlerin yardımcı olabileceğine karar verdik. Biz Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi Gökalp Sokağı sakinleriyiz. (Özdilek AVM arkasında) Yıllardır, kontrolü BURSAGAZ sorumluluğunda olan doğalgaz hizmetinden istifade edemiyoruz. Şaka demiyoruz! Oysa, yanımızdaki sokakla aynı kriterlerde olmamıza rağmen onlarda varken bizde yok! Bize herhangi bilgi de verilmiyor. Şehrin en önemli markaları arasındayız ve mağduruz! Sobalarımızda kömür ve odun yakarken utanıyoruz. Yardım bekliyoruz. BURSAGAZ artık duy bizi!”