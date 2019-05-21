İsminin açıklanmasını istemeyen bir doktor okurumuz özetimle:
“2018 yılının Ekim ayı sonlarıydı. Yeşil alan olarak onay almış olan Osmangazi İlçesi Dobruca Caddesi (Çekirge Devlet Hastanesi karşısı) üzerindeki yeşil alanın ön kısımlarında kalan bazı ağaçların ufaktan ufaktan kesilmeye başlandığını görünce ağaçların budandığını düşünmüştüm. Daha sonra kesim işlemlerinin hız kesmeden devam ettiğini görünce de kazın ayağının hiçte düşündüğüm gibi olmadığı kanaatine vardım. ‘Burada bir şeyler olacak, bunu kayda alayım’ düşüncesiyle (ne olacaksa) 03 Kasım 2018 de ilgili fotoğrafları çektim. Konu hakkında bilgi almaya çalışsam da bir sonuca varamadım. Altı ay geçmişti aradan... Geçen hafta aynı yerin fotoğraflarını yine çektim. Çektiğim fotoğraflarım kazın ayağına kanıt olmuştu maalesef! Diyeceğim o ki; yavaş yavaş elden gidiyor bizim yeşil alan! Yeşil alana saldırı var dostlar! Birilerinin yine bildiğini okuyacağını bildiğim halde konuyu köşeniz aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşayım istedim.” diyor.
VAZİYET ORTADA
Okurumuz Kasım Şeker: “Fotoğrafımda gördüğünüz pankart Tarihi Ördekli Kültür Merkezi önündeki kaldırımın korkuluğundadır. Bu sadece bir örnektir. Bunun gibi binlercesi var kentimizde. Vaziyet ortada. Yazıktır günahtır. Bunlar başlı başına bir israftır
BARUT PATLADI BÖYLE OLDU
Okurumuz Aslı Yurtsever diyor ki: “Yıldırım İlçesi Selimzade Mahallesi Barutluk Caddesi girişinde patlayan barut sonucu oluşan çukurumuz bakalım ne olacak. (!)”
GEZEN TAŞLAR
Okurumuz Tuana Yılmaz sordu ben de cevaplıyorum. Soruyu özetleyince: “Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi Murat Hüdavendigar Bulvarı başlangıcına döşenen kaldırım taşları gezen tavuk misali turlamaya başladı.Ne dersiniz bu işe Sn. Kösle?” Anladığım kadarıyla torpilli hizmet alanlar gurubundansınız Sn. Yılmaz! Umarım civar mahalle sakinleri sizi kıskanmaz!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KORKULUK DEMİRLERİ TAMAMLANDI
YA BİRİ DÜŞERSE başlıklı yayımımız sonrasında (FSM Köprülü kavşağı) çok ciddi tehlikelere gebe olan kavşağın eksik bırakılmış olan korkuluk demirlerinin tamamlandığını gördüm. Sorunla bizzat ilgilenen Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Başkanlığı Koordinatörü Sn. Ahmet Akan’a teşekkür ediyorum.
SORUN GİDERİLDİ
KUYUDAN İBARET BİR MEVZU BİZİMKİSİ başlıklı ihbarım için (Dobruca Caddesi) 08 Mayıs 2019 tarihli köşemde“Sorunun giderilmiş haline şahit olacak fotoğrafı da paylaşacağım” demiştim. Bir kuyu meselesi onlarca metre uzasa da… Kaliteli de atılan asfaltla sorunun giderilmiş olduğuna şahit oldum. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Alinur Aktaş’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Yeşil alana saldırı var dostlar
İsminin açıklanmasını istemeyen bir doktor okurumuz özetimle:
“2018 yılının Ekim ayı sonlarıydı. Yeşil alan olarak onay almış olan Osmangazi İlçesi Dobruca Caddesi (Çekirge Devlet Hastanesi karşısı) üzerindeki yeşil alanın ön kısımlarında kalan bazı ağaçların ufaktan ufaktan kesilmeye başlandığını görünce ağaçların budandığını düşünmüştüm. Daha sonra kesim işlemlerinin hız kesmeden devam ettiğini görünce de kazın ayağının hiçte düşündüğüm gibi olmadığı kanaatine vardım. ‘Burada bir şeyler olacak, bunu kayda alayım’ düşüncesiyle (ne olacaksa) 03 Kasım 2018 de ilgili fotoğrafları çektim. Konu hakkında bilgi almaya çalışsam da bir sonuca varamadım. Altı ay geçmişti aradan... Geçen hafta aynı yerin fotoğraflarını yine çektim. Çektiğim fotoğraflarım kazın ayağına kanıt olmuştu maalesef! Diyeceğim o ki; yavaş yavaş elden gidiyor bizim yeşil alan! Yeşil alana saldırı var dostlar! Birilerinin yine bildiğini okuyacağını bildiğim halde konuyu köşeniz aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşayım istedim.” diyor.
VAZİYET ORTADA
Okurumuz Kasım Şeker: “Fotoğrafımda gördüğünüz pankart Tarihi Ördekli Kültür Merkezi önündeki kaldırımın korkuluğundadır. Bu sadece bir örnektir. Bunun gibi binlercesi var kentimizde. Vaziyet ortada. Yazıktır günahtır. Bunlar başlı başına bir israftır
BARUT PATLADI BÖYLE OLDU
Okurumuz Aslı Yurtsever diyor ki: “Yıldırım İlçesi Selimzade Mahallesi Barutluk Caddesi girişinde patlayan barut sonucu oluşan çukurumuz bakalım ne olacak. (!)”
GEZEN TAŞLAR
Okurumuz Tuana Yılmaz sordu ben de cevaplıyorum. Soruyu özetleyince: “Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi Murat Hüdavendigar Bulvarı başlangıcına döşenen kaldırım taşları gezen tavuk misali turlamaya başladı.Ne dersiniz bu işe Sn. Kösle?” Anladığım kadarıyla torpilli hizmet alanlar gurubundansınız Sn. Yılmaz! Umarım civar mahalle sakinleri sizi kıskanmaz!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KORKULUK DEMİRLERİ TAMAMLANDI
YA BİRİ DÜŞERSE başlıklı yayımımız sonrasında (FSM Köprülü kavşağı) çok ciddi tehlikelere gebe olan kavşağın eksik bırakılmış olan korkuluk demirlerinin tamamlandığını gördüm. Sorunla bizzat ilgilenen Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Başkanlığı Koordinatörü Sn. Ahmet Akan’a teşekkür ediyorum.
SORUN GİDERİLDİ
KUYUDAN İBARET BİR MEVZU BİZİMKİSİ başlıklı ihbarım için (Dobruca Caddesi) 08 Mayıs 2019 tarihli köşemde“Sorunun giderilmiş haline şahit olacak fotoğrafı da paylaşacağım” demiştim. Bir kuyu meselesi onlarca metre uzasa da… Kaliteli de atılan asfaltla sorunun giderilmiş olduğuna şahit oldum. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Alinur Aktaş’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.