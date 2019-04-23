Okurumuz M. T’nin e-postasını özetleyerek aktarıyorum:
Bizler Büyükşehir Belediyesi Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi 323 Sokak (Çevre Yolu mezarlık karşısı) sakinleriyiz. Sokağımız yağmurda çamur, rüzgarda da toz tuman savurur! Vaziyet böyle olunca üstümüz başımız, evlerimiz ve buna paralel olarak odalarımız; keyifsiz ki ne keyifsiz! Bir dağın başında babamdan kalma yayla evimiz var. İnanın orada buradaki gibi zorda değiliz. En son olarak 25 Mart 2019 da söz vermişti yetkililer “iki üç gün içinde asfalt dökülecek” diye… Ama gelin görün ki boşa verilen bir söz varmış meğerse! Ne yapalım? Yayla evimize mi göç edelim!”
YASAĞA UYAN YOK
Okurumuz H. L özetimle: “AVM önünden Lefkoşe Caddesi’ne çıkan sokağa araç girişi yasak. Bu da TAŞIT GİREMEZ levhasıyla bilgilendirilmiş. Ancak bu yasağa uyan yok. Bu sebepten dolayı burada çok zaman ufak çaplı kazalar oluyor. İlgililerin dikkatlerine diyorum.” diyor.
HANGİ BİRİNE YANALIM
Okurumuz Selda Çamlı bakınız ne diyor: “Sn. Kösle. Sizin ‘Yalan Taşları’ diye tanımladığınız görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş olan ve döşendikten sonra da amacına asla hizmet etmediği gibi çoğunun da ziyana uğratıldığı taşlara bir acı örnekte benden olsun. Adres olarak; burası Bursa diyorum! Böylesine kalın bir taşın strafor köpük gibi kırılır olmasına mı yanalım? Bu hizmetten faydalanacak olan vatandaşlarımızın hizmetin samimiyetine zerre inanmadıklarına mı yanalım? Kırılan taşların aylardır alınmadığına mı yanalım? Bitsin bu yanmalar; artık sönelim!”
LÜTFEN SAĞDAN GİDİNİZ
Okurumuz İhsan Şimşir’in haklı ricasını özetimle aktarıyorum: “Fotoğrafımı çektiğim yer Şehreküstü Metro İstasyonu’dur. Gördüğünüz kalabalık metrodan inip istasyondan çıkmak için merdivenleri kullanan vatandaşların fotoğrafıdır. Ben ve bazı vatandaşlar da kalabalık bitsin de istasyona inelim diye bekliyoruz. Mevzu şu. Merdivenler birbirinden ayrı olarak iki tane yapılmış. Yani biri iniş, diğeri de çıkış için kullanılmak üzere tasarlanmış. Ancak burada da olduğu gibi kuralları bilmiyoruz. Rica etsem BURULAŞ ‘iniş ve çıkışlarda sağ basamakları kullanın’ cinsinden uyarıcı yazı asabilir mi?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
AKHAN’A TEŞEKKÜRLER
◊ AYRILDA GEL başlıklı yayımımızdaki (Eski Orhaneli Caddesi başlangıcı -Mihraplı Parkı önü) üzücü oluşumun giderilmesi için özel desteği olan Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı müdürü Sn. Ahmet Akhan’a teşekkür ediyorum.
‘YEMYEŞİL BİR ALAN GÖRDÜM’
◊ ÇORAK ALANI YEŞİLLENDİRİN başlıklı yayımımız sonrasında alanın (Media Mark karşısı) yeşillendirileceği bilgisini aktarmıştı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sn. Feridun Tarım. Ve alanın yeşillendirildiği bilgisini aldıktan sonra yaptığım kontrolde yemyeşil bir alan gördüm. Başkan Tarım’a ve kıymetli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.
Yayla evimize mi göç edelim
Okurumuz M. T’nin e-postasını özetleyerek aktarıyorum:
Bizler Büyükşehir Belediyesi Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi 323 Sokak (Çevre Yolu mezarlık karşısı) sakinleriyiz. Sokağımız yağmurda çamur, rüzgarda da toz tuman savurur! Vaziyet böyle olunca üstümüz başımız, evlerimiz ve buna paralel olarak odalarımız; keyifsiz ki ne keyifsiz! Bir dağın başında babamdan kalma yayla evimiz var. İnanın orada buradaki gibi zorda değiliz. En son olarak 25 Mart 2019 da söz vermişti yetkililer “iki üç gün içinde asfalt dökülecek” diye… Ama gelin görün ki boşa verilen bir söz varmış meğerse! Ne yapalım? Yayla evimize mi göç edelim!”
YASAĞA UYAN YOK
Okurumuz H. L özetimle: “AVM önünden Lefkoşe Caddesi’ne çıkan sokağa araç girişi yasak. Bu da TAŞIT GİREMEZ levhasıyla bilgilendirilmiş. Ancak bu yasağa uyan yok. Bu sebepten dolayı burada çok zaman ufak çaplı kazalar oluyor. İlgililerin dikkatlerine diyorum.” diyor.
HANGİ BİRİNE YANALIM
Okurumuz Selda Çamlı bakınız ne diyor: “Sn. Kösle. Sizin ‘Yalan Taşları’ diye tanımladığınız görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş olan ve döşendikten sonra da amacına asla hizmet etmediği gibi çoğunun da ziyana uğratıldığı taşlara bir acı örnekte benden olsun. Adres olarak; burası Bursa diyorum! Böylesine kalın bir taşın strafor köpük gibi kırılır olmasına mı yanalım? Bu hizmetten faydalanacak olan vatandaşlarımızın hizmetin samimiyetine zerre inanmadıklarına mı yanalım? Kırılan taşların aylardır alınmadığına mı yanalım? Bitsin bu yanmalar; artık sönelim!”
LÜTFEN SAĞDAN GİDİNİZ
Okurumuz İhsan Şimşir’in haklı ricasını özetimle aktarıyorum: “Fotoğrafımı çektiğim yer Şehreküstü Metro İstasyonu’dur. Gördüğünüz kalabalık metrodan inip istasyondan çıkmak için merdivenleri kullanan vatandaşların fotoğrafıdır. Ben ve bazı vatandaşlar da kalabalık bitsin de istasyona inelim diye bekliyoruz. Mevzu şu. Merdivenler birbirinden ayrı olarak iki tane yapılmış. Yani biri iniş, diğeri de çıkış için kullanılmak üzere tasarlanmış. Ancak burada da olduğu gibi kuralları bilmiyoruz. Rica etsem BURULAŞ ‘iniş ve çıkışlarda sağ basamakları kullanın’ cinsinden uyarıcı yazı asabilir mi?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
AKHAN’A TEŞEKKÜRLER
◊ AYRILDA GEL başlıklı yayımımızdaki (Eski Orhaneli Caddesi başlangıcı -Mihraplı Parkı önü) üzücü oluşumun giderilmesi için özel desteği olan Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı müdürü Sn. Ahmet Akhan’a teşekkür ediyorum.
‘YEMYEŞİL BİR ALAN GÖRDÜM’
◊ ÇORAK ALANI YEŞİLLENDİRİN başlıklı yayımımız sonrasında alanın (Media Mark karşısı) yeşillendirileceği bilgisini aktarmıştı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sn. Feridun Tarım. Ve alanın yeşillendirildiği bilgisini aldıktan sonra yaptığım kontrolde yemyeşil bir alan gördüm. Başkan Tarım’a ve kıymetli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.