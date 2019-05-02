Üzüyor mu acaba?

Belediye otobüsüyle Altınşehir istikametine gidiyordum. Otobüste engelli bir vatandaşımızı izliyordum üzülerek…
‘Duracak’ düğmesinin aktifleşmesi sonrasında duran otobüsten inmek isteyen engelli hemşehrimiz yanındaki bir yolcuya: “Şu kapağı kaldırır mısınız abi. İneceğim de, sana zahmet lütfen.” dedi.
Engelli hemşehrimize sıkıntı üstüne sıkıntı. Sonrasında da o kişi ‘Elbette’ diyerek, kapağın nasıl açıldığını sordu engelli kardeşimize. Aldığı tarife göre kapağı açtı ve sonra kapattı. Ona da sıkıntı…
Kapağın tutma aparatı üzerine her gün binlerce kişi ayakkabısıyla basıyor. Aparatı tuttuktan sonra ellerini yıkama imkanı olmadığını düşündüm de… Hastalığa davetiye çıkartılıyordu bu işlemle.
Oysaki bu işlemin otomatik kumanda sistemiyle çalışan platformla yapıldığına şahit olmuştum. Böyle bir imkan varken bu imkanın otobüslere kazandırılmamış olmasının ayıbı ilgili yetkilileri ne kadar üzüyor acaba?
BU DİREK ÖLÜM DİREĞİ OLMASIN...
BAL’ın (Bursa Anadolu Lisesi) 11 / E sınıfı 2744 sınıf numarası ile eğitim öğretim gören ve okulun başarılı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok sevilen öğrencilerinden olan Muhammed Şamil Katrancı bakınız hangi öneme dikkat çekmiş ve diyor ki: “Muhammet abi. İşaret ettiğim uçları açık olan kablolar bu direğe enerji verildiği zaman yani akşamları tam bir ölüm direği olabilir. Bizim de okulun önünde bulunan bu direk ölüm direği olmasın ne olur. Sorumlu vatandaş bilinciyle konunun muhatabı olduğunu bildiğim UEDAŞ’a durumu ihbar ediyorum. Ve bu tür aksaklıklar neden takibe alınmaz anlamış değilim. İyi çalışmalar diliyorum.” Sahiplenme kültürün için sana teşekkür ediyorum adaşım. Derslerinde başarılar diliyorum.
BUNU DA GÖRDÜK YA!
Okurumuz K. M. “Nilüfer İlçesi Beşevler Bölge Parkı önündeki caddede alıştığımız menhol ziyanına dikkat çekmek için çömlek tabak bile koymuşlar. Bunu da gördük ya! Güveç iyi gider!” diyor…
O DALLARI BUDAYIN
Okurumuz Gaye Seçkin özetimle: “Nilüfer İlçesi İzmir Caddesi (Acemler’e gidiş istikameti) Nilüfer Metro İstasyonu karşısına denk düşen kaldırıma uzanan ağaç dalları yayalara engel olmaktadır. Budanmasını istiyoruz” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ORADA BARİ OLMASIN başlıklı yayımımızla birlikte (Çekirge Devlet Hastanesi altı) ikinci duruk ilavesinin hizmetlerimize sunulmuş olduğunu gördüm. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
Üzüyor mu acaba?
Belediye otobüsüyle Altınşehir istikametine gidiyordum. Otobüste engelli bir vatandaşımızı izliyordum üzülerek…
‘Duracak’ düğmesinin aktifleşmesi sonrasında duran otobüsten inmek isteyen engelli hemşehrimiz yanındaki bir yolcuya: “Şu kapağı kaldırır mısınız abi. İneceğim de, sana zahmet lütfen.” dedi.
Engelli hemşehrimize sıkıntı üstüne sıkıntı. Sonrasında da o kişi ‘Elbette’ diyerek, kapağın nasıl açıldığını sordu engelli kardeşimize. Aldığı tarife göre kapağı açtı ve sonra kapattı. Ona da sıkıntı…
Kapağın tutma aparatı üzerine her gün binlerce kişi ayakkabısıyla basıyor. Aparatı tuttuktan sonra ellerini yıkama imkanı olmadığını düşündüm de… Hastalığa davetiye çıkartılıyordu bu işlemle.
Oysaki bu işlemin otomatik kumanda sistemiyle çalışan platformla yapıldığına şahit olmuştum. Böyle bir imkan varken bu imkanın otobüslere kazandırılmamış olmasının ayıbı ilgili yetkilileri ne kadar üzüyor acaba?
BU DİREK ÖLÜM DİREĞİ OLMASIN...
BAL’ın (Bursa Anadolu Lisesi) 11 / E sınıfı 2744 sınıf numarası ile eğitim öğretim gören ve okulun başarılı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok sevilen öğrencilerinden olan Muhammed Şamil Katrancı bakınız hangi öneme dikkat çekmiş ve diyor ki: “Muhammet abi. İşaret ettiğim uçları açık olan kablolar bu direğe enerji verildiği zaman yani akşamları tam bir ölüm direği olabilir. Bizim de okulun önünde bulunan bu direk ölüm direği olmasın ne olur. Sorumlu vatandaş bilinciyle konunun muhatabı olduğunu bildiğim UEDAŞ’a durumu ihbar ediyorum. Ve bu tür aksaklıklar neden takibe alınmaz anlamış değilim. İyi çalışmalar diliyorum.” Sahiplenme kültürün için sana teşekkür ediyorum adaşım. Derslerinde başarılar diliyorum.
BUNU DA GÖRDÜK YA!
Okurumuz K. M. “Nilüfer İlçesi Beşevler Bölge Parkı önündeki caddede alıştığımız menhol ziyanına dikkat çekmek için çömlek tabak bile koymuşlar. Bunu da gördük ya! Güveç iyi gider!” diyor…
O DALLARI BUDAYIN
Okurumuz Gaye Seçkin özetimle: “Nilüfer İlçesi İzmir Caddesi (Acemler’e gidiş istikameti) Nilüfer Metro İstasyonu karşısına denk düşen kaldırıma uzanan ağaç dalları yayalara engel olmaktadır. Budanmasını istiyoruz” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ORADA BARİ OLMASIN başlıklı yayımımızla birlikte (Çekirge Devlet Hastanesi altı) ikinci duruk ilavesinin hizmetlerimize sunulmuş olduğunu gördüm. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.