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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Sorsan ‘derdin bu mu!’ derler

27 Eylül 2018

Okurumuz Tofaş (Fabrika) Pres Gövde Boya Lojistik Yöneticisi Sn. Elif Kuş’a çok geçmiş olsun diyerek e-postasını özetimle aktarıyorum:

Sorsan ‘derdin bu mu’ derler

“Geçtiğimiz hafta ailecek Mudanya’daydık. Köşenizde sık sık okuduğumuz konularınızdan biri olan kaldırımlardaki tijlere ve saplamalara hayret ederken bakınız başımıza ne geldi. Sahile inmek için yürüyorduk. Ailemizin değerli büyüğü, Mudanya Belediyesi Halit Ahman Parkı önündeki kaldırımda unutulan (!) kesilmiş levha demirine takılarak feci şekilde düştü. Hepimiz çok korktuk. Biz korkarken, çok da canı yanan değerli büyüğümüzü; düşünemiyoruz… Gözünü kaybetmesine ramak kaldı. Bu nasıl bir değersizliktir Allah aşkına! Yapmayın, etmeyin. Sorumluluklarınız var yöneticiler! Bunu hatırlatmak bize mi düşmeli! Çok değil; birazcık takip birazcık da kontrol etmenizi istiyoruz hepsi bu! Şimdi; ilgililere gitsek ve şikayetimize konu olan iki üç santimlik demiri tarif etsek, ‘derdin bu mu’ derler… Çok kızgınız ve çok öfkeliyiz.”

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞE EDİYORUZ

Sorsan ‘derdin bu mu’ derler
Sorsan ‘derdin bu mu’ derler

Okurumuz Aptiv (Delfi) Otomotiv Kalite Kontrol Operatörü Sn. Belgin Çavuş: “Nilüfer ilçesi Görükle Göçmen Konutları Kurtuluş Mahallesi Ulus Caddesi’nde bulunan Çocuk Eğlence Parkı’nda ışıklandırma yok. Akşam vakti de parkta hayat devam etmektedir. Yani karanlıkta bu iş olmuyor! Öyle ki, biz ebeveynlerin çocukları dahi karıştırdığımız oluyor. Çocuklarımız ve kendimiz için endişe ediyoruz. Karanlık bir parkı kabul etmiyoruz. Nilüfer Belediyesi ve UEDAŞ’ın yardımlarını bekliyoruz” diyor.

ORASI ÇÖPLÜK OLMADAN...

Sorsan ‘derdin bu mu’ derler

OKURUMUZ Çekirge Hizmet Taksi Personellerinden olan Sn. Hakan Öztürk: “Osmangazi İlçesi Mumcular Mahallesi Pınarbaşı Caddesi No. 131 önündeki boş arsada çöp istifi başlamıştır! Orası çöplük olmadan müdahale edilsin lütfen. Saygılarımla” diyor.

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