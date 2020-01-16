Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden olan Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya’nın ‘Oldu mu şimdi?’ diye sitem ettiği e-postasını aktarıyorum:
“Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki onlarca aydınlatma direğinin komuta kontrol yuvalarında bulunması zorunlu olan klemens kapakların olmadığını ve bu durumun çok tehlikeli olduğunu belirttiğim epostamı yayımlamıştınız. Sağ olunuz.
KAPAK VİDALARI YETMEMİŞ
Yayımınızdan sonra da UEDAŞ’ın ilgili ekipleri gelerek onlarca kapağı taktı. (Takma anına şahit olan fotoğrafları da aldım) Ancak bazı kapakların kapak vidaları yetmemiş olsa gerek çoğu da elektrik bandı ile sarılarak kapatıldı. Gülsem mi ağlasam mı? Oldu mu bu şimdi? Yağan ilk yağmurla birlikte ya da bir çocuğun çekip kopartmasıyla o bantlar kopacak ve kapaklar yine güm olacak!” Değerlendirmenizde hepimize fayda var UEDAŞ!
TORPİLSİZ DURAK
Okurlarımızdan olan Sevda Yavuz, bakınız ne diyor: “İlgili fotoğrafımızı Nilüfer ilçesi Beşevler Metro İstasyonu önünde çektik. Burası gelişen Bursa’mızın gelişmişliğine şahit olan bir belgesi! Yağmurda, karda ve güneşte kullanmanızın mümkün olamayacağı bir belediye otobüs durağı varsa karşınızda… BURULAŞ bu konularda kesinlikte sınıfta kalmıştır. Not. Yağmur gibi durumlarda yolun karşısındaki durakta bekliyoruz. O durak torpilli. Çünkü onun kabini var. Vaziyet böyle olunca torpilsizi de böyle oluyor!”
NEDEN ÇALIŞMIYOR
Adının açıklanmasını istemeyen bir engelli kardeşimiz şöyle diyor: “Yıldırım ilçesinde hizmet veren Mimar Sinan BTÜ Metro İstasyonu’nun asansörü haftalardır çalışmıyor. Yolun karşısına geçmek için vatandaşlardan yardım istemek beni üzüyor. İlgililer bu asansörleri kazanç olmadığı için mi kontrol etmiyor?” Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’ın dikkatlerine…
O ARAÇTA NE VAR?
Okurumuz S. H, özetimle şunları diyor: “Nilüfer ilçesi Ataeveler Mahallesi Umut Sokak’ta kaldırıma bırakılan hurda araç yüzünden yayalar zora düşüyor. İlgili şikayeti 155 polis imdat hattına, 153 alo zabıta hattına, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne bildirdim. Ama kimse bu araçla ilgilenmek istemiyor. O araçta ne var?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KALDIRIM ONARILDI
BURASINI KİM ONARACAK başlıklı yayımımızdan sonra (Bursa Cumhuriyet Lisesi önü) kaldırımın onarılmış olduğunu gördüm. İlgili yetkililer sizleri yorduk. Kusura bakmayın lütfen! Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
Oldu mu bu şimdi?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden olan Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya’nın ‘Oldu mu şimdi?’ diye sitem ettiği e-postasını aktarıyorum:
“Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki onlarca aydınlatma direğinin komuta kontrol yuvalarında bulunması zorunlu olan klemens kapakların olmadığını ve bu durumun çok tehlikeli olduğunu belirttiğim epostamı yayımlamıştınız. Sağ olunuz.
KAPAK VİDALARI YETMEMİŞ
Yayımınızdan sonra da UEDAŞ’ın ilgili ekipleri gelerek onlarca kapağı taktı. (Takma anına şahit olan fotoğrafları da aldım) Ancak bazı kapakların kapak vidaları yetmemiş olsa gerek çoğu da elektrik bandı ile sarılarak kapatıldı. Gülsem mi ağlasam mı? Oldu mu bu şimdi? Yağan ilk yağmurla birlikte ya da bir çocuğun çekip kopartmasıyla o bantlar kopacak ve kapaklar yine güm olacak!” Değerlendirmenizde hepimize fayda var UEDAŞ!
TORPİLSİZ DURAK
Okurlarımızdan olan Sevda Yavuz, bakınız ne diyor: “İlgili fotoğrafımızı Nilüfer ilçesi Beşevler Metro İstasyonu önünde çektik. Burası gelişen Bursa’mızın gelişmişliğine şahit olan bir belgesi! Yağmurda, karda ve güneşte kullanmanızın mümkün olamayacağı bir belediye otobüs durağı varsa karşınızda… BURULAŞ bu konularda kesinlikte sınıfta kalmıştır. Not. Yağmur gibi durumlarda yolun karşısındaki durakta bekliyoruz. O durak torpilli. Çünkü onun kabini var. Vaziyet böyle olunca torpilsizi de böyle oluyor!”
NEDEN ÇALIŞMIYOR
Adının açıklanmasını istemeyen bir engelli kardeşimiz şöyle diyor: “Yıldırım ilçesinde hizmet veren Mimar Sinan BTÜ Metro İstasyonu’nun asansörü haftalardır çalışmıyor. Yolun karşısına geçmek için vatandaşlardan yardım istemek beni üzüyor. İlgililer bu asansörleri kazanç olmadığı için mi kontrol etmiyor?” Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’ın dikkatlerine…
O ARAÇTA NE VAR?
Okurumuz S. H, özetimle şunları diyor: “Nilüfer ilçesi Ataeveler Mahallesi Umut Sokak’ta kaldırıma bırakılan hurda araç yüzünden yayalar zora düşüyor. İlgili şikayeti 155 polis imdat hattına, 153 alo zabıta hattına, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne bildirdim. Ama kimse bu araçla ilgilenmek istemiyor. O araçta ne var?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KALDIRIM ONARILDI
BURASINI KİM ONARACAK başlıklı yayımımızdan sonra (Bursa Cumhuriyet Lisesi önü) kaldırımın onarılmış olduğunu gördüm. İlgili yetkililer sizleri yorduk. Kusura bakmayın lütfen! Hemşehrilerimize hayırlı olsun.