Nerede o mükemmellik

Bursa Hayvanat Bahçesi, geçtiğimiz hafta kuruluşunun 21. yıl dönümü olması münasebetiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştı.
Bu neşeli etkinliğe Başkan Alinur Aktaş da katılmıştı. Avrupa standartlarında olduğu açıklanan ve özellikle çocuklarımızın çeşitli hayvanları görüp tanımalarına imkan sağlayan o ‘mükemmel’ hayvanat bahçesinde de aksaklıklar var maalesef!
Tuvaletler kirli, kapıları çürümüş, bir çok alana hakim olan pis kokular, zemini kaplayan yapraklar, özellikle habeş maymunlarının havuzu berbat.
HALBUKİ ÜSTÜ AÇIK
Eşeğe tanımlı alan samanlık olmuş. Bildik manzaralarımızdan olan kopmuş bariyerler ve kopmuş mermer parçası.
Kullanımı iptal edildiği için çürümeye terk edilen kilitli döner kapı.
Bahçe giriş alanındaki asfaltta bulunan taşlı, çamurlu, çukurlu alanıyla off-road yarışmasına katılacaklara prova yapma imkanı sunar gibi...
İşin en ilginç yanı ise kuşlar kaçmasın diye zincir perdeyi aralayarak girdiğiniz evcil kuş bahçesinin üstünün açık olması!
Oysaki başkan, denetiminden çıkalı bir hafta olsun ve durum oluşsun… Bizde böyle!
ACİLEN ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPIN
HÜRRİYET Bursa Gazetesi okuru olan Yüksek Makine Mühendisi Sebahattin Korkmaz şöyle diyor: “Muhammet Bey, 16 Ekim 2019 tarihli, “En güvenlisi çalışmayanın kendisi” başlıklı yayımınızda Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önündeki yaya üst geçidinin asansörlerine, denetçisince yapıştırılan ‘dikkat tehlikelidir’ anlamına gelen kırmızı etiket uyarısına bir de siz dikkat çekmiştiniz. Biliyor musunuz? 11 Temmuz 2019 kati uyarı için son tarih alan o asansör, tehlikesi tescil edilmiş asansör kimliğiyle halen hizmet vermektedir! Sizin “En güvenlisi çalışmayanın kendisi” yorumunuza yerden göğe kadar katılıyorum. İlgili yetkilileri acilen göreve davet ediyorum. ‘Hele bir canlar yansın da geliriz’ demeyin. O asansörün bakımını acilen yapın!”
MAALESEF GÜLEMİYORUZ
OKURUMUZ Salim Katrancı, özetimle:
“Üç gün önce Nilüfer ilçesinde ve kaldırımda bulunan bir yer altı çöp konteynerinin ana gövde kapağının açık olmasındaki risklere ‘Aman dikkat çöpe düşmeyin’ diyerek dikkat çektiğiniz konunuzu okurken hem güldük hem üzüldük. Size yolladığım fotoğraflardan birini gece, diğerini de gündüz yürüyüşümüzde çekmiştik. İkisi de farklı sokakta ve ikisi de ‘Gülümseyin Nilüfer’desiniz’ sloganıyla bilinen Nilüfer’de” diyor.
PAPAĞAN GİBİ TEKRARA DEVAM
OKURUMUZ Sahra Tok: “Kim yapar, nasıl yapar bilemiyorum. Ne olur yetkililer koltuklarından kalksın ve sahaya insin. Bıktık, usandık dikkate alınmayan şikayetlerimizi papağan gibi tekrar etmekten utandık! Ne bedensel engeli olmayan vatandaşımıza, ne engeli olan kardeşlerimize. Bisiklet kullanıcısına kaldırım kullanmak hangi vakit serbest olacak?” Bu gidişle sanırım hiçbir zaman Sahra Tok...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O ÇUKUR KAPATILDI
“BİR düştü ki’ başlıklı yayımımıza konu olan şikayetle alakalı olarak yaptığım kontrolde o çukurun (Bursa valiliği lojmanları önü) kapatılmış olduğunu gördüm. (Çukur bir buçuk yıldır varmış) Gözümüz aydın olsun.”
Nerede o mükemmellik
Bursa Hayvanat Bahçesi, geçtiğimiz hafta kuruluşunun 21. yıl dönümü olması münasebetiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştı.
Bu neşeli etkinliğe Başkan Alinur Aktaş da katılmıştı. Avrupa standartlarında olduğu açıklanan ve özellikle çocuklarımızın çeşitli hayvanları görüp tanımalarına imkan sağlayan o ‘mükemmel’ hayvanat bahçesinde de aksaklıklar var maalesef!
Tuvaletler kirli, kapıları çürümüş, bir çok alana hakim olan pis kokular, zemini kaplayan yapraklar, özellikle habeş maymunlarının havuzu berbat.
HALBUKİ ÜSTÜ AÇIK
Eşeğe tanımlı alan samanlık olmuş. Bildik manzaralarımızdan olan kopmuş bariyerler ve kopmuş mermer parçası.
Kullanımı iptal edildiği için çürümeye terk edilen kilitli döner kapı.
Bahçe giriş alanındaki asfaltta bulunan taşlı, çamurlu, çukurlu alanıyla off-road yarışmasına katılacaklara prova yapma imkanı sunar gibi...
İşin en ilginç yanı ise kuşlar kaçmasın diye zincir perdeyi aralayarak girdiğiniz evcil kuş bahçesinin üstünün açık olması!
Oysaki başkan, denetiminden çıkalı bir hafta olsun ve durum oluşsun… Bizde böyle!
ACİLEN ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPIN
HÜRRİYET Bursa Gazetesi okuru olan Yüksek Makine Mühendisi Sebahattin Korkmaz şöyle diyor: “Muhammet Bey, 16 Ekim 2019 tarihli, “En güvenlisi çalışmayanın kendisi” başlıklı yayımınızda Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önündeki yaya üst geçidinin asansörlerine, denetçisince yapıştırılan ‘dikkat tehlikelidir’ anlamına gelen kırmızı etiket uyarısına bir de siz dikkat çekmiştiniz. Biliyor musunuz? 11 Temmuz 2019 kati uyarı için son tarih alan o asansör, tehlikesi tescil edilmiş asansör kimliğiyle halen hizmet vermektedir! Sizin “En güvenlisi çalışmayanın kendisi” yorumunuza yerden göğe kadar katılıyorum. İlgili yetkilileri acilen göreve davet ediyorum. ‘Hele bir canlar yansın da geliriz’ demeyin. O asansörün bakımını acilen yapın!”
MAALESEF GÜLEMİYORUZ
OKURUMUZ Salim Katrancı, özetimle:
“Üç gün önce Nilüfer ilçesinde ve kaldırımda bulunan bir yer altı çöp konteynerinin ana gövde kapağının açık olmasındaki risklere ‘Aman dikkat çöpe düşmeyin’ diyerek dikkat çektiğiniz konunuzu okurken hem güldük hem üzüldük. Size yolladığım fotoğraflardan birini gece, diğerini de gündüz yürüyüşümüzde çekmiştik. İkisi de farklı sokakta ve ikisi de ‘Gülümseyin Nilüfer’desiniz’ sloganıyla bilinen Nilüfer’de” diyor.
PAPAĞAN GİBİ TEKRARA DEVAM
OKURUMUZ Sahra Tok: “Kim yapar, nasıl yapar bilemiyorum. Ne olur yetkililer koltuklarından kalksın ve sahaya insin. Bıktık, usandık dikkate alınmayan şikayetlerimizi papağan gibi tekrar etmekten utandık! Ne bedensel engeli olmayan vatandaşımıza, ne engeli olan kardeşlerimize. Bisiklet kullanıcısına kaldırım kullanmak hangi vakit serbest olacak?” Bu gidişle sanırım hiçbir zaman Sahra Tok...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O ÇUKUR KAPATILDI
“BİR düştü ki’ başlıklı yayımımıza konu olan şikayetle alakalı olarak yaptığım kontrolde o çukurun (Bursa valiliği lojmanları önü) kapatılmış olduğunu gördüm. (Çukur bir buçuk yıldır varmış) Gözümüz aydın olsun.”