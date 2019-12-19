Mustafa sokak çözüm arıyor

Okurumuz Bursa Kadın Partisi Başkanı; Öğretmen Esra Esigil, şöyle diyor:
“Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çekirge Mahallesi’nde, adını aldığı Çekirge Meydanı ile birleşen Mustafa Sokak’ta sorunlar bitmiyor. 50 derecelik dik yokuşuna, zeminindeki çukurlar sebebiyle onlarca yayanın düşerek kolunu bacağını kırdığı, birçok aracın kayarak sağa sola çarpıp kaza yaptığı ve sadece tek aracın geçmesine imkan sunan sokağımızın çift yön trafiğindeki ısrarına bir türlü akıl erdiremiyorum. Köşenizde de konuyu onlarca kez gündem yapmanıza rağmen gerek Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekse Osmangazi Belediyesi’nin sorunu görmezden ve duymazdan gelmesi şahsım olarak beni çok üzüyor.”
‘ÇİFT YÖN ISRARI’
“Size gönderdiğim fotoğrafı 16 Aralık 2019’da saat 08.03’te çektim. Üstelik kadrajıma giren bu araç en küçük gövdeye sahip olan araçlardan biri. Buradan iki araç yan yana nasıl geçsin? Yokuşu çıkmaya çalışan araç sürücüsü, yokuşu inmeye çalışan diğer sürücülerle karşılaşınca durum ortada! Tıpkı bugün de olduğu gibi, araçlardan çıkan korna sesleri ve tartışmalar sokağa ayrı bir renk kattı! Tekrar belirtiyorum. Sadece tek aracın geçebileceği genişliğe sahip olan sokağımızda çift yön ısrarına aklımız ermiyor.” Derdimizi anlatamadığımız belli. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy’a sesleniyoruz; yardımınızı bekliyoruz.
NASIL İZİN VERİLMİŞ?
Abonemiz olan iş insanı Ömer Gönülkırmaz, özetimle: “Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Sabah Sokak ile 1. Dere Sokak’ın birleştiği noktadaki manzarayı görünce çok şaşırdım. Yola çakılmış olan çivili araç lastik kapanı acil olarak kaldırılmalı. Bu duruma nasıl müsaade verilmiş, şaşkınım” diyor.
MİKROBÜS ÇİLESİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir binbaşı, özetimle: “Kullanımına yeni başlanan ve sürekli de sayıları artan mikrobüslerden şikayetçiyiz. BURULAŞ yetkililerince uygun görülmüş olması bizim de uygun görüp mutlu olacağız anlamına gelmese gerek. İyi tarafları da vardır mutlaka. Ancak özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde bu mikrobüslerin yolcu sayısının yoğun olduğu hatlara verilmesi işkence gibi. İsabetli analizler yapılmadan verilen bir karardan çıkan bu hizmetten rahatsızız. BURULAŞ yetkilileri bu yoğun saatlerde bu araçları kullanırlarsa neden rahatsız olduğumuzu daha net anlarlar. Hatta bir örnek olarak 9M hattını verebilirim.” BURULAŞ yetkililerine duyurulur.
HABERSİZ OTOPARK OLUNCA…
Okurumuz olan Nuri Aktaş, şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi (Oyak-Renault Fabrikası karşısı) karşısı kamyon ve tır otoparkı olarak kullanılıyor sanırım! Bu park eden araçlar yüzünden geçiş esnasında yolu göremeyen yayalara araç çarpıyor. Bizzat buna şahit oldum. İlgili durumu 153 ve 155 ihbar hattına bildiriyoruz. Fakat değişen bir şey yok. Gerek emniyet müdürlüğümüzden gerekse Büyükşehir Belediyesi zabıtasından yardım bekliyoruz.” Yetkililere duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BURULAŞ’A TEŞEKKÜRLER
08 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan, ‘Geçtiğimiz hafta belediye otobüsüyle seyahat ediyordum. Kaptanın, kişiye özel Bukart’ını kullanan yolcuyla münakaşa etmesine tanık oldum. İki tarafta haklı. Kavganın konusunu anlatmak yerine benzeri kavganın bir daha olmaması için öneride bulunmak istiyorum. Kişiye özel kartlar validatör aygıtında okutulduğunda validatörün ekranına, kart üzerinde de bulunan kişinin fotoğrafı yansısın. Zor değil. Ve bir öneri bu…’ demiştim. Önerimin bazı otobüslerde uygulamaya başladığını gördüm.
TEST EDİLİYOR
Uygulamayı bir otobüs kaptanına sorduğumda: “Öneriymiş bu. Önce bazı otobüslerde test edilecekmiş. Sonra da tüm otobüslerde uygulanacakmış.” yanıtını aldım. Önerimin dikkate alınmış olmasına çok sevindim. Artık o tartışmalar olmayacak. İlgililere teşekkür ediyorum.
Mustafa sokak çözüm arıyor
Okurumuz Bursa Kadın Partisi Başkanı; Öğretmen Esra Esigil, şöyle diyor:
“Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çekirge Mahallesi’nde, adını aldığı Çekirge Meydanı ile birleşen Mustafa Sokak’ta sorunlar bitmiyor. 50 derecelik dik yokuşuna, zeminindeki çukurlar sebebiyle onlarca yayanın düşerek kolunu bacağını kırdığı, birçok aracın kayarak sağa sola çarpıp kaza yaptığı ve sadece tek aracın geçmesine imkan sunan sokağımızın çift yön trafiğindeki ısrarına bir türlü akıl erdiremiyorum. Köşenizde de konuyu onlarca kez gündem yapmanıza rağmen gerek Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekse Osmangazi Belediyesi’nin sorunu görmezden ve duymazdan gelmesi şahsım olarak beni çok üzüyor.”
‘ÇİFT YÖN ISRARI’
“Size gönderdiğim fotoğrafı 16 Aralık 2019’da saat 08.03’te çektim. Üstelik kadrajıma giren bu araç en küçük gövdeye sahip olan araçlardan biri. Buradan iki araç yan yana nasıl geçsin? Yokuşu çıkmaya çalışan araç sürücüsü, yokuşu inmeye çalışan diğer sürücülerle karşılaşınca durum ortada! Tıpkı bugün de olduğu gibi, araçlardan çıkan korna sesleri ve tartışmalar sokağa ayrı bir renk kattı! Tekrar belirtiyorum. Sadece tek aracın geçebileceği genişliğe sahip olan sokağımızda çift yön ısrarına aklımız ermiyor.” Derdimizi anlatamadığımız belli. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy’a sesleniyoruz; yardımınızı bekliyoruz.
NASIL İZİN VERİLMİŞ?
Abonemiz olan iş insanı Ömer Gönülkırmaz, özetimle: “Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Sabah Sokak ile 1. Dere Sokak’ın birleştiği noktadaki manzarayı görünce çok şaşırdım. Yola çakılmış olan çivili araç lastik kapanı acil olarak kaldırılmalı. Bu duruma nasıl müsaade verilmiş, şaşkınım” diyor.
MİKROBÜS ÇİLESİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir binbaşı, özetimle: “Kullanımına yeni başlanan ve sürekli de sayıları artan mikrobüslerden şikayetçiyiz. BURULAŞ yetkililerince uygun görülmüş olması bizim de uygun görüp mutlu olacağız anlamına gelmese gerek. İyi tarafları da vardır mutlaka. Ancak özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde bu mikrobüslerin yolcu sayısının yoğun olduğu hatlara verilmesi işkence gibi. İsabetli analizler yapılmadan verilen bir karardan çıkan bu hizmetten rahatsızız. BURULAŞ yetkilileri bu yoğun saatlerde bu araçları kullanırlarsa neden rahatsız olduğumuzu daha net anlarlar. Hatta bir örnek olarak 9M hattını verebilirim.” BURULAŞ yetkililerine duyurulur.
HABERSİZ OTOPARK OLUNCA…
Okurumuz olan Nuri Aktaş, şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi (Oyak-Renault Fabrikası karşısı) karşısı kamyon ve tır otoparkı olarak kullanılıyor sanırım! Bu park eden araçlar yüzünden geçiş esnasında yolu göremeyen yayalara araç çarpıyor. Bizzat buna şahit oldum. İlgili durumu 153 ve 155 ihbar hattına bildiriyoruz. Fakat değişen bir şey yok. Gerek emniyet müdürlüğümüzden gerekse Büyükşehir Belediyesi zabıtasından yardım bekliyoruz.” Yetkililere duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BURULAŞ’A TEŞEKKÜRLER
08 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan, ‘Geçtiğimiz hafta belediye otobüsüyle seyahat ediyordum. Kaptanın, kişiye özel Bukart’ını kullanan yolcuyla münakaşa etmesine tanık oldum. İki tarafta haklı. Kavganın konusunu anlatmak yerine benzeri kavganın bir daha olmaması için öneride bulunmak istiyorum. Kişiye özel kartlar validatör aygıtında okutulduğunda validatörün ekranına, kart üzerinde de bulunan kişinin fotoğrafı yansısın. Zor değil. Ve bir öneri bu…’ demiştim. Önerimin bazı otobüslerde uygulamaya başladığını gördüm.
TEST EDİLİYOR
Uygulamayı bir otobüs kaptanına sorduğumda: “Öneriymiş bu. Önce bazı otobüslerde test edilecekmiş. Sonra da tüm otobüslerde uygulanacakmış.” yanıtını aldım. Önerimin dikkate alınmış olmasına çok sevindim. Artık o tartışmalar olmayacak. İlgililere teşekkür ediyorum.