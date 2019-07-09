Kuyular bitmiyor!

Dobruca Caddesi’nde rast geldiğim derin kuyuyu 06 Mayıs 2019 tarihli köşemde ‘Kuyudan ibaret bir mevzu bizimkisi’ diye yayımlamıştık! Oğlumun bile çok rahatça içine girebildiği bir kuyu mevzusuydu bu!
Derken yayımımızla birlikte Başkan Alinur Aktaş’ın acil talimatıyla kapatılmıştı o çok tehlikeli kuyu! Derken, dün de Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Doğanbey BURBAK Otoparkı önündeki ana caddede Dobruca Caddesi’ndekitehlikeli başka bir kuyuya rast gelmeyeyim mi! Mevzu kuyu olunca muhabbetler bitmiyor galiba! Yetkililere duyurulur.
KURUYAN DALLARI KESİN
Öğretmen okurumuz S. T. “Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat İlk ve Orta Öğretim Okulu çevresinde kuruyan ağaç dalları var. Ağacın dalları da kendiliğinden düşüyor. Birilerinin canı veya mallı zarar görmeden bu ağaçların kesilmesini rica diyoruz. Saygıyla” diyor. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine.
‘DENETÇİLER GÖREV BAŞINA’
Okurumuz Hayrettin Onur özetimle diyor ki: “02 Temmuz 2019 da Nilüfer ilçesi Mihraplı Caddesi (Migros Market doğusu) üzerindeki kaldırımda bisikletimle gidiyorum. Birden feci şekilde yere düştüm. Düşmeme sebep olan da kaldırımdaki yılan mezarıydı! Çok öfkelendim. Sonra bisikletime tekrar bindim ve hareket ettim.
‘GEÇMİŞ OLSUN’
Bu kez de (aynı kaldırımın devamı) on beş metre önümdeki su kanalından geçmek zorunda kaldım. Sabrımız mı test ediliyor? Yoksa dayanıklılığımız mı deneniyor bilemedim.” Çok büyük geçmiş olsun Onur. Denetçiler koltuklarından kalkmadığı müddetçe daha çok testlere tabi tutulacağız…
BİZ DE İNSANIZ
Adının açıklanmasını istemeyen belediye otobüs kaptanı özetimle: “Biz de insanız. Sürekli şikayet ediliyoruz. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüz. Bize derdimizi soran ve bizi savunan yetkili yok. Onlarca metre boyundaki otobüsleri kanun tanımaz sürücülere karşı dar ve sorunları bitmeyen caddelerde sokaklarda kullanmak hiç de kolay değil. Ve bizleri şikayet eden bazı vatandaşlarımız da işin tuzu biberi oluyor! Hızlı gittin, yavaş gittin, gaza bastın, frene bastın, erken geldin, geç kaldın, klimayı aç, klimayı kapat, Bukart’ım yok, nereye gider, ne zaman gider, heykelden geçer mi, nereden geçer, hastaneye gider mi? gibi onlarcası çoğu standart sorular! Üstelik her gün ve çoğu da aynı simalar. Biz de şikayetçiyiz. İnsan yerine konulmuyoruz! Kolay gelsin.” diyor.
Kuyular bitmiyor!
Dobruca Caddesi’nde rast geldiğim derin kuyuyu 06 Mayıs 2019 tarihli köşemde ‘Kuyudan ibaret bir mevzu bizimkisi’ diye yayımlamıştık! Oğlumun bile çok rahatça içine girebildiği bir kuyu mevzusuydu bu!
Derken yayımımızla birlikte Başkan Alinur Aktaş’ın acil talimatıyla kapatılmıştı o çok tehlikeli kuyu! Derken, dün de Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Doğanbey BURBAK Otoparkı önündeki ana caddede Dobruca Caddesi’ndekitehlikeli başka bir kuyuya rast gelmeyeyim mi! Mevzu kuyu olunca muhabbetler bitmiyor galiba! Yetkililere duyurulur.
KURUYAN DALLARI KESİN
Öğretmen okurumuz S. T. “Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat İlk ve Orta Öğretim Okulu çevresinde kuruyan ağaç dalları var. Ağacın dalları da kendiliğinden düşüyor. Birilerinin canı veya mallı zarar görmeden bu ağaçların kesilmesini rica diyoruz. Saygıyla” diyor. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine.
‘DENETÇİLER GÖREV BAŞINA’
Okurumuz Hayrettin Onur özetimle diyor ki: “02 Temmuz 2019 da Nilüfer ilçesi Mihraplı Caddesi (Migros Market doğusu) üzerindeki kaldırımda bisikletimle gidiyorum. Birden feci şekilde yere düştüm. Düşmeme sebep olan da kaldırımdaki yılan mezarıydı! Çok öfkelendim. Sonra bisikletime tekrar bindim ve hareket ettim.
‘GEÇMİŞ OLSUN’
Bu kez de (aynı kaldırımın devamı) on beş metre önümdeki su kanalından geçmek zorunda kaldım. Sabrımız mı test ediliyor? Yoksa dayanıklılığımız mı deneniyor bilemedim.” Çok büyük geçmiş olsun Onur. Denetçiler koltuklarından kalkmadığı müddetçe daha çok testlere tabi tutulacağız…
BİZ DE İNSANIZ
Adının açıklanmasını istemeyen belediye otobüs kaptanı özetimle: “Biz de insanız. Sürekli şikayet ediliyoruz. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüz. Bize derdimizi soran ve bizi savunan yetkili yok. Onlarca metre boyundaki otobüsleri kanun tanımaz sürücülere karşı dar ve sorunları bitmeyen caddelerde sokaklarda kullanmak hiç de kolay değil. Ve bizleri şikayet eden bazı vatandaşlarımız da işin tuzu biberi oluyor! Hızlı gittin, yavaş gittin, gaza bastın, frene bastın, erken geldin, geç kaldın, klimayı aç, klimayı kapat, Bukart’ım yok, nereye gider, ne zaman gider, heykelden geçer mi, nereden geçer, hastaneye gider mi? gibi onlarcası çoğu standart sorular! Üstelik her gün ve çoğu da aynı simalar. Biz de şikayetçiyiz. İnsan yerine konulmuyoruz! Kolay gelsin.” diyor.