Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Kuyular bitmiyor!
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kuyular bitmiyor!

9 Temmuz 2019

Dobruca Caddesi’nde rast geldiğim derin kuyuyu 06 Mayıs 2019 tarihli köşemde ‘Kuyudan ibaret bir mevzu bizimkisi’ diye yayımlamıştık! Oğlumun bile çok rahatça içine girebildiği bir kuyu mevzusuydu bu!

Kuyular bitmiyor

Derken yayımımızla birlikte Başkan Alinur Aktaş’ın acil talimatıyla kapatılmıştı o çok tehlikeli kuyu! Derken, dün de Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Doğanbey BURBAK Otoparkı önündeki ana caddede Dobruca Caddesi’ndekitehlikeli başka bir kuyuya rast gelmeyeyim mi! Mevzu kuyu olunca muhabbetler bitmiyor galiba! Yetkililere duyurulur.

KURUYAN DALLARI KESİN

Kuyular bitmiyor

Öğretmen okurumuz S. T. “Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat İlk ve Orta Öğretim Okulu çevresinde kuruyan ağaç dalları var. Ağacın dalları da kendiliğinden düşüyor. Birilerinin canı veya mallı zarar görmeden bu ağaçların kesilmesini rica diyoruz. Saygıyla” diyor. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine.

‘DENETÇİLER GÖREV BAŞINA’

Kuyular bitmiyor

Okurumuz Hayrettin Onur özetimle diyor ki: “02 Temmuz 2019 da Nilüfer ilçesi Mihraplı Caddesi (Migros Market doğusu) üzerindeki kaldırımda bisikletimle gidiyorum. Birden feci şekilde yere düştüm. Düşmeme sebep olan da kaldırımdaki yılan mezarıydı! Çok öfkelendim. Sonra bisikletime tekrar bindim ve hareket ettim.

‘GEÇMİŞ OLSUN’

Kuyular bitmiyor

Bu kez de (aynı kaldırımın devamı) on beş metre önümdeki su kanalından geçmek zorunda kaldım. Sabrımız mı test ediliyor? Yoksa dayanıklılığımız mı deneniyor bilemedim.” Çok büyük geçmiş olsun Onur. Denetçiler koltuklarından kalkmadığı müddetçe daha çok testlere tabi tutulacağız…

BİZ DE İNSANIZ

Kuyular bitmiyor

Adının açıklanmasını istemeyen belediye otobüs kaptanı özetimle: “Biz de insanız. Sürekli şikayet ediliyoruz. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüz. Bize derdimizi soran ve bizi savunan yetkili yok. Onlarca metre boyundaki otobüsleri kanun tanımaz sürücülere karşı dar ve sorunları bitmeyen caddelerde sokaklarda kullanmak hiç de kolay değil. Ve bizleri şikayet eden bazı vatandaşlarımız da işin tuzu biberi oluyor! Hızlı gittin, yavaş gittin, gaza bastın, frene bastın, erken geldin, geç kaldın, klimayı aç, klimayı kapat, Bukart’ım yok, nereye gider, ne zaman gider, heykelden geçer mi, nereden geçer, hastaneye gider mi? gibi onlarcası çoğu standart sorular! Üstelik her gün ve çoğu da aynı simalar. Biz de şikayetçiyiz. İnsan yerine konulmuyoruz! Kolay gelsin.” diyor.

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Çözüm herkesin iradesiyle olmalıDeniz SİPAHİÇözüm herkesin iradesiyle olmalı09.07.2019
Kamera arkası satılır mıÖmür GEDİKKamera arkası satılır mı?09.07.2019
Vatandaş sahile el koymuş halk denize giremiyorKanat ATKAYAVatandaş sahile el koymuş halk denize giremiyor09.07.2019
Trumpın tarzıHande FIRATTrump'ın tarzı09.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.