Bundan tam 82 yıl önce Çekirge Mahallesi’nde hizmete açılan ve sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin de ilk tesisi olarak kayıtlara giren meşhur Havuzlupark’ın içler acısı durumunu 14 gün önce Hürriyet Bursa’da yayımlamıştık.
Yayımımızla birlikte başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere onlarca yetkili inceleme için Havuzlupark’a akın etti.
Gençlik İl Spor Müdürü Hüseyin Uysal’ın: “Bursalıların Havuzlupark’ta yine keyifle zaman geçireceği sportif, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şekilde tekrar hizmete alınacak” açıklamasıyla sevindik.
Bir yayımımızın daha ses getirmesi bizleri çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum.
640 YILLIK GEÇMİŞ
Ve bir başka yaraya daha Hürriyet Bursa aracılığıyla değinmek istiyorum. Orası neresi mi? Yine Çekirge Mahallesi’nde!
Üstelik Havuzlupark’a 400 metre mesafede... 640 yıllık geçmiş, o da kaderine terk edilmiş! Fotoğraflarda gördüğünüz gibi acınacak halde.
Kükürtlü Kaplıcası bünyesindeki Wamtes Tesisi bahçesi! Mülkiyeti Uludağ Üniversitesi’nde bulunan ve bir zamanlar havuzbaşı eğlenceleri, düğünleri, sohbetleri, piknikleriyle huzurun adresi olan alan da kaderine terk edileli çok uzun seneler oldu... Başkan Aktaş’ı buraya da davet ediyoruz.
Kaderine terk edilmiş!
Bundan tam 82 yıl önce Çekirge Mahallesi’nde hizmete açılan ve sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin de ilk tesisi olarak kayıtlara giren meşhur Havuzlupark’ın içler acısı durumunu 14 gün önce Hürriyet Bursa’da yayımlamıştık.
Yayımımızla birlikte başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere onlarca yetkili inceleme için Havuzlupark’a akın etti.
Gençlik İl Spor Müdürü Hüseyin Uysal’ın: “Bursalıların Havuzlupark’ta yine keyifle zaman geçireceği sportif, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şekilde tekrar hizmete alınacak” açıklamasıyla sevindik.
Bir yayımımızın daha ses getirmesi bizleri çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum.
640 YILLIK GEÇMİŞ
Ve bir başka yaraya daha Hürriyet Bursa aracılığıyla değinmek istiyorum. Orası neresi mi? Yine Çekirge Mahallesi’nde!
Üstelik Havuzlupark’a 400 metre mesafede... 640 yıllık geçmiş, o da kaderine terk edilmiş! Fotoğraflarda gördüğünüz gibi acınacak halde.
Kükürtlü Kaplıcası bünyesindeki Wamtes Tesisi bahçesi! Mülkiyeti Uludağ Üniversitesi’nde bulunan ve bir zamanlar havuzbaşı eğlenceleri, düğünleri, sohbetleri, piknikleriyle huzurun adresi olan alan da kaderine terk edileli çok uzun seneler oldu... Başkan Aktaş’ı buraya da davet ediyoruz.