İki yıldır böyle

Adının açıklanmasını istemeyen bir şirket CEO’su bakınız ne diyor:
“Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Başarı Sokak No. 5 (Sütçüoğlu Apartmanı önü) önündeki kesikten dolayı (iki yıl doldu) sinir katsayımız tavan yapmaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz hafta bir iş toplantımda dahi çukurlu kesik gözümün önünden geçti. İlgili fotoğrafı bir direktörüme çektirdim. Başarı Sokak’ta bu başarısızlık… Büyükşehir Belediyesive Nilüfer Belediyesi’ne duyrulur.”
BURANIN AKIBETİ NE OLACAK?
Okurumuz ressam Beren N: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Pehlivan Sokak No. 25 yanında yıllar önce yıkılan evden kalan manzaraya bakınız lütfen. Yağan yağmurlar ve karlar sayesinde zemin biraz düzlendi. Ama yetmedi. Yetmedi diye Büyükşehir Belediyesi’ne gittik. Osmangazi Belediyesi’ne şikayet ettik. Muhtarımıza bildirdik. Ama bir netice alamadık. Burasının akıbeti ne olacak?” diyor.
DEMEK Kİ DOĞRUSU BÖYLE OLUYORMUŞ
Okurumuz Necla G. “Kentin en önemli merkezlerinden birinde hizmet veren yaya üst geçidinden geçiyordum. Burada da savrulmuş olan reklam broşürlerine rast gelince pes artık demeden duramadım. Her bir broşürde adres ve telefon numarası var. Yani kime ait olduğu belli… Direklere, elektrik trafolarına, hidrantlara, su depolarına… Özetle kamuya ait olan her noktaya asılan benzeri binlercesi ilanlara kızmıyorum artık. Çünkü ben benzeri ilan duyurularının yasak olduğunu biliyordum. Ama vaziyet ortada! Mevzu benim bildiğim gibi değilmiş. Çünkü yasaklı olsa bunlara müsaade verilmezdi. Demek ki doğrusu böyle oluyormuş” diyor.
İŞARET EDİLEN YOL AYNI YERE ÇIKINCA...
Okurumuz Deniz Yardımcı diyor ki: “Geçtiğimiz hafta gece vaktiydi. Büyükşehir Belediyesi İstanbul Caddesi üzerinde yaya olarak gidiyorduk. Özel bir kolejin önüne geldiğimizde bir tabela biz yayalara gitmemiz gereken zorunlu yönü işaret ediyordu. Kaldırımda bir çalışma olduğunu düşünerek bu uyarıya uyduk. İşaret edilen yöne girdik. Taşlı topraklı bir yoldu işaret edilen yol. Üstelik karanlıktı. Yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıktık. Bir baktık ki aynı yere çıktık. Kaldırımda da bir çalışma yoktu üstelik. İlgililer bizi psikoteknik testine mi alıyorlar yoksa?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SONUNDA ONARILDI
YETER ARTIK başlıklı yayımımızla alakalı olarak sabah, öğle ve akşam vakti de çekilerek dert yanılan kazılı alanın (Cumhuriyet Caddesi) en sonunda onarıldığını gördüm. İlgililere teşekkür ediyorum.
SORUN GİDERİLDİ
KALICI ÇÖZÜM İÇİN TAKİBİNİZ LAZIM başlıklı yayımımızla alakalı olarak (Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önü) sürekli tıkalı olan çeşme için BUSKİ 1. Bölge İşletmeler Başkanı Levent Rona’ya ricam olmuştu. Ricama duyarsız kalmayarak sorunu gideren ve takibini üstlendiğini belirten Levent Rona’ya teşekkür ediyorum.
İki yıldır böyle
Adının açıklanmasını istemeyen bir şirket CEO’su bakınız ne diyor:
“Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Başarı Sokak No. 5 (Sütçüoğlu Apartmanı önü) önündeki kesikten dolayı (iki yıl doldu) sinir katsayımız tavan yapmaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz hafta bir iş toplantımda dahi çukurlu kesik gözümün önünden geçti. İlgili fotoğrafı bir direktörüme çektirdim. Başarı Sokak’ta bu başarısızlık… Büyükşehir Belediyesive Nilüfer Belediyesi’ne duyrulur.”
BURANIN AKIBETİ NE OLACAK?
Okurumuz ressam Beren N: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Pehlivan Sokak No. 25 yanında yıllar önce yıkılan evden kalan manzaraya bakınız lütfen. Yağan yağmurlar ve karlar sayesinde zemin biraz düzlendi. Ama yetmedi. Yetmedi diye Büyükşehir Belediyesi’ne gittik. Osmangazi Belediyesi’ne şikayet ettik. Muhtarımıza bildirdik. Ama bir netice alamadık. Burasının akıbeti ne olacak?” diyor.
DEMEK Kİ DOĞRUSU BÖYLE OLUYORMUŞ
Okurumuz Necla G. “Kentin en önemli merkezlerinden birinde hizmet veren yaya üst geçidinden geçiyordum. Burada da savrulmuş olan reklam broşürlerine rast gelince pes artık demeden duramadım. Her bir broşürde adres ve telefon numarası var. Yani kime ait olduğu belli… Direklere, elektrik trafolarına, hidrantlara, su depolarına… Özetle kamuya ait olan her noktaya asılan benzeri binlercesi ilanlara kızmıyorum artık. Çünkü ben benzeri ilan duyurularının yasak olduğunu biliyordum. Ama vaziyet ortada! Mevzu benim bildiğim gibi değilmiş. Çünkü yasaklı olsa bunlara müsaade verilmezdi. Demek ki doğrusu böyle oluyormuş” diyor.
İŞARET EDİLEN YOL AYNI YERE ÇIKINCA...
Okurumuz Deniz Yardımcı diyor ki: “Geçtiğimiz hafta gece vaktiydi. Büyükşehir Belediyesi İstanbul Caddesi üzerinde yaya olarak gidiyorduk. Özel bir kolejin önüne geldiğimizde bir tabela biz yayalara gitmemiz gereken zorunlu yönü işaret ediyordu. Kaldırımda bir çalışma olduğunu düşünerek bu uyarıya uyduk. İşaret edilen yöne girdik. Taşlı topraklı bir yoldu işaret edilen yol. Üstelik karanlıktı. Yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıktık. Bir baktık ki aynı yere çıktık. Kaldırımda da bir çalışma yoktu üstelik. İlgililer bizi psikoteknik testine mi alıyorlar yoksa?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SONUNDA ONARILDI
YETER ARTIK başlıklı yayımımızla alakalı olarak sabah, öğle ve akşam vakti de çekilerek dert yanılan kazılı alanın (Cumhuriyet Caddesi) en sonunda onarıldığını gördüm. İlgililere teşekkür ediyorum.
SORUN GİDERİLDİ
KALICI ÇÖZÜM İÇİN TAKİBİNİZ LAZIM başlıklı yayımımızla alakalı olarak (Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önü) sürekli tıkalı olan çeşme için BUSKİ 1. Bölge İşletmeler Başkanı Levent Rona’ya ricam olmuştu. Ricama duyarsız kalmayarak sorunu gideren ve takibini üstlendiğini belirten Levent Rona’ya teşekkür ediyorum.