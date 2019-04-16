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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Geniş kaldırım tamam ama…

16 Nisan 2019

Okurumuz Ertan Avşar: “Nilüfer İlçesi Görükle Semti Gelibolu Caddesi’ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu kaldırım çalışmaları nedeniyle trafik felç olmuş durumdadır.

Geniş kaldırım tamam ama…

İki gidiş, iki geliş olan yol hayal mi olacak? Ekteki fotoğrafımda görüleceği üzere sağlı sollu yapılmaya başlanan çok geniş olmasıyla alakalı olarak bu kadar genişliğe kesinlikle ihtiyacımız olmayan kaldırımların araç trafiğine engel olacağı aşikardır. Araç akışkanlığında sorunsuz bir yaşam kalitemiz varken… Bu engel niye? Oluşturulan hatadan acilen dönülmesi gerekir diye düşünüyorum.” diyor.

YÜZLERCE KEZ BİLDİRDİĞİMİZ HALDE...

Geniş kaldırım tamam ama…
Geniş kaldırım tamam ama…

Emekli Edebiyat Öğretmeni olan abonemiz Mehmet Türkoğlu bakınız ne diyor: “Aboneniz olduğum gazetemiz Hürriyet’i uzun zamandır ve daha sonra da Hürriyet Bursa adı altında yayımlamaya başladığınız ekimizi ve de köşenizi, vazifenize başladığınız yıldan beri takip ediyoruz. Köşenize dahi duyarsız kalan ilgili yetkilileri esefle kınıyorum. Özellikle benim de ikamet adresim olan Nilüfer İlçesi Konak Caddesi’nin kaldırımlarını yüzlerce kez biz bildirdiğimiz halde ve onlarca kez de siz yayımladığınız halde dahi görmezden gelen sayın yetkililer. ”

BİZE DESTEK OLUR MUSUNUZ?

Geniş kaldırım tamam ama…

Okurumuz Zeynep Eray ‘ın isteğinin değer bulacağını tahmin ederek e-postasını özetimle aktarıyorum: “ 11 Eylül Bulvarı (Yakın Çevre Yolu – Millet Mahallesi) üzerindeki (6.Açelya Sokak girişi) yaya üst geçidin birçok noktasına yazılmış olan yazıların bazıları çok çirkin! Biz de çocuk olduk. Biz de gençlik yıllarına misafir olduk. Ne var ki böylesine ziyanlarımız hiç ama hiç olmadı. Benzeri saygısızlıkları ve ziyanları oluşturanlar bu gezegenin mensupları değil mi?” galiba değiller Sn. Eray… Büyükşehir Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın zanaatkar elleri; size geldik yine. Destek olur musunuz bize?

BİTSİN ARTIK BU CEZA

Geniş kaldırım tamam ama…

Okurumuz Deniz Elban özetimle diyor ki: “BURULAŞ’a ait Acemler Bursaspor Belediye otobüs duraklarında hizmet veren durakların tamamının üstünde sundurma varken burada neden yok? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı acaba Sn. Kösle? Teşekkür ediyorum.” Bilgim olarak, bu durak sanırım cezalı. Cezası ne zaman bitecek onu ben de bilmiyorum!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Geniş kaldırım tamam ama…Geniş kaldırım tamam ama…

“ ‘ÇOK İLGİNÇ DEĞİL Mİ’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen (TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Gıs Trafo Merkezi önü) kaldırım üzerindeki direk kaldırılmıştır. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum UEDAŞ.

DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Geniş kaldırım tamam ama…Geniş kaldırım tamam ama…

UYUYAN GÜZELLER konu başlığımla yayımlamış olduğumuz devrik adres tabelalarının yayımımızla birlikte sabahın erken saatlerinde (Mudanya İlçesi Burgaz Mahallesi) uykularından uyandırıldığı bilgisini aktaran Tomris Hanım; “Babam Taner Sönmezocak çok selam söylüyor” diyor. Bizlerden de sizlere selam olsun. Desteğiniz için teşekkür ediyorum Mudanya Belediyesi.

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