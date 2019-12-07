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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Diken dikiyor dikilen eziliyor

7 Aralık 2019

TARİH öğretmeni Sami H. bakınız ne diyor:

Diken dikiyor dikilen eziliyor

“Kentimizin olmazsa olmazlarından olan delinatör furyasındaki ziyanlarımıza köşenizden başka bir yerde değinen ve sahiplenmeye çalışanın olmamasını kaygıyla izliyorum! Diken dikiyor, dikilen eziliyor! Yetkililer de bunlara seyirci kalıyor. Sonuç olarak yüz binlerce lira uçup gidiyor.” Haklısınız Sami öğretmen, ne diyeyim…

REKLAM PANOSU MU YAZI TAHTASI MI?

Diken dikiyor dikilen eziliyor

OKURUMUZ Gülay Yaman, özetimle diyor ki: “Belediye otobüs duraklarının büyük çoğunluğu reklam panosu gibidir. Bu tür yasaklı işleri yapanlara neden izin veriliyor? Yetkililerin ‘Hayır böyle bir izin verilmesi söz konusu değildir’ diye cevap vereceklerini tahmin edebiliyorum ama...” BURULAŞ, bu konuda çok sayıda şikayetler var. Bilginize…

NEDEN ATIYORSUNUZ, ORASI ÇÖPLÜK MÜ!

Diken dikiyor dikilen eziliyor

HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Cem Tütüncü’nün, “Anlam veremiyorum” diyerek girişini ve bitişini yaptığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Anlam veremiyorum. Yaşadığı yeri canıyla, malıyla ve değeriyle sahipleneceği yerde kirletmesine, pisletmesine anlam veremiyorum. Tıpkı Gökdere’yi de kirletenlerin amaçlarının ne olduğunu bilememem gibi. İnanın anlam veremiyorum!” Yıldırım Belediyesi, desteğinizi esirgemeyeceğinizi biliyorum...

ISLANDIK BİR KERE!

Diken dikiyor dikilen eziliyor

EMEKLİ asker Levent Can: “Tarih 30 Kasım 2019 saat 17:46 yağmurlu bir hava var. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi üzerinde hizmet vermekte olan Jimer Hastanesi tanımlı belediye otobüs durağındaydım. Durak önünde biriken su sebebiyle ıslandık. Çünkü bir araç kasti olarak bu suya hızla girdi ve durakta bekleyen bizleri ıslattı. Hepimiz çok sinirlendik. Sinirlensek ne olur ki... Sırılsıklam olmuştuk bir kere! Bizleri kasti olarak ıslatan kişinin ve benzeri haytaların bu tür malzeme bulmamaları için Büyükşehir Belediyesi BUSKİ bakım ve onarım ekibini göreve davet ediyorum. Orada yağmur suyu ızgaraları var diye biliyorum. Dolayısıyla tıkalı olduğunu tahmin ettiğim ızgaraların programlı bakım ve onarım periyotlarıyla takip edilmesini rica ediyorum” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

GELİŞİGÜZEL YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ

Diken dikiyor dikilen eziliyor

GELİŞİGÜZEL YAPILINCA başlıklı yayımımızdan sonra (Bursa Valiliği Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü Merkezi önü) unutulmuş olan alanın onarımının yapıldığını gördüm. İlgililere teşekkür ediyorum.

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