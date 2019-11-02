OKURUMUZ Nilüfer Bozan şikayetini şöyle dile getiriyor:
“Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerindeki (Nilüfer Total önü) kaldırımda bulunan ‘Telefon’ yazılı menhol kapağının montesindeki şaheser çalışmaya olan hayranlığımı köşeniz aracılıyla da ilan etmek istiyorum! Öncesinde bu hayranlığımı Türk Telekom’a, Nilüfer Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne de belirttim. Yani amacım belediyelerin ve kurumların bildiği bu şahane hizmeti Hürriyet Bursa okurları, dolayısıyla Bursa halkı da bilsin istedim! Saygılarımla!” Gerçekten çok değerli bir bildirim bu Nilüfer Kınacı. Bakmışsınız Mısır Piramitleri kadar meşhur olmuş!
HERHALDE ADRESİ BULAMADILAR
Okurumuz Kasım Hazır, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Karaman yaya üst geçidinin asansörü yaklaşık olarak bir aydır çalışmıyor. Sorunu 18 Ekim’de saat 12:57 de ilgili arıza ihbar hattını arayarak bildirdim. İlgili çalışan: “Hemen geliyoruz…” dedi. Sanırım adresi bulamadılar. Çünkü o asansör halen çalışmıyor!”
ORASI ÇÖPLÜK MÜ!
İSMİNİN açıklanmasını istemeyen okurumuz: “Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 4. Levent Sokak No:40 karşısı bazı kişilerce çöplük olarak kullanılmaktadır. Yıldırım Belediyesi’ne ihbar ediyor ve yardımlarını rica ediyoruz. Selamlar” diyor.
TAMAMI DÜŞÜNCE YAPACAKLARDIR!
EMEKLİ tarih öğretmeni Sedat Kilerci, diyor ki: “Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki (Bursa Anadolu Lisesi önünde) yaya üst geçidinin ‘Büyükşehir Belediyesi’ yazan harfleri bir bir düşmeye başladı. Düşen harfler kim bilir kaç araca ziyan verdi…” Bu şikayeti daha önce de yayımlamıştık. Müdahale ve onarım için harflerin tamamının düşmesi bekleniyor sanırım. Biraz sabır lütfen!
Bursa’da mini Mısır piramiti!
OKURUMUZ Nilüfer Bozan şikayetini şöyle dile getiriyor:
“Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerindeki (Nilüfer Total önü) kaldırımda bulunan ‘Telefon’ yazılı menhol kapağının montesindeki şaheser çalışmaya olan hayranlığımı köşeniz aracılıyla da ilan etmek istiyorum! Öncesinde bu hayranlığımı Türk Telekom’a, Nilüfer Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne de belirttim. Yani amacım belediyelerin ve kurumların bildiği bu şahane hizmeti Hürriyet Bursa okurları, dolayısıyla Bursa halkı da bilsin istedim! Saygılarımla!” Gerçekten çok değerli bir bildirim bu Nilüfer Kınacı. Bakmışsınız Mısır Piramitleri kadar meşhur olmuş!
HERHALDE ADRESİ BULAMADILAR
Okurumuz Kasım Hazır, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Karaman yaya üst geçidinin asansörü yaklaşık olarak bir aydır çalışmıyor. Sorunu 18 Ekim’de saat 12:57 de ilgili arıza ihbar hattını arayarak bildirdim. İlgili çalışan: “Hemen geliyoruz…” dedi. Sanırım adresi bulamadılar. Çünkü o asansör halen çalışmıyor!”
ORASI ÇÖPLÜK MÜ!
İSMİNİN açıklanmasını istemeyen okurumuz: “Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 4. Levent Sokak No:40 karşısı bazı kişilerce çöplük olarak kullanılmaktadır. Yıldırım Belediyesi’ne ihbar ediyor ve yardımlarını rica ediyoruz. Selamlar” diyor.
TAMAMI DÜŞÜNCE YAPACAKLARDIR!
EMEKLİ tarih öğretmeni Sedat Kilerci, diyor ki: “Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki (Bursa Anadolu Lisesi önünde) yaya üst geçidinin ‘Büyükşehir Belediyesi’ yazan harfleri bir bir düşmeye başladı. Düşen harfler kim bilir kaç araca ziyan verdi…” Bu şikayeti daha önce de yayımlamıştık. Müdahale ve onarım için harflerin tamamının düşmesi bekleniyor sanırım. Biraz sabır lütfen!