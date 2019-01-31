Bu coşku faciaya dönmesin!

Eczacı okurumuz Ümit Ece endişelerini ve korkularını bakınız nasıl anlatmış:
“Geçtiğimiz hafta bir arkadaşımın davetlisi olarak Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Spor Sahası’nda oynanan amatör küme maçını seyretmek için gittim. Her şey çok keyifli başladı… Taa ki böyle saçma bir hizmeti görünceye kadar.
KORKULUK DEMİRLERİ YOK
Bu yaşıma geldim, böylesine üzücü ve düşündürücü bir projeye daha rast gelmedim! Bakınız lütfen. Çekmeye çalıştığım bazı fotoğraflarımla ‘yok artık’ dedirtecek trajikomik tehlikeleri göstermeye çalıştım. Tribünlere çıkmanızı sağlayan basamakların yanlarında ve oturma banklarının etrafında olması şart olan korkuluk demirleri ya da aparatları yok.
Aynı şekilde tribünün önünde de rahatlıkla düşebileceğiniz boşluk oluşturulmuş. Hiçbir önlem yok. Malum heyecanın, coşkunun, sevincin tavan ve taban yaptığı yerlerin başında geliyor futbol aşkı dolayısıyla halısahalar. Yoksa bu coşkunun faciaya dönmesini isteyenler mi var?”
KADERİNE TERK EDİLDİ
Okurumuz Şakir Aymaz “Oyak Renault Fabrikası ve Korupark gibi marka adreslere de hizmet veren alanın önüne denk düşen Emek Metro İstasyonu’nun önü aylar önce kazıldı. Kim onaracak? Sonrası malum; öylece kaderine terk edildi! Peki kazı alanını kim onaracak? Çok merak ediyoruz” diyor. Büyükşehir Belediyesi’nin dikkatine.
FOTOĞRAFA DİKKATLİ BAKIN
Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz, özetimle: “Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 2. Tepe Sokak girişinden bir fotoğraf karesi yolluyorum. Sokağımız birçok caddeden daha işlek ve de büyük. Lütfen çok dikkatli bakın fotoğrafa. Yolun sağında iki tane bebek arabalı insan var ve yoldan gidiyor. Çünkü kaldırım genişliği 30 santim. Araç sürücüsü de onlara zarar vermemek için direksiyonu kırarak yolun ortasından gidiyor. Yolun solu da neredeyse göl olacak! Bu mu hizmet!” Yetkililerin dikkatini.
BAKIMLI HALİ BUYSA...
Makine Mühendisi Kemal Alıcı: “Osmangazi’nin bilindik adreslerinden olan (İstanbul Caddesi) Beşyol Kavşağı’nda bir tabela. Tabelada: “Yeşil alanın düzenlemesi Büyükşehir tarafından yapılmaktadır” yazıyor. Ve yıllardır burasının bakımlı hali bile böyle. Umarım yetkililer sesimizi artık duyor.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Osmangazi Belediyesi: ‘KALDIRIMI OLMAYAN CADDE’ başlıklı şikâyete yer verdiniz. (Kükürtlü Mahallesi) Yazıda bahse konu olan bölge, ana arter alanında olduğu için Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.” Teşekkürler Osmangazi Belediyesi. Osmangazi, böyle diyor.
Bu coşku faciaya dönmesin!
Eczacı okurumuz Ümit Ece endişelerini ve korkularını bakınız nasıl anlatmış:
“Geçtiğimiz hafta bir arkadaşımın davetlisi olarak Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Spor Sahası’nda oynanan amatör küme maçını seyretmek için gittim. Her şey çok keyifli başladı… Taa ki böyle saçma bir hizmeti görünceye kadar.
KORKULUK DEMİRLERİ YOK
Bu yaşıma geldim, böylesine üzücü ve düşündürücü bir projeye daha rast gelmedim! Bakınız lütfen. Çekmeye çalıştığım bazı fotoğraflarımla ‘yok artık’ dedirtecek trajikomik tehlikeleri göstermeye çalıştım. Tribünlere çıkmanızı sağlayan basamakların yanlarında ve oturma banklarının etrafında olması şart olan korkuluk demirleri ya da aparatları yok.
Aynı şekilde tribünün önünde de rahatlıkla düşebileceğiniz boşluk oluşturulmuş. Hiçbir önlem yok. Malum heyecanın, coşkunun, sevincin tavan ve taban yaptığı yerlerin başında geliyor futbol aşkı dolayısıyla halısahalar. Yoksa bu coşkunun faciaya dönmesini isteyenler mi var?”
KADERİNE TERK EDİLDİ
Okurumuz Şakir Aymaz “Oyak Renault Fabrikası ve Korupark gibi marka adreslere de hizmet veren alanın önüne denk düşen Emek Metro İstasyonu’nun önü aylar önce kazıldı. Kim onaracak? Sonrası malum; öylece kaderine terk edildi! Peki kazı alanını kim onaracak? Çok merak ediyoruz” diyor. Büyükşehir Belediyesi’nin dikkatine.
FOTOĞRAFA DİKKATLİ BAKIN
Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz, özetimle: “Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 2. Tepe Sokak girişinden bir fotoğraf karesi yolluyorum. Sokağımız birçok caddeden daha işlek ve de büyük. Lütfen çok dikkatli bakın fotoğrafa. Yolun sağında iki tane bebek arabalı insan var ve yoldan gidiyor. Çünkü kaldırım genişliği 30 santim. Araç sürücüsü de onlara zarar vermemek için direksiyonu kırarak yolun ortasından gidiyor. Yolun solu da neredeyse göl olacak! Bu mu hizmet!” Yetkililerin dikkatini.
BAKIMLI HALİ BUYSA...
Makine Mühendisi Kemal Alıcı: “Osmangazi’nin bilindik adreslerinden olan (İstanbul Caddesi) Beşyol Kavşağı’nda bir tabela. Tabelada: “Yeşil alanın düzenlemesi Büyükşehir tarafından yapılmaktadır” yazıyor. Ve yıllardır burasının bakımlı hali bile böyle. Umarım yetkililer sesimizi artık duyor.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Osmangazi Belediyesi: ‘KALDIRIMI OLMAYAN CADDE’ başlıklı şikâyete yer verdiniz. (Kükürtlü Mahallesi) Yazıda bahse konu olan bölge, ana arter alanında olduğu için Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.” Teşekkürler Osmangazi Belediyesi. Osmangazi, böyle diyor.