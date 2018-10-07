Okurumuz Tofaş (Fabrika) Bilgi İşlem Uzmanı Sn. Fatih Talı: “İstanbul Caddesi Ali Osman Sönmez Holding binası önündeki, yapımı bir türlü bitmek bilmeyen yaya üst geçidi resmen tehlike saçıyor.
Göstermelik işten öte gitmeyen bir önlem var! Böyle olunca da her bir yanı açık ve tamamen risk içeren yaya üst geçidini vatandaş hizmet olarak görüp kullanıyor! Böyle önlem mi olur?” Diyor.
O TİJLER BAKINIZ NEREDEYMİŞ
Okurumuz Sn. Süheyla Toyraz: “Bursa Valiliği resmi konutu önündeki kaldırımda unutulan (En az iki aydır var) tijlerin yayalar için çeşitli olumsuzluklara sebep olacağını düşünüyorum. İnsaniyet namına hatırlatıyorum.” Diyor. UEDAŞ’ın dikkatlerine diyelim öyleyse...
BU DA SİNEK BEREKETİ!
İsminin açıklanmasını istemeyen bir otel işletmecisi özetimle bakınız ne diyor: “Çekirge oteller bölgesi son haftalarda resmen kara sinek istilasına uğramış durumdadır. Mübarekler sürüsüne bereket! Belli zamanlarda yapılan ve yeterli olmayan ilaçlama hizmetinin arttırılmasını rica ediyoruz. Saygılarımızla” Diyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; top sizde…
ANLAM VEREMİYOR; ÇÜNKÜ…
Adının açıklanmasını istemeyen öğretmen okurumuz: “Osmangazi İlçesi’nde hizmet veren 1. Murat İlk ve Ortaöğretim Okulu karşısında bulunan bir apartmanın garaj kapısına 25 Haziran 2018 tarihinde bazı hayta kişi ya da kişilerce yazılmış olan çirkin yazıya hiç kimsenin müdahale etmemiş olmasına bir anlam veremiyorum. Karşısında okul var, yanında da mahalle muhtarı ikamet ediyor…” Diyor. İlginç olmasının yanı sıra müdahale edilmemiş olması cidden büyük ayıp… Büyükşehir Kent Estetiği’nin vazifesi değil ama, Bursa’mıza renk katan zanaatkar ellerin tuttuğu fırçaları burada da görsek; olur mu acaba…
Böyle önlem mi olur?
Okurumuz Tofaş (Fabrika) Bilgi İşlem Uzmanı Sn. Fatih Talı: “İstanbul Caddesi Ali Osman Sönmez Holding binası önündeki, yapımı bir türlü bitmek bilmeyen yaya üst geçidi resmen tehlike saçıyor.
Göstermelik işten öte gitmeyen bir önlem var! Böyle olunca da her bir yanı açık ve tamamen risk içeren yaya üst geçidini vatandaş hizmet olarak görüp kullanıyor! Böyle önlem mi olur?” Diyor.
O TİJLER BAKINIZ NEREDEYMİŞ
Okurumuz Sn. Süheyla Toyraz: “Bursa Valiliği resmi konutu önündeki kaldırımda unutulan (En az iki aydır var) tijlerin yayalar için çeşitli olumsuzluklara sebep olacağını düşünüyorum. İnsaniyet namına hatırlatıyorum.” Diyor. UEDAŞ’ın dikkatlerine diyelim öyleyse...
BU DA SİNEK BEREKETİ!
İsminin açıklanmasını istemeyen bir otel işletmecisi özetimle bakınız ne diyor: “Çekirge oteller bölgesi son haftalarda resmen kara sinek istilasına uğramış durumdadır. Mübarekler sürüsüne bereket! Belli zamanlarda yapılan ve yeterli olmayan ilaçlama hizmetinin arttırılmasını rica ediyoruz. Saygılarımızla” Diyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; top sizde…
ANLAM VEREMİYOR; ÇÜNKÜ…
Adının açıklanmasını istemeyen öğretmen okurumuz: “Osmangazi İlçesi’nde hizmet veren 1. Murat İlk ve Ortaöğretim Okulu karşısında bulunan bir apartmanın garaj kapısına 25 Haziran 2018 tarihinde bazı hayta kişi ya da kişilerce yazılmış olan çirkin yazıya hiç kimsenin müdahale etmemiş olmasına bir anlam veremiyorum. Karşısında okul var, yanında da mahalle muhtarı ikamet ediyor…” Diyor. İlginç olmasının yanı sıra müdahale edilmemiş olması cidden büyük ayıp… Büyükşehir Kent Estetiği’nin vazifesi değil ama, Bursa’mıza renk katan zanaatkar ellerin tuttuğu fırçaları burada da görsek; olur mu acaba…