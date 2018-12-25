Bizde de böyle!

Biz yayaların kullanımlarına sunulmuş olan kaldırımlarımızı hepimiz biliyoruz!
Dar olanı da, otopark gibi kullanılanı da, esnafın sergi alanı gibi olanı da, yalan olan ‘görme engelli taşıyla’ döşeli olanı da… Hepsi bizim Bursa’mızda!
Bu esnada; ağaç köklerinin patlattığı kaldırımları da unutmamak lazım. Binlerce noktada olan ve sadece iki örneğimle sunduğum fotoğrafım da buna şahittir. Ne ilginç ki gelişmiş ülkelerde kaldırımlarda araç parkı işgali gibi engeller olmadığı gibi oralardaki ağaçlarının kökleri de patlatmıyor kaldırımı! O durumu da sunayım istiyorum. Mesela; Berlin... Bu kentten de iki örnek sunmak istiyorum! Diyeceğim o ki; Avrupa kentinde öyle, Avrupa kokartlı kentimizde böyle! Gel de düşünme!
DEPAR ATIYOR ÇÜNKÜ…
Okurumuz Sn. Abdullah ve eşi Neşe Çalışkan bakınız ne diyor: “Osmangazi İlçesi Tuna Mahallesi 3. Coşkun Sokak Numara 26 da ikamet ediyoruz. Gördüğünüz gibi kızımız depar atmak üzere! Hayır, hayır! Maratona hazırlık olsun diye antrenman yapmıyor! Peki neden mi depar atıyor! Çünkü depar atmaz ise bizim evimizin önünde de biriken yağmur suyu ile banyo yapar da ondan! Su fiyatlarının konuşulur olduğu şu günlerde ücretsiz banyo yapmak çok güzel! Ancak kış ayındayız; hasta olmasından korkuyoruz!”
BİZE DE UĞRA BURULAŞ
Okurumuz Sn. Kani Konuş özetimle diyor ki: “BURULAŞ’tan ricamız var. Batı Kent Metro İstasyonu’nu Özlüce’ye bağlayan Egemenlik Caddesi Atalaykent Villaları 3. kısımda oturmaktayım. Egemenlik Caddesi’nin zemin asfaltı atıldı. Belediyemize teşekkür ederiz. Ancak cadde ulaşıma açılmış olmasına rağmen metro istasyonları arasında hizmet sunan BURULAŞ’a ait olan belediye otobüsleri bu caddeden, dolayısıyla da sitemizin yakınından geçmemektedir. Civar sakinleri ve de o bölgede oturanlar adına çözüm sunulması adına yardım rica ediyoruz. Saygılarımızla.”
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
DAYADILAR VE GİTTİLER konu başlığımla dört gün önce yayımladığımız (Çekirge Otobüs Durağı arkası) şikayet için asıl muhatabı olan ilgililerin umuru olmayınca Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’e ricamız olmuştu. Ve Memiş Müdürün ilgili duyarsızlığa yayımımızla birlikte aynı günün sabahında müdahale ettirmiş olduğunun bilgisini aldım. Şahit fotoğrafları da bizzat yollayan Sn. Memiş’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
TEŞEKKÜRLER
ÇOK YAZIK başlığımla yayımlamıştık. (Uğur Mumcu Bulvarı) Bazı saygısız vatandaşların oluşturdukları kirliliklere ‘asli görevleri’ olmadığı halde müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın zanaatkar ekibine teşekkür ediyorum. Desteğiniz için sağ olunuz Sn. Feridun Tarım. (BBŞB. Kent Estetiği Daire Başkanı)
Bizde de böyle!
Biz yayaların kullanımlarına sunulmuş olan kaldırımlarımızı hepimiz biliyoruz!
Dar olanı da, otopark gibi kullanılanı da, esnafın sergi alanı gibi olanı da, yalan olan ‘görme engelli taşıyla’ döşeli olanı da… Hepsi bizim Bursa’mızda!
Bu esnada; ağaç köklerinin patlattığı kaldırımları da unutmamak lazım. Binlerce noktada olan ve sadece iki örneğimle sunduğum fotoğrafım da buna şahittir. Ne ilginç ki gelişmiş ülkelerde kaldırımlarda araç parkı işgali gibi engeller olmadığı gibi oralardaki ağaçlarının kökleri de patlatmıyor kaldırımı! O durumu da sunayım istiyorum. Mesela; Berlin... Bu kentten de iki örnek sunmak istiyorum! Diyeceğim o ki; Avrupa kentinde öyle, Avrupa kokartlı kentimizde böyle! Gel de düşünme!
DEPAR ATIYOR ÇÜNKÜ…
Okurumuz Sn. Abdullah ve eşi Neşe Çalışkan bakınız ne diyor: “Osmangazi İlçesi Tuna Mahallesi 3. Coşkun Sokak Numara 26 da ikamet ediyoruz. Gördüğünüz gibi kızımız depar atmak üzere! Hayır, hayır! Maratona hazırlık olsun diye antrenman yapmıyor! Peki neden mi depar atıyor! Çünkü depar atmaz ise bizim evimizin önünde de biriken yağmur suyu ile banyo yapar da ondan! Su fiyatlarının konuşulur olduğu şu günlerde ücretsiz banyo yapmak çok güzel! Ancak kış ayındayız; hasta olmasından korkuyoruz!”
BİZE DE UĞRA BURULAŞ
Okurumuz Sn. Kani Konuş özetimle diyor ki: “BURULAŞ’tan ricamız var. Batı Kent Metro İstasyonu’nu Özlüce’ye bağlayan Egemenlik Caddesi Atalaykent Villaları 3. kısımda oturmaktayım. Egemenlik Caddesi’nin zemin asfaltı atıldı. Belediyemize teşekkür ederiz. Ancak cadde ulaşıma açılmış olmasına rağmen metro istasyonları arasında hizmet sunan BURULAŞ’a ait olan belediye otobüsleri bu caddeden, dolayısıyla da sitemizin yakınından geçmemektedir. Civar sakinleri ve de o bölgede oturanlar adına çözüm sunulması adına yardım rica ediyoruz. Saygılarımızla.”
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
DAYADILAR VE GİTTİLER konu başlığımla dört gün önce yayımladığımız (Çekirge Otobüs Durağı arkası) şikayet için asıl muhatabı olan ilgililerin umuru olmayınca Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’e ricamız olmuştu. Ve Memiş Müdürün ilgili duyarsızlığa yayımımızla birlikte aynı günün sabahında müdahale ettirmiş olduğunun bilgisini aldım. Şahit fotoğrafları da bizzat yollayan Sn. Memiş’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
TEŞEKKÜRLER
ÇOK YAZIK başlığımla yayımlamıştık. (Uğur Mumcu Bulvarı) Bazı saygısız vatandaşların oluşturdukları kirliliklere ‘asli görevleri’ olmadığı halde müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın zanaatkar ekibine teşekkür ediyorum. Desteğiniz için sağ olunuz Sn. Feridun Tarım. (BBŞB. Kent Estetiği Daire Başkanı)