Avludaki taşlar...

Okurumuz Abdullah H. Bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bulunan Hamitdede Cami’sinde bazı düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemelerden artan taşlar cami avlusunda bırakıldı.
‘NE GELEN VAR NE GİDEN’
Paraya tapar hale gediğimiz şu günlerde bu cömertlik elbette çok sevindirici! Taşların aralarından çıkıp büyüyen otlar ve değişik türden böcekler de işin tuzu biberi! Ne gelen var ne giden. Belki birileri sesimizi duyar da o taşları oradan kaldırır.” Ne diyelim yetkililere duyurulur.
‘CAN KURTARAYIM DERKEN CANIMIZDAN OLMAYALIM’
Emekli siyasetçi S. K. özetimle “Zeminindeki çukurlarıyla ve kalkık taşlarıyla meşhur olan Kent Meydanı’nda sıkça rast geldiğim bir konuyu paylaşmak istiyorum. Kent Meydanı’nda bulunan çeşmenin etrafı şerit ve bir araçla engelli! Yani çeşmeye su içmek için inmek ve oradan geçmek haliyle riskli. Sebebi de meydanda kurdukları stantla kan toplamaya çalışan Kızılay ekibinin alanı tehlikeli şekilde zapt etmesinden kaynaklı. Can kurtaracağız diye yola çıkarken canlara değer vermemek... Bu durum kabul edilemez.” Yetkililere duyurulur.
OLMASAYDI KIYAMET KOPARTILIRDI!
Okurumuz, İpek Albayrak: “Atatürk Caddesi üzerinde hizmet vermekte olan Orhangazi Alt Geçidi için Hürriyet Bursa olarak uğraşlarınızı ve vesile olduğunuz kazanımları takdirle karşılıyoruz. Şöyle ki; yürüyen merdiven sorunun yazdınız yapıldı. Asansör isorunu sayenizde giderildi. Ancak vızır vızır akan araç trafiğine rağmen halen bu alt geçidi kullanmayan ve hatta tam da böylesine konforlu alt geçidin üzerinden her gün binlerce yaya (Binlerce sayısı kesinlikle abartı değil) geçiyor. Üstelik çoğunluğu da genç insanlar! Sürücülere Allah sabır versin! Burada alt geçit olmasaydı kıyametler kopartılır mıydı? Kesinlikle kopartılırdı?” diyor.
PEMBE DALGA!
Okurumuz Ayfer Duran: “Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde asılı tabeladaki YEŞİL DALGA tanımı gerçeği yansıtmamaktadır. Laf olsun diye asılmış bir tabeladır. O tabela PEMBE DALGA yazılarak değiştirilsin! Böylesi daha doğru olacaktır!” İlgilisine not. Okurumuz Duran’ın şikayetini bizzat yerinde gördüm. Maalesef durum böyle…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
‘İSYAN EDİYORUZ’ başlıklı köşe yazınızda şikayete konu olan (Çekirge Aile Sağlı Merkezi önü) alanla alakalı olarak ekiplerimiz inceleme yapmış olup aynı gün içinde bozuk zemin onarılmıştır. Yüksek alanlara da koruyucu aparat en kısa zamanda yapılacaktır. Saygılarımızla. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamaya istinaden bizzat arayıp 6 ayrı kare fotoğrafıyla da durumu şahitlendiren Osmangazi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Sn. Nazlı Çavdar’a teşekkür ediyorum.
Avludaki taşlar...
Okurumuz Abdullah H. Bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bulunan Hamitdede Cami’sinde bazı düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemelerden artan taşlar cami avlusunda bırakıldı.
‘NE GELEN VAR NE GİDEN’
Paraya tapar hale gediğimiz şu günlerde bu cömertlik elbette çok sevindirici! Taşların aralarından çıkıp büyüyen otlar ve değişik türden böcekler de işin tuzu biberi! Ne gelen var ne giden. Belki birileri sesimizi duyar da o taşları oradan kaldırır.” Ne diyelim yetkililere duyurulur.
‘CAN KURTARAYIM DERKEN CANIMIZDAN OLMAYALIM’
Emekli siyasetçi S. K. özetimle “Zeminindeki çukurlarıyla ve kalkık taşlarıyla meşhur olan Kent Meydanı’nda sıkça rast geldiğim bir konuyu paylaşmak istiyorum. Kent Meydanı’nda bulunan çeşmenin etrafı şerit ve bir araçla engelli! Yani çeşmeye su içmek için inmek ve oradan geçmek haliyle riskli. Sebebi de meydanda kurdukları stantla kan toplamaya çalışan Kızılay ekibinin alanı tehlikeli şekilde zapt etmesinden kaynaklı. Can kurtaracağız diye yola çıkarken canlara değer vermemek... Bu durum kabul edilemez.” Yetkililere duyurulur.
OLMASAYDI KIYAMET KOPARTILIRDI!
Okurumuz, İpek Albayrak: “Atatürk Caddesi üzerinde hizmet vermekte olan Orhangazi Alt Geçidi için Hürriyet Bursa olarak uğraşlarınızı ve vesile olduğunuz kazanımları takdirle karşılıyoruz. Şöyle ki; yürüyen merdiven sorunun yazdınız yapıldı. Asansör isorunu sayenizde giderildi. Ancak vızır vızır akan araç trafiğine rağmen halen bu alt geçidi kullanmayan ve hatta tam da böylesine konforlu alt geçidin üzerinden her gün binlerce yaya (Binlerce sayısı kesinlikle abartı değil) geçiyor. Üstelik çoğunluğu da genç insanlar! Sürücülere Allah sabır versin! Burada alt geçit olmasaydı kıyametler kopartılır mıydı? Kesinlikle kopartılırdı?” diyor.
PEMBE DALGA!
Okurumuz Ayfer Duran: “Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde asılı tabeladaki YEŞİL DALGA tanımı gerçeği yansıtmamaktadır. Laf olsun diye asılmış bir tabeladır. O tabela PEMBE DALGA yazılarak değiştirilsin! Böylesi daha doğru olacaktır!” İlgilisine not. Okurumuz Duran’ın şikayetini bizzat yerinde gördüm. Maalesef durum böyle…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
‘İSYAN EDİYORUZ’ başlıklı köşe yazınızda şikayete konu olan (Çekirge Aile Sağlı Merkezi önü) alanla alakalı olarak ekiplerimiz inceleme yapmış olup aynı gün içinde bozuk zemin onarılmıştır. Yüksek alanlara da koruyucu aparat en kısa zamanda yapılacaktır. Saygılarımızla. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamaya istinaden bizzat arayıp 6 ayrı kare fotoğrafıyla da durumu şahitlendiren Osmangazi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Sn. Nazlı Çavdar’a teşekkür ediyorum.