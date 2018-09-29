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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Ana caddeye de koyabilirlerdi!

29 Eylül 2018

OKURUMUZ Sn. R. K.B.,

Ana caddeye de koyabilirlerdi

“Bursa’mızın güzelden de öte olan kaldırımlarından(!) fevkalade güzel bir manzara! Tahta paletlerle kapatılan kaldırımı kullanamayan vatandaş mecburen yola inmiş. Çok şükür ki ana caddeye de bu paletler dizilebilirdi. Tekrar şükürler olsun(!)” diyor.

MUHTAR SEN DE Mİ GÖRMEDİN!

Ana caddeye de koyabilirlerdi

OKURUMUZ Sn. M. Ş., “Osmangazi İlçesi Hamzabey Muhtarlık binasının tanımlayıcı harflerden olan ‘O’ harfi yıllardır kopuk vaziyette. Diyelim, Osmangazi Belediyesi görmedi! Sen de mi görmüyorsun muhtar? Bu uyarımda haksızsam özür dilerim! Esenlikler diliyorum” diyor. Bu şikayetin ardından; bina üzerindeki çirkin görünen anlamsız körüğe boruya da bir el atın lütfen.

SU İÇEYİM DERKEN...

Ana caddeye de koyabilirlerdi

OKURUMUZ Sn. Hülya Çakar bakınız ne diyor: “Mudanya İlçesi dinlenme parkında (BUDO iskelesi karşısı) bulunan çeşmenin önünde bir kuyu var! Şöyle bir inceledim de o kapağın insaniyet namına bazı vatandaşlarca oraya koyulduğunu düşündüm. Ortada cidden riskli durum var. Kapağın altındaki çukur, kuyuyu aratmıyor! Su içelim derken bir bakmışsın kuyuya düşmüşsün...” Mudanya Belediyesi’nin dikkatlerine diyerek, kolay gelsin...

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