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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

5 yıl oldu ama hala ses çıkmadı

5 Eylül 2019

Bu ay itibariyle 5 yıl doldu. Siz kıymetli okurlarımdan gelen şikayetler arasında kıdem farkından kaynaklı olarak ayrı bir önemi olan e-postaya bugün de ben değineyim istedim.

5 yıl oldu ama hala ses çıkmadı
Mevzu şu; BURULAŞ Acemler İstasyonu’ndaki (Ana durak) 5 numaralı peronun üstünün kapalı olmamasıydı. Vatandaş haklıydı. Diğer durakların tamamı kapalı kabine sahipken bunda yoktu. Üstelik bu durum tam beş yılı doldurmuşken… Derken yine 5 ay önce yani 18 Nisan 2019’da BURULAŞ’tan tarafıma yapılan ve siz kıymetli okurlarımla da paylaştığım açıklamada “Mevcut kapalı olan durak ölçülerinin büyük olması sebebiyle yapılamadığını, (Oysaki hepsi aynı ölçüde) o noktaya özel durak hazırlama işlemlerinin devam ettiği işlemler tamamlandıktan sonra durak montajının yapılacağını bilgilerinize sunarız” denmişti. Beşinci durak beş yıl doldu, yapılan açıklamadan sonrada beş ay oldu ve halen bitmeyen durak hazırlama işlemlerinden ses çıkmadı.

ACABA ENGELLİ OLAN KİM?

5 yıl oldu ama hala ses çıkmadı
Abonelerimizden olan İskender Yıldırım: “Şehreküstü Metro İstasyonu’nun içi pazar sergisini aratmaz hale geldi. Bir de kokoreççi ve seyyar dönerci geldi mi tam olacak. Onlar da arabalarını ve ekipmanlarını diğer boşta kalan görme engelli yürüme taşlarının üzerine koydu mu oh ne ala!” diyor. Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Zabıta teşkilatının dikkatlerine...

NEDEN SORGULUYORSUNUZ Kİ?

5 yıl oldu ama hala ses çıkmadı
Okurumuz Sevdiye Soydaşoğlu: “Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Şirinevler Caddesi ‘Yıldırım 42 No’lu Şirinevler Aile Sağlığı Merkezi ile Eczane karşısında bulunan kaldırımın üzerine ‘görme engelli vatandaşlarımız’ için özel olarak imal edilip döşenen (YALAN TAŞLARI) taşların ortasına dikilen direk de neyin nesi?” diyor. Sn. Soydaşoğlu onlarca denetçinin de onayını almış olan bir hizmeti neden sorguluyorsunuz anlamış değilim inanın!

TOZ DUMAN HAK GETİRE!

5 yıl oldu ama hala ses çıkmadı
Okurumuz Gündüz Sucu özetimle diyor ki: “Osmangazi ilçesi DOSAB (Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi) Gül Sokak girişi, Er Metal karşısı yedi ay önce kazıldı ve burada da bildik manzara...Toz duman hak getire! Şikayetçiyiz.”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

5 yıl oldu ama hala ses çıkmadı
5 yıl oldu ama hala ses çıkmadı

DÖRT GÜN SONRA ONARILDI

BÖYLE İŞ Mİ OLUR başlıklı yayımımızdan sonra esnaf okurumuz, H. M özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi girişindeki aşık eden asfalt kesiği yayımınızdan dört gün sonra onarıldı. Sağ olunuz var olunuz” Gözünüz aydın. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.

SORUN GİDERİLDİ

UEDAŞ
BEKLİYORUZ başlıklı yayımımızla birlikte (Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aras Sokak) aydınlatma direklerindeki sorunların giderildiği bilgisini aldım. (Okurumuz da bilgiyi doğruladı) Açıklaması için UEDAŞ Kurumsal İletişim Uzmanı Sn. Burcu Sekmen’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

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